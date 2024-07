Zdravá domácnost bez plísní: Úsporné, tiché a elegantní řešení je tu

Plíseň dokáže zničit zdi i nábytek, její výpary navíc negativně ovlivňují naše zdraví. Mohou způsobovat mnoho potíží, včetně alergie nebo astma. Dokážou dráždit pokožku, oči a způsobovat i vážná onemocnění.

Zdravá domácnost. Jednou provždy!

Řešení vzniku problému je cesta, jak se plísní zbavíte jednou provždy. Katalánská značka elektrospotřebičů CATA proto vsadila na skutečně efektivní řešení, které funguje – řádné odvětrávání prostor, které účinně zamezuje vzniku nežádoucích plísní.

Na našem trhu jsou k dostání ventilátory řady E, jejichž nejvyšší model GTH nabízí účinný způsob, jak díky mikroventilaci zajistit permanentní odvětrání vašich prostor a plísně vymýtit. Výsledkem je zdravá domácnost. Jednou provždy!

Zapařené koupelně po sprchování nepředejdeme, vznikajícím plísním ano

Značka CATA rozumí potřebám svých klientů, a proto své výrobky vybavila funkcemi, které skutečně oceníte. Ventilátory mají časovač vypnutí a hygrospínač, který sepne ventilátor na maximum a místnost rychle vyvětrá, když vlhkost vzduchu překročí nastavenou úroveň.

Během ročních období se naše intenzita a četnost větrání liší. I na to značka CATA myslela, proto lze funkci permanentního odvětrávání podle potřeby snadno vypnout či zapnout. Milovníky klidu a ticha potěší téměř neslyšný chod ventilátoru, a to i v režimu permanentní mikroventilace.

Praktičnost a jedinečný design

Výrobce neponechal nic náhodně a kromě funkčnosti, myslel i na stále se zvyšující nároky na design. Ventilátory CATA se nevyznačují jen svou praktičností, ale i jedinečným designem. Nabízejí se ve třech barevných variantách, aby slušely každému interiéru. K dostání jsou v základní bílé, černé GBTH či stříbrné GSTH.

Omyvatelnost čelního krytu tvořeného odnímatelným barevným sklem v bílém, černém nebo stříbrném provedení, nerušivé ambientní modré osvětlení displeje, které oceníte zejména při noční návštěvě koupelny, a jedinečný design –⁠ to je must have roku 2024!

Výkonný, a přesto tichý a úsporný – to je ventilátor E100 GTH!

Nejen v době vyšších cen energií je nepochybnou výhodou ventilátorů E100 GTH jejich úspornost. V režimu mikroventilace mají příkon pouhé 4 W, při plném výkonu dosahují pak 8 W. Žádný hluk, jen takřka neslyšitelné permanentní odvětrávání… to je tichá dokonalost od CATA.

Zdravý luxus, který si můžete bez výčitek dovolit

Produkt ve variantě s bílým sklem a průměrem odtahu 100 mm lze pořídit již za cenu 3 590 Kč vč. DPH. Na českém a slovenském trhu nabízí dovozce, broumovská společnost ČEKO IMPORT a. s., navíc variantu s odtahem 120, případně 150 mm.

Produkt lze koupit přímo na webových stránkách českého zastoupení www.ceko.cz nebo v prodejnách partnerů. Zařaďte se i vy mezi ty, pro které je plíseň doma již vyřešenou minulostí.