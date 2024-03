Chcete si dát nejlepší burger v České republice? Pak musíte do Brna!

Při pohledu do nabídky zpozorníte. Jamie Fucking Oliver, Parmesan Ninja nebo Space Goat Burger jsou jen některé z neobvyklých názvů burgerů

Během naší návštěvy celý podnik voněl po uzeném mase. Obsluha nám sdělila, že si dělají vlastní slaninu i sýry a že právě probíhá uzení slaniny.

Všechno co nám přišlo bylo perfektní a nekompromisně úžasnoskvělé. Housky, vyzrálé hovězí z farmy Škodovi ( do kterého zdejší pašáci přimíchávají iberijský špek), omáčky ( Popcornová, jakože cože?) a i jejich vlastní slanina, je prostě něco, co nikde jinde nedostane.

K pití tu dostanete Dr.Peppera nebo širokou nabídku Mexických limošek Jarritos. K hamburgerům, ideál.

Po kvalitním obědě, jsme vyzpovídaly i majitele a šéfkuchaře podniku Jakuba Řiháčka.

Čím to, že jste již dvakrát vyhráli celorepublikovou soutěž na Woltu?

Věřím tomu, že zákazníci na Woltu ocěnují, že se jim burger snažíme dopravit v tom nejlepším stavu. Dlouho jsme testovali různé balení burgerů i hranolek, než jsme sehnali to, co používáme aktuálně a jsme s tím spokojení. To je první část, ta druhá je samozřejmě to, že se snažíme dělat burgery tak, aby to chutnalo nám. A díky prodejnosti jsme časem zjistili, že když jsme z toho hotoví my, stejný pocit mají i zákazníci. Obecně je to tak, že se snažíme do burgerů sehnat ten nejkvalitnější materiál ( např. maso z farmy Škodovi, sýr z farmy Ovčí dobroty) a pak s ním dělat co nejméně.

Nejde se nezeptat, celý podnik voní uzením. Proč si udíte vlastní slaninu?

Je to nějaká naše cesta, kterou se od otevření vydáváme. Věci které si umíme udělat lépe než někdo jiný, si chceme vyrábět sami. Slanina je u nás poměrně novinka, ale jinak si vše až na vyjímky děláme sami. Ty vyjímky jsou víceměně dvě. Housky nám dle naší receptury peče pekařství Křižák, protože v tom objemu, který potřebujeme, toho prostě nejsme schopni. Navíc kolegové z pekárny to umí fakt skvěle, takže by byl nesmysl to nevyužít. A druhá věc jsou hranolky, dlouhou dobu jsme si je vyráběli sami, ale „polotovary“ od firmy Mccain už jsou na takové úrovni, že prostě nedokážeme vyrobit lepší. A vůbec se za to nestydíme.

V současné době restaurace často hořekují nad nedostatkem personálu, jak to máte u Vás?

Nás se tohle vůbec netýká. My máme silný stabilní tým a když ho náhodou potřebujeme rozšířit, uchazečů je vždy dostatek. Osobně si na týmu dost zakládám a snažím se svým zaměstnancům vytvořit takové podmínky, aby se jim tu pracovalo co nejlépe a zároveň neměli žádný důvod odcházet jinam.

V Brně máte dvě pobočky, plánujete i jiná města?

Věřím, že se brzo ukážeme i v Praze. Jak moc brzo to bude, zatím nevím ani já. Každopádně, stačí sledovat náš instáč https://www.instagram.com/burgerinn_60200/ a žádná podstatná informace ti neuteče.