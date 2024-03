5 nefinančních aspektů pro získání a udržení kvalitních zaměstnanců

A nejen to. Naše společnost patří k opakovaně oceňovaným zaměstnavatelům. Můžeme se pyšnit např. oceněním Sodexo Zaměstnavatel regionu, Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty, Bezpečný podnik, Podnik přátelský rodině nebo Cena hejtmana kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Samozřejmě je nutné zmínit, že následujících 5 nefinančních aspektů nenahradí adekvátní finanční mzdu a finanční benefity, ale jsou jejich doplněním.

Jaké jsou tedy klíčové nefinanční aspekty u nás?

1. NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL

Vyvíjíme a vyrábíme filtry a filtrační techniku, které mají reálný pozitivní dopad na prostředí, ve kterém žijeme. Naší společnou firemní misí je oddělovat škodlivé od užitečného. Věříme, že pokud jde o čistější mobilitu, čistější vzduch, čistější vodu nebo čistější průmysl, neexistuje žádný MŮJ nebo VÁŠ přístup. Existuje pouze NAŠE.

Pracují u nás lidé, kteří po sobě chtějí nechat nějaký pozitivní otisk. A neplatí to jen pro naše kolegy v oddělení R&D, kteří se v Brně a v Nové Vsi soustředí na vývoj nových technologií a získání dalších úspěšných patentů.

Smysluplnou práci vidíme i v Centru sdílených služeb, kde poskytujeme podporu v oblasti IT (včetně SAPu), nákupu, zákaznického servisu, HR, ale také R&D a nově i marketingu našim 80 pobočkám napříč 6 kontinenty. Nepřímo tak zefektivňujeme a ulehčujeme výrobu i vývoj našich produktů.

2. VZÁJEMNÝ RESPEKT A DISKUSE

Nebudeme zastírat, že pár let trvalo, než jsme si u své mateřské společnosti i ostatních poboček vybudovali respekt. Zejména v interním Centru sdílených služeb, které máme v Brně a v Nové Vsi u Třebíče, jsme začínali s jednoduchými rutinními úkoly. Po cca 15 letech už jsme značnou část takových úkolů zautomatizovali, zdigitalizovali a zefektivnili. Pro své interní zákazníky jsme v některých oblastech nositelé know-how, kteří navrhují a implementují globální procesy a řeší sofistikované a náročné úkoly. V jiných oblastech na tomto cíli pracují stávající zaměstnanci včetně specialistů na problematiku štíhlé výroby a continuous improvement.

3. GLOBÁLNÍ I LOKÁLNÍ PŘÍSTUP

I když jsme globální firma s cca 23 000 zaměstnanci, jsme stále ve své podstatě rodinnou firmou rodů MANN a HUMMEL. Reálně to znamená, že není cílem navyšovat zisk za každou cenu, ale hledat udržitelný rozvoj. I v době covidové, kdy jsme nedosahovali definovaných cílů, se rozhodli majitelé zaměstnancům vyplatit zajímavé finanční bonusy.

TOP management není oddělený formální zdí od zbytku firmy, ale komunikace jde otevřeně směrem dolů i nahoru. Díky tomu se daří dělat rozhodnutí rychleji a pružněji, než to bývá v globálních firmách zvykem.

4. BUDOVÁNÍ DOBRÝCH OSOBNÍCH VZTAHŮ

Máme odzkoušené, že když se máme pod práci podepsat, uděláme ji lépe, než když ji vykonáváme anonymně. Proto klademe důraz na dobré osobní vztahy. I když máme ticketovací systémy, je pod každým úkolem podepsaný konkrétní člověk, na kterého znáte pracovní e-mail a telefon.

Snažíme se, aby kolegové a kolegyně z centra sdílených služeb znali osobně své zákazníky a navštívili výrobu. Jen za rok 2023 jsme měli v ČR cestovní náklady přes 14 milionů Kč. Někteří si služební cesty po Evropě, ale taky do Mexika, Indie nebo třeba Číny prodloužili a spojili se svým osobním volnem.

5. PŘIROZENÁ DIVERZITA

Průměrný věk našich zaměstnanců je 39. Najdete tu jak zkušené matadory, kteří u nás pracují přes 30 let, tak i studenty vysokých škol, kteří u nás píší diplomku napříč všemi pohlavími. Učíme se od sebe vzájemně, předáváme si zkušenosti a tím profesně i lidsky rosteme. V českých kancelářích uslyšíte nejčastěji češtinu a slovenštinu, ale díky naší práci jsme v dennodenním kontaktu s kolegy a kolegyněmi, se kterými komunikujeme nejčastěji anglicky nebo německy.

Employer Branding = pověst firmy, je něco, co má každá firma už jen tím, že existuje. Uvědomujeme si, jak těžko se špatná pověst mění, a proto dlouhodobě pracujeme na tom, aby u nás byli zaměstnanci rádi. Ne u všech se nám to daří, protože očekávání a realita mohly být odlišné. Z toho důvodu pracujeme aktivně na autentické prezentaci naší firmy. Zvyšujeme tak šance, že oslovíme právě ty z vás, kteří k nám zapadnou, a vzájemně nám to bude klapat. Podívejte se na naše aktuálně obsazované pozice k nám do MANN+HUMMEL, možná hledáme právě vás.