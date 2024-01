ALMEVA: Komíny jsou její doménou

Firemní portfolio zahrnuje i další produkty, které souvisí s odvodem spalin jako jsou spalinové ventilátory, systémy zpětného získávání tepla (heat recovery system), saunová kamna značky Vilpra a prodej licence programu kesa-aladin pro výpočet spalinové cesty. Almeva má vlastní značku krbových kamen Hearth s možností připojení koncentrického komína, který nepřisává vzduch z místnosti, ale využívá konstrukci komína.

ALMEVA byla založena ve Švýcarsku v roce 1994 jako firma vyrábějící plastové spalinové systémy a letos slaví 30. výročí vzniku. Spolumajitelem společnosti je Pavel Mareček, který začal podnikat v oblasti komínových systémů již v roce 1996. Na základě spojení se švýcarským partnerem byla v roce 2008 založena česká pobočky ALMEVA EAST EUROPE. Jejím cílem je obchodování na trzích východní Evropy. Své obchodní partnery má Almeva po celé Evropě. Almeva je členem řady odborných organizací, mezi které patří společenstva kominíků, instalatérů, krbařů, kamnářů a technických normalizačních komisí. Úzká spolupráce je také navázána s výzkumnými institucemi a středisky vzdělávání na všech jeho úrovních. Nejen středním, odborným ale i vysokým školám umožňuje návštěvy výrobního provozu a odborná produktová školení včetně výcviku návrhu spalinových cest a jeho bezplatných licencí pro školní účely. V rámci spolupráce s fakultou stavební VUT v Brně bylo v roce 2021 dokončeno testování zařízení pro optimalizaci energetické bilance objektů, které se začíná uplatňovat zejména na švýcarském trhu. Na český trh dále uvádí nové výrobky navržené a vyvinuté švýcarským výrobcem ALMEVA AG a spolupodílí se na zajištění jejich testování. Stejně tak rozvíjí další produkty z nabízeného sortimentu, které jsou pak vyráběny u dodavatelských společností.

Ke komínu kamna Hearth

Zavedení nového sortimentu do portfolia Almevy je vždy dlouhodobější a promyšlená záležitost. Uvedení krbových kamen na trh pod názvem HEARTH předcházela téměř roční příprava. Dodavatel nerezových komínů začal Almevě vyrábět koncentrický komín pro kamna a spotřebiče na dřevo, který nejen odvede bezpečně spaliny od spotřebiče, ale i přivede vzduch pro spalování. Jedná se ojedinělý komínový systém, který byl pro tyto účely vyvinut. Almeva uvedla na trh první modely s možností připojení na koncentrický komín Almeva TW25. Následně přidala další kamna s designovými prvky pro koncentrické i klasické připojení a v současné době má v nabídce celkem 14 druhů kamen. Polovina nabízených modelových typů je připravena pro koncentrický komín Almeva TW25. Společnost dodává kamna HEARTH nejen do České republiky a sousedních zemí, ale i do Švýcarska.

Kamna Hearth

Řešení úspor energií v průmyslu a v domácnostech

Úspory energií domácností, zejména u pevných paliv, dosáhneme správně dimenzovanou spalinovou cestou a vhodným způsobem zatápění. Ventilátory dánského výrobce Exodraft umí uspořit energii díky tomu, že ventilátor zajišťuje správný komínový tah, který je plně pod kontrolou bez ohledu na počasí. Optimální komínový tah, optimální obsluha spotřebiče a vhodné palivo mohou znamenat úporu energií v řádu několika desítek procent.

Heat Recovery System - aplikace pro pekárny

V průmyslových oborech je situace s kontrolou komínového tahu v případě použití ventilátoru stejná. Pokud ovšem máme v provozu kotel, pec, sušárnu, ohřívač nebo další zařízení, kde je teplota spalin vyšší než 100 °C, je možné toto teplo a energii znovu využít. Provozům s velkým množstvím odpadního tepla nabízí Almeva řešení v podobě technologie zpětného získávání tepla (heat recovery system). A jak funguje přeměna tepla ze spalin na energii? Teplé spaliny předají svoji energii tak, že se ve výměníku ohřeje voda, která se dá využít dále ve výrobním procesu. V pekárně je potřeba teplá voda do těsta, v lakovně nebo zinkovně je potřeba ohřát vodu v odmašťovacích lázních. Dalšími provozy, v nichž lze k různým účelům použít teplou vodu, jsou pivovary, lihovary, mlékárny, slévárny a jiné provozy, kde je mnoho tepla odváděno komínem do ovzduší. Oblast použití technologie je tedy poměrně široká. Všeobecně je ztráta energie ze spalin z výrobních procesů až 20 % a díky technologii je Almeva schopna obnovit až 95 % této energie. Tím se šetří nejen energie potřebná na výrobu teplé vody, ale jsou snižovány emise CO 2 až o 16 %. Při současných vysokých cenách energií je návratnost investice i méně než 2 roky. Výrobní firmy tak aktuálně neváhají do technologie zpětného získávání tepla investovat.

Zpětné získávání tepla z odpadu spalin – Heat recovery systém Slovensko

Kvalitní služby a široká škála technické podpory

Pro Almevu je nedílnou součástí dodávky komínových systémů i nabídka služeb, které doplňují komplexní péči o zákazníka. Technické oddělení disponuje hned několika specialisty – techniky, kteří zákazníkům poradí a pomohou jak při výběru vhodného sortimentu, tak i specifikaci celého komína a navrhnou vhodná řešení. V oblasti technické podpory je technické oddělení Almevy ve svém oboru největší. Při výběru zboží a komínových prvků je možné využít komínového konfigurátoru – aplikace pro výpočet. Konfigurátor pracuje na webovém rozhraní s možností výběru jednotlivých prvků systému nebo volby celé sestavy spalinového systému. Výpočet ukáže celkovou cenu za sestavu a zároveň slouží jako podklad pro objednání zboží.

Almeva nabízí profesionální výpočet komína za použití software kesa-aladin od německé společnosti Kesa. Tuto službu využívají především projekční kanceláře pro své projekty a kominické firmy. Se softwarem a jeho obsluhou, stejně jako s komínovými systémy, se může klient blíže seznámit na pravidelných školeních pořádaných Almevou. Školení se konají nejen v sídle firmy v Želešicích u Brna, ale i po celé ČR.

Areál a administrativní budova firmy Almeva

Palivo a jeho kvalita šetří komín i výdaje

Zda lidé umí topit, používají kvalitní palivo nebo se dobře starají o svůj komín, je dáno individuálním přístupem. Není radno cokoliv ze zmíněného podceňovat, kdy například romantickou chvíli u kamen si můžeme otrávit, a to i doslovně. Četnost čištění a kontroly komínů jsou předepsány zákonem. Almeva pro lepší osvětu doporučuje zhlédnutí edukativní show SMOKEMANovo desatero správného topiče (https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/smokemanovo-desatero/ ), které vtipnou formou vysvětluje, co by měl správný topič dodržovat. Všichni by měli myslet nejen na vlastní peněženku, ale také na vlastní bezpečnost, protože topení nesprávným palivem může vést k nebezpečí vzniku požárů s vážnými následky.

Rádi bychom vás tímto pozvali na 29. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA, která se bude konat na výstavišti Černá louka v Ostravě ve dnech 22. - 25. ledna 2024. Najdete nás v pavilonu A2, stánek č. 209. Neváhejte navštívit diskusní arénu portálu TZB-info ve středu 24.1. v 15.15 hod, kde vás Pavel Mareček provede novinkami v sortimentu komínů a odkouření.

Více o programu a obsahu přednášky najdete zde.

Kontakt:

ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevni 501 / 664 43 Želešice / Česka republika

Tel.: +420 513 033 101 / E-mail: cz@almeva.eu

www.almeva.cz