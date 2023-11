Co jsou to Future Jobs a jak se na ně připravit?

Vývojáři umělé inteligence a inženýři v oblasti robotiky

Poslední dobou se hodně mluví o tzv. promptech pro umělou inteligenci. O co jde? O navrhování instrukcí pro umělou inteligenci (AI) tak, aby splnila zadaný úkol co nejlépe. Dalo by se říci, že jde o takové trénování umělé inteligence a implementaci jejích algoritmů např. do firemních procesů, analýzy dat, tvorby obsahu, grafiky a podobně. Pokud vás tento nový obor zaujal, jako první krok se přihlaste např. do nejpopulárnějšího AI nástroje současnosti – ChatGPT – a zkoušejte, co všechno umí. Laďte a upravujte prompty a sledujte, s čím AI přijde. Gratulujeme, právě jste udělali první krok k future jobs. A i kdybyste se nestali „prompterem“ na plný úvazek, už dnes řada firem v inzerátech uvádí jako výhodu, když si rozumíme s nástroji AI.

Umělá inteligence se také implementuje do robotických systémů – pomocí AI už dnes umí roboti stavět domy nebo drony samostatně podniknout leteckou misi. Právě vývoj a údržba těchto inteligentních robotů je dalším příkladem future jobs. Robotiku už dnes můžete studovat jako obor na středních i vysokých školách a pro mladé lidi, kteří váhají, kterým směrem se vydat, je to sázka na jistotu uplatnění v budoucnu.

Piloti dronů a operátoři bezpilotních prostředků

Překotný vývoj probíhá i na poli bezpilotních letounů, tzv. dronů. Stále více firem raději pošle na výškovou inspekci dron, než aby riskovala zdraví svých zaměstnanců, nehledě na to, že dron tento typ úkolů zvládne rychleji a za méně peněz. Pilot dronu se tak stává nedílnou součástí průmyslových a zemědělských podniků, lesníkům pomáhá odhalit kůrovce a bezpečnostním a zdravotnickým složkám pomáhá pátrat po osobách nebo zdrojích požárů. Už dnes se můžete přihlásit na rekvalifikační kurz Pilot dronu, který vám navíc až 100% uhradí úřad práce (85 % uhradí i zájemcům z řad OSVČ). V největší letecké škole DronPro se vám budou věnovat 2 týdny a 80 hodin budete trénovat pod vedení zkušených expertů. Naučíte se třeba snímat z dronu pro účely fotogrammetrie a tvorby 2D a 3D modelů.

Odborníci na kybernetickou bezpečnost

Technika nám sice hodně pomáhá, ale má i své hrozby. Ochrana dat a systémů před kybernetickými hrozbami proto bude další oblastí, kde se v budoucnosti uplatníte. Pokud se už teď věnujete IT, přeškolení na oblast „cyber security“ bude jistě lukrativní. Jestli se teprve rozhlížíte po možnostech studia kyberbezpečnosti, hledejte kurzy a obory s názvy jako „Bezpečnost informačních technologií“, které už dnes vyučují v řadě institucí.

Telemedicína nebo genetický kouč

Nejen kvůli covidu se dramaticky rozvinula telemedicína. Jde o konzultace nebo léčbu na dálku pomocí aplikací nebo online komunikačních nástrojů. S drobnými zdravotními potížemi tak už nebudete muset čekat v čekárně a riskovat nákazu a s psychologem si můžete domluvit terapii online. A co je náplní práce dalšího future jobu s názvem „genetický kouč“? Pomáhání lidem pochopit svůj genetický kód a zlepšit na jeho základě své zdraví. To zní už skoro jako sci-fi, že?

Ekologie, udržitelnost i obávané ESG

S ekologickými hrozbami, kterým svět čelí, je jasné, že práce budoucnosti se budou hodně točit kolem životního prostředí. Odborníci na obnovitelnou energii budou řešit vývoj, instalaci a údržbu obnovitelných zdrojů energie, inženýři pro ekologicky šetrná řešení se budou věnovat navrhování ekologicky šetrných produktů a procesů. Vzhledem k novým právním požadavkům, které přicházejí s novou směrnicí EU o korporátní udržitelnosti (CSRD), se také uplatní odborníci na ESG (akronym pro Environmentální, Sociální a Governance kritéria, která se používají k hodnocení udržitelnosti a sociálního dopadu společností), které dohlédnou na to, abych jejich zaměstnavatel dostál všem požadovaným standardům.

EDtech specialisté a vývojáři rozšířené reality

Ani sektoru vzdělávání se nevyhne pokrok. Čím dál větší poptávka bude po online učitelích a lektorech, vývojářích technologií a aplikací pro vzdělávání a vývojářích virtuální a rozšířené reality po nácvik dovedností, učení hrou nebo virtuální setkávání kolegů.

Naskočte už dnes na vlnu future jobs a zajistěte si uplatnění v éře robotů a umělé inteligence. Často vám na to přispěje i úřad práce nebo speciální dotační program.