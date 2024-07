Stylová dlažba v okolí bazénu

Tato představa byla kdysi pro mnohé z nás jen nedosažitelným snem. Dnes se však čím dál častěji stává realitou a bazény jsou běžnou součástí českých zahrad.

Obvykle bývají dominantním prvkem pozemku a přirozeně přitahují pozornost, při jejich plánování je tedy důležité dbát na estetickou stránku a vhodně je propojit s okolím. Nesmíme však zapomínat ani na bezpečnost. Proto je třeba kolem bazénu počítat s materiálem, který se nám nejen líbí, ale je také dostatečně odolný a má protiskluznou úpravu.

Oblíbená jsou například terasová prkna z exotického dřeva, která však potřebují pravidelnou, mnohdy náročnou údržbu a po delším čase i kompletní výměnu. Mnoho majitelů bazénů proto volí kompromis, kterým je dřevoplast. Ten ale často neodpovídá estetickým nárokům a ve velkém horku může měnit svůj tvar.

Ideálním povrchem k bazénu se proto jeví kvalitní betonová dlažba. Nejenže nabízí nepřeberné množství stylů a barev, ale je takřka nezničitelná a vydrží desítky let. Renomovaný český výrobce betonových prvků BEST, a.s. nabízí nadčasové dlažby v krásném a decentním barevném provedení, které jsou jako stvořené pro klasický i moderní vzhled domu.

Zmínit můžeme například BEST TERASOVOU, která má díky svému pravidelnému tvaru a rozličným barevným variantám velmi univerzální využití. Na výběr je z několika povrchových úprav, záleží jen na vás, zda dáte přednost povrchu tryskanému, vymývanému, reliéfnímu nebo klasickému.

Všechny dlažby BEST jsou maximálně odolné proti uklouznutí (vyjma dlažeb s lakovaným povrchem) a skvěle se hodí k bazénům se sladkou i slanou vodou.

K ukončení plochy u hrany bazénu je pak možné využít bazénový lem, který perfektně navazuje na dlažbu, je bezpečně zaoblený a zcela protiskluzný. Pokud se umístí dostatečně nad úroveň bazénu, může zabraňovat vylití většího množství vody při skocích dovnitř. Je také odolný proti intenzivnímu náporu chlóru a díky tomu si zachovává stále pěkný vzhled.

Při realizaci bazénu je rovněž dobré myslet i na okolní zeleň, která dodá prostoru živost a svěžest. Nízké keře, trvalky a traviny nejen zkrášlí bazénovou zónu, ale pomohou také udržovat příjemné mikroklima a zajistí soukromí. Vhodně zvolená betonová dlažba pak krásně splyne s okolím a vy si u bazénu na své zahradě budete připadat jako v ráji.

