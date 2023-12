Chtěli bychom rozšířit mobilní svozy elektroodpadu

ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. Působí v České republice, na Slovensku, v Polsku a nově od roku 2024 i v Německu.

Skupina ASEKOL provozuje největší sběrnou síť pro sběr elektroodpadu v ČR, která čítá již více než 17 500 sběrných míst. Kolektivní systém ASEKOL je také známý díky unikátním červeným kontejnerům na sběr drobných elektrospotřebičů. „V České republice je více než 4 000 kontejnerů a každý rok přibývají nové,“ říká Daniel Šafář, Obchodní a marketingový ředitel společnosti ASEKOL.

Úvodem bychom se vás rádi zeptali, jak se daří vaší společnosti a zda vnímáte vyšší zájem celé společnosti nad tématy trvalé udržitelnosti a cirkulární ekonomiky?

Skupině ASEKOL se daří plnit dlouhodobé strategické cíle, jak v oblasti navyšování sběru a recyklace elektroodpadu, tak i v mezinárodních akvizicích. V České republice a na Slovensku jsme se stali již lídry trhu v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, v Polsku svoji pozici meziročně neustále posilujeme a jsme i významným hráčem v oblasti sběru baterií. Naší poslední akvizicí je založení kolektivního systému v Německu, který bude plnit zákonné povinnosti výrobců v oblasti elektrozařízení od 1.1.2024. Výsledky sběru v České republice jsou podpořeny našimi červenými kontejnery, které jsou na evropské poměry unikátní. Obecně můžeme říci, že povědomí o nutnosti třídit a odpovědnosti každého občana se rok od roku zvyšuje, čemuž odpovídají i vyšší sběry ve všech státech.

V létě letošního roku jste spustili nový unikátní projekt mobilního svozu elektroodpadu z pražských domácností zdarma přes aplikaci v mobilním telefonu. Je to další z kroků, kterými se snažíte společnosti sběr elektroodpadu usnadnit. Ano, jedno z nepsaných pravidel zní, že o přístupu občana k třídění rozhoduje vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu. Chceme tak dát prostor veřejnosti, která nemá v blízkosti svého bydliště sběrný dvůr, nevlastní vůz, nemá možnost požádat blízké o pomoc s odvozem těžkých zařízení např. lednic či mrazáků a samozřejmě všem lidem se zdravotním postižením. Objednání svozu je velmi jednoduché a každý ho určitě zvládne. Stačí si stáhnout zdarma aplikaci do mobilního zařízení a pak už se jen podívat, kdy bude svoz v dané lokalitě. Projekt byl v letošním roce jako pilotní, ale určitě v něm budeme pokračovat. Chtěli bychom mobilní svozy rozšířit i do dalších lokalit.

Zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením. Na jakých pozicích?

Součástí naší strategie v oblasti zpracování elektroodpadu je spolupráce s chráněnými dílnami. Dáváme tedy pravidelně část námi sebraných vysloužilých spotřebičů do specializovaných chráněných dílen, kde už přidělují práci jednotlivým zaměstnancům dle nejlepšího uvážení a typu postižení. V chráněných dílnách nejlépe vědí, který zaměstnanec se hodí na jakou činnost. Musím uznat, že výstupy ze zpracování jsou na vysoce profesionální úrovni a spolupráce funguje perfektně.

Je čas Vánoc, co byste rád zmínil našim čtenářům na závěr našeho rozhovoru?

V některých věcech jsem velmi konzervativní, možná až staromódní. Pro mě osobně představují Vánoce čas strávený se svými blízkými, rodinami, přáteli a kamarády. Ne každý měl v životě štěstí a proto bychom měli myslet obzvláště v době svátků na pomoc potřebným. Naše společnost si zakládá na charitativně prospěšných činech, proto i naše vánoční přání budou jako každý rok malby od zdravotně hendikepovaných umělců. Rád bych touto cestou popřál všem čtenářům a Vašim blízkým hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A kdyby se náhodou pod stromečkem objevil třeba nový kuchyňský robot, nezapomeňte, že ten starý patří k recyklaci do červeného kontejneru.