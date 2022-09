Central Group: Vlastní byt v Praze je bezpečná ochrana před inflací

Jarní průzkum NMS Market Research ukázal, že každý desátý Čech ve věku od 26 do 36 let chystá v horizontu 12 měsíců koupi nebo stavbu nemovitosti. A až polovina mladých se podle něj chystala měnit své bydlení během 5 let. Tyto plány dávají smysl. Vlastní bydlení, které je pro Čechy přirozenou volbou, se rekordně zhodnocuje. Nabídkové ceny vzrostly od roku 2015 o 146 % a prodejní dokonce o 162 %. Podle Eurostatu v ČR vzrostla cena nemovitostí, a tedy i jejich hodnota, v letošním prvním čtvrtletí meziročně nejvíce v celé Evropské unii, a to o 24,7 %.

Jarní zpřísnění podmínek pro získání úvěru na financování nového bydlení, vysoká inflace a nejistota na trhu nyní mnoho potenciálních kupců od pořízení bytů odrazuje. Investice do nového bytu je ale i nadále výhodnou volbou. Ceny bytů, a tedy i jejich hodnota, dlouhodobě vždy rostly.

„Nemáme důvod myslet si, že tomu bude v budoucnu jinak," říká výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková a dodává: „Našim bytům i dlouhodobé stabilitě trhu velmi věříme. Proto nabízíme klientům nejširší možnosti financování se zálohou jen 10 procent a také program Garance vrácení peněz. Klienti tak mohou v případě nepříznivého ekonomického vývoje až do předání bytu ukončit smlouvu a my jim vrátíme všechny uhrazené peníze. Koupě bytu je tak u nás investicí bez rizika."

Garance vrácení peněz platí na všechny byty v nabídce Central Group | foto: Central Group

Nový byt = kvalitativní skok v úrovni bydlení

Vlastnit nový byt je pro Čechy historicky preferovaná volba, zakořeněná i u mladé generace. Znamená nejen reálnou hodnotu, ale také velký skok v kvalitě bydlení.

Výzkum Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v roce 2021 zjistil, že lidé žijící v nájmu a podnájmu jsou méně spokojeni se svým bydlením než lidé žijící ve vlastním. Celkem bydlení v nájmu podle výzkumu snížilo spokojenost lidí o 55 %. Těmto číslům odpovídá skutečnost, že většina Čechů, na rozdíl od některých dalších Evropanů, žije ve vlastním. V Česku to podle Eurostatu v roce 2020 bylo 78,9 %, zatímco průměr EU činil 70 %.

Velkou výhodou nového bytu je v dnešní době také energetická úspornost staveb a levnější provoz než ve starších stavbách. Central Group při výstavbě šetrné k životnímu prostředí využívá moderní systémy a nové stavební materiály. Byty od největšího českého rezidenčního developera jsou standardně vybaveny okny s dvojskly, která skvěle propouštějí přírodní světlo a v kombinaci s kvalitním fasádním zateplovacím systémem a systémem na rekuperaci tepla minimalizují tepelné ztráty.

„Provoz nového bytu od Central Group tak může být podle našich analýz až o 48 % úspornější ve srovnání s bytem v běžném panelovém domě,“ vysvětluje Tomášková.

Investice do vlastního je investicí do jistoty

Kvůli vysoké inflaci a hůře dostupným hypotékám ale nyní lidé stále častěji dávají na vážky placení nájmu a uvázání se k úvěru. Ačkoli splácení hypotéky nyní v Praze vychází dráž než platit nájem, investovat do vlastního se stále vyplatí. Lidé se nevystavují riziku zvyšování nájemného, které neovlivní. Navíc průměrné nájemné v Praze vzrostlo meziročně zhruba o pětinu a podle odhadů bude dále růst, zatímco u hypoték bude postupně docházet ke snižování úrokových sazeb. Splátky hypoték a nájmy se proto budou opět přibližovat.

„S tím rozdílem, že u hypoték vám zaplacené peníze zůstávají v podobě vašeho bytu, který navíc bude nadále získávat na hodnotě, kdežto u nájmu zhodnocujete investici někoho jiného. A u vlastního bydlení za určitý čas splátka na rozdíl od nájemného odpadne – dluh bance se splatí. Člověk zkrátka investicí do vlastního investuje do jistoty,“ doplňuje Tomášková.

700 bytů po celé Praze s klimatizací nebo vybavením bytu zdarma

Největší rezidenční stavitel Central Group nabízí téměř 700 bytů po celé Praze. Ke každému bytu také zdarma jako bonus nabízí klimatizaci nebo kompletní vybavení interiéru včetně kuchyně, vestavěných skříní a jakýchkoliv bytových doplňků v hodnotě 200 tisíc až 500 tisíc korun podle zvolené dispozice. Na pořízení bytu klientům stačí jen 10 %. Doplatit mohou až rok po nastěhování s možností využití Zvýhodněné hypotéky. Hypoteční specialisté Central Group klientům zajistí nejlepší možnou nabídku na hypotečním trhu.