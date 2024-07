Bruntál, drsný kraj zubatých žab žije svůj Comeback

BRUNTÁL – První písemná zmínka o Bruntálu je podle historických pramenů z roku 1223. (Což z něj dělá mimochodem nejstarší české město). Málokdo tehdy tušil, jak významné toto město na úpatí Jeseníků bude. V dobách, kdy se všude kolem těžilo především zlato a další drahé kovy, přišli Bruntálci s naprosto originálním nápadem na obživu – začali těžit bahno, kterého bylo všude kolem plno. Co však odlišovalo bruntálské bahno od ostatních, byla jeho neskutečná kvalita.

V minulosti bylo bahno a žabí kůže, hlavním exportním artiklem

Samotná těžba byla však velmi fyzicky náročná a zároveň také nebezpečná. Důvodem byl nebývalý výskyt zubatých žab. Nebyli by to však bruntálci, kdyby si i s touto komplikací neporadili a začali žáby lovit ve velkém a zaměřili se především na prodej žabích kůží. Tím vznikl druhý exportní artikl a z Bruntálu se tak začalo stávat velmi bohaté město. Zvláštností kterou totiž bruntálské zubaté žáby mají, je extrémní regenerace. Ta má za výsledek to, že za velmi krátkou dobu žabám kůže opět dorůstá. Díky tomu jde v podstatě o nevyčerpatelný zdroj blahobytu tohoto města. Město bohatne, ale protože bohatství přitahuje nechtěné nájezdníky, bylo rozhodnuto, že zůstane skryto pro všechny neznalé a rozvoj města bude jen velmi pomalý.

V 60 letech se přidávalo LSD do vodovodního řadu, vliv to mělo i na zubaté žáby

A tady se dostáváme k tomu, proč Bruntál získal punc nejhoršího města a terčem spousty vtipů a narážek. Po pomyslným závojem černé mlhy si v Bruntál žil dlouhá léta, živen propagandou o nejhorším městě široko daleko a útrpně snášel narážky na samotnou podstatu města. Od devadesátých let minulého století se však situace začala pomalu otáčet a město začalo s touto pochmurnou pověstí bojovat. Vše co lze zveřejnit o historii města je podrobně popsáno na www.zubatezaby.cz

Comeback - mýty nebo krutá pravda?

Naprostý zvrat přišel v roce 2010, kdy si Bruntálu všimli až v Praze a ač to zní neuvěřitelně dali městu prostor dokonce i v televizi. Nešlo jen o jakousi několika minutovou zmínku o díře v Jeseníkách. O městě byl natočen celý jeden díl populárního sitcomu Comeback, který dostal příznačný název Zlatá ledvina.

Pavel Koudelka, bývalý budeník Mňágy a Ždorp se narodil v Bruntále

Na obrazovce se postupně vystřídaly všechny neduhy, které Bruntálu roky dávaly punc zakázaného města. Zubaté žáby, bahno i onen úzkoprsý pohled na obyvatele, kteří obývají tento nehostiný kraj a kterým se prostředí neomylně zapsalo do jejich charakteru. Starosta města sice poslal tvůrcům ostrý protestní dopis, ale to nezabránilo tomu, že tajemství se dostalo na světlo a bylo třeba jednat, protože do Bruntálu začaly přijíždět expedice, různé komise a neziskové organizace aby proměnili město dle evropských směrnic v evropské. Na základě doporučení byly položeny nové silnice, zrekonstruovalo se náměstí i kanalizační síť, volné vstupy do štol se zavezly hlušinou. Vše proběhlo relativně hladce, ale nejtěžší úkol se vznášel nad tímto Šťastným údolím. Co se zubatýma žábama? Tyto se volně vyskytují ve městě i v okolí a obrana proti nim není žádná. Bruntálci si již zvykli, ale jak udělat město bezpečné pro ostatní, kteří měli brány dosud uzavřené? S tímto problémem si lámali hlavy přední odborníci v oboru batrachologie a herpetologie, kteří byly ochotni přijet do Bruntálu pouze on-line, přes displeje svých počítačů.

Drsní umělci, kteří se odvážili do Bruntálu přijet

Řešení se nakonec naskytlo samo po kůrovcové kalamitě v letech 2008-2010 ubylo kolem Bruntálu tolik stromů, které se zkombinovalo se zaslepením těžních štol v kterých žáby žily, že populace zubatých žab na bruntálsku dosáhla svého minima a zatím to vypadá, že to i tak zůstane. Proti tomu se vyrojilo spoustu názorů z řad odborné komunity, že žáby jsou endemický druh a musí přežít. Do toho všeho se ozvala organizace UNESCO s ochrannou bruntálského kulturního dědictví skrývajícího se v temných tunelech plných jedinečného bahna a zubatých žab.

Posaďte se na sedačku z Comebacku

Hlášky zmiňující, že se v Bruntále, městě drsných lidí, těží bahno nebo třeba že mezi kratochvíle místních patří lov březích laní, mezi lidmi zlidověly. Nebyli by to bruntálci, kdyby opět nedokázali z této situace vytěžit. Tématu se ujal místní reklamní guru, který začal postupně napravovat dezinformace a polopravdy objevující se na světových webech. Ruku v ruce vznikla nová marketingová strategie zahrnující informační web, tiskoviny a také suvenýry pro podporu bruntálské komunity. Ústředním motivem je zubatá žába, docela výrazný motiv ze seriálu Comeback. Začali jsme ji tisknout na samolepky na auta,“ vzpomíná Tomáš Koňařík z reklamní agentury Rekont, která produkuje trička, samolepky a také jedinečnou plyšovou zubatou žábu. V jeho prostorách na náměstí v Bruntále se nachází i červená sedačka z bytu Pacovských nebo rezervní hasičák z obchodu „U dvou akordů“.

Kartin Kolomý vzal zubatou žábu na Dakar

Pokud jste nebyli v Bruntále, na suvenýry nemáte nárok

„Často se nám stává, že volají zákazníci z celé republiky a chtějí poslat alespoň něco se symbolem zubaté žáby. Musíme však všechny zklamat... Vlastnit cokoliv od zubaté žáby totiž nejde bez návštěvy našeho města,“ dodává na závěr Koňařík.

Bruntál - víc než bahno

Kromě samotných zubatých žab najdete v okolí Bruntálu spoustu dalších zajímavých a atraktivních lokalit a tak můžete například návštěvu Pradědu, popřípadě sjezdovek v Malé Morávce nebo lázní v Karlové Studánce spojit a zavítat také do Bruntálu. Návštěvou honosného zámku a jeho čokoládovny, chráněné aleje vedoucí na jednu z místních sopek nebo fotogenické přehrady Slezská Harta se Vám hranice představivosti posunou o notný kus dál.

Za výlet Bruntál určitě stojí. Ať už jste fanoušky Česka, Ozzáka nebo Bruntálu, zahrňte Bruntál do Vašich plánů a doražte. Počasí se nebojte, samozřejmě Vás překvapí.

Berte prosím tento článek trochu s nadsázkou a humorem, bruntálci jsou v podstatě milí lidé, i když trochu záleží koho zrovna potkáte. To co ještě nevíte o Bruntálu najdete na www.zubatezaby.cz