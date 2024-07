Marek Němec, Oko tygra, krize středního věku a ojeté Porsche

Marek Němec se s neutuchající energií položil do role Markuse Malina tak, že z divadla odcházíte s pocitem, že vlastně nic nehrál, že to byl on sám.

„Pojďme si hned něco ujasnit: jen proto, že jsem za posledních sedm měsíců chodil se šesti ženami a jen proto, že jsem si koupil ojetý Porsche, a že jsem začal chodit do posilovny… a trávím čas na Tinderu... to neznamená, že prožívám krizi středního věku!“ těmito slovy vás osloví Marek Němec na jevišti s nápaditou dekorací, které dominuje boxovací pytel a vy máte během pár minut pocit, že jste dobří známí. Vše, co říká jste buď vy, nebo někdo kolem vás již možná zažil. Obzvlášť pokud jste muž, ale i ženy tam vidí své partnery, bývalé partnery nebo obecně muže. Smějete se nahlas, ale zároveň cítíte, že je tam i špetka lítosti. Ne nadarmo je autorem hry Stefan Vögel, sám kabaretiér, který umí dobře pointovat jak slovní, tak situační gagy.

Markus Malin si našel mladou přítelkyni, koupil si sportovní auto, začal chodit do boxerského klubu a po sedmi měsících může zodpovědně říct, že euforie vyprchala a on by se rád vrátil ke své ženě Marion a dětem... Ti ovšem mají zásadní podmínku. Okamžitě začne chodit na terapii proti krizi středního věku.

Marion, která se ve hře neobjeví, ale slyšíme jen její hlas ze záznamu se rychle stane divácky oblíbenou postavou. Nehraje si na ukřivděnou chudinku, ale naopak vyrazí do boje dát Marcusovi co proto. A Marcus, který si projde bouřlivým několikaměsíčním obdobím, nakonec pochopí, že Marion je žena jeho života. Ovšem cesta zpět nebude procházka růžovou zahradou, spíš naopak. Jeho zahradnická etuda na téma - túje sem, túje tam je nezapomenutelná.

Diváci výkon Marka Němce ocenili dlouhotrvajícím potleskem vestoje, až Marek s humorem sobě vlastním zahlásil: „on ale nikdo jiný nepřijde, jsem tu opravdu jen já.“ Jeho výkon ocenili také jeho herečtí kolegové Tereza Kostková s rodiči, Jaroslav Satoranský, Kristýna Frejová, Lucie Štěpánková, Ladislav Hampl a další.

Marek Němec se na scéně Komorního divadla Kalich objevil poprvé, ale diváci ho znají také třeba jako Macbetha ze Shakespearovských slavností a vysoko na žebříček popularity ho vynesly filmové komedie Ženská na vrcholu, Za vším hledej ženu a Jak přežít svého muže. Svoje herecké umění a lásku ke kumštu umí zúročit nejen na jevišti a před kamerou, ale rád je předává i svým studentům na DAMU.

Komorní divadlo Kalich, dříve známé jako Divadlo v Rytířské, zahájilo svou činnost v Praze 1 v roce 2012 premiérou hry Frankie & Johnny s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou. V současné době má v repertoáru přes 15 činoher a 20 dětských představení. V hvězdně obsazených komediích se diváci mohou těšit například na Jiřího Langmajera, Adélu Gondíkovou, Terezu Kostkovou, Aleše Hámu, Petra Kostku, Marka Němce, Carmen Mayerovou, Václava Koptu a další. V budově divadla, jejíž historie sahá do 17. století, jsou dochovány barokní klenby i nástropní fresky a je tak umocněn kulturní zážitek.