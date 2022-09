Antikorozní ochrana vozidel, často podceňovaná údržba

Co je to koroze?

Koroze je přirozený proces, při kterém dochází k samovolnému postupnému rozrušení kovů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím, takže se nevyhne žádnému kovovému materiálu. To znamená, že i částem na motorových vozidlech.

Proč antikorozní ochrana?

Důvody pro následnou antikorozní ochranu by se daly shrnout do pár bodů. Bezpečnost, estetický vzhled a v neposlední řadě zvýšení hodnoty vozu. Zcela nebo i částečně zkorodované části karoserie vozidla mají dle posledních studií významný vliv na následky dopravních nehod a dobře provedená a udržovaná antikorozní ochrana podvozků a dutin může pozitivně ovlivnit řidiče a posádku vozidla, jejich zdravotní rizika a následky v podobě rozsahu úrazů při dopravních nehodách. Asi každý majitel vozu zná protokol s STK, kde je častým prohřeškem koroze podvozku. Ne každý motorista si může dovolit měnit vůz jednou za dva roky, pro většinu s nás se jedná o dlouhodobější investici. Nevelké finanční náklady na antikorozní ochranu vzhledem k pořizovací ceně vozidla se následně zhodnotí jak na životnosti, tak i na zůstatkové hodnotě vozidla.

Co a jak ošetřit?

Antikorozní ochrana vozidel pomocí materiálů DINITROL se dá všeobecně rozdělit do dvou částí na ochranu dutin a ochranu podvozků. Pro ochranu dutin se používají materiály na bázi vosků, které obsahují antikorozní inhibitory a vyznačují se vysokou penetrací, to znamená, že ošetří i místa, která jsou hůře dostupná. Zanechávají voskový pružný, spojitý film s životností několik let. Pro ochranu podvozků jsou nejlepší materiály na bázi vosků, které navíc obsahují antikorozní inhibitory a vytvoří silný, pevný a zároveň pružný ochranný film, který brání přístupu vlhkosti a vzduchu a v neposlední řadě slouží jako ochrana proti oštěrkování. Pro vozidla již napadená korozí se používá takzvaná dvouvrstvá metoda, kde se nejdříve napadené místo ošetří vzlínajícím materiálem určeným do dutin, materiál vpenetruje do struktury rzi, „zakonzervuje“ stávající stav a následně se místo ošetří materiálem určeným na ochranu podvozků.

Kde ošetřit?

Ošetření lze provést i svépomocí, ale vzhledem k náročnosti procesu doporučujeme vyhledat antikorozní středisko DINITROL na stránkách www.antikoroze.eu , na kterých se také o celé problematice dozvíte více. V současné době rozšiřujeme síť antikorozních středisek, kde je garantována kvalita DINITROL. Případně lze i oslovit celou řadu servisů, které již materiály DINITROL úspěšně používají.