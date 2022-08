Novinka - SSD Crucial P3 Plus Gen4 NVMe

Crucial P3 Plus, navržený společností Micron® a vybavený nejnovější technologií NVMe Gen4, je k dostání s velkou kapacitou2 paměti a nabízí flexibilní zpětnou kompatibilitu pro většinu systémů 3. generace.

Silný výkon

Vylepšete svůj počítač o požadovaný výkon Gen4 za příznivou cenu. SSD Crucial P3 Plus NVMe přináší dobu načítání a přenos dat, která je 8,9× rychlejší než SATA5 a o 43 % rychlejší než nejrychlejší SSD Gen33.

Prostorné úložiště

S kapacitou až 4 TB2 nabízí Crucial P3 Plus výkonné úložiště Gen4 pro spoustu aplikací, programů, souborů, dokumentů, fotografií, videí a her – a to vše s dostatečnou volnou kapacitou.

Ověřená technologie

SSD disky Crucial P3 Plus NVMe jsou postaveny na vysoce kvalitní paměti Micron® Advanced 3D NAND a zároveň testované a ověřené podle přísných standardů, které očekáváte od jednoho z největších světových výrobců flash pamětí. Máte pochybnosti? Prohlédněte si oceňovanou řadu disků SSD.

Spolehlivé zabezpečení

Správa SSD softwaru pro optimalizaci výkonu a aktualizace firmwaru poskytují Crucial P3 vše, co potřebujete pro zabezpečení a jistotu.

Nepřetržitá podpora

Kryjeme vám záda! Společnost Crucial nabízí vše, co potřebujete k rozběhnutí a udržení optimálního výkonu SSD.

• Pokyny k instalaci krok za krokem

• Bezplatný klonovací software Acronis True Image pro Crucial

• Bezplatný software Storage Executive pro správu firmwaru

Jeden z největších světových výrobců pamětí a úložišť

Společnost Micron® vyrábí již více než 40 let jedny z nejmodernějších paměťových a úložných technologií na světě. Všechny produkty Crucial® vyvíjí špičkový tým inženýrů společnosti Micron, tak aby byla zajištěna nejlepší kvalita a spolehlivost ve své třídě.

Společnosti ASBIS CZ je autorizovaným distributorem produktů společností Crucial.

1) Typical I/O performance numbers as measured using CrystalDiskMark® with command queue full and write cache enabled. Fresh out-of-box (FOB) state is assumed. For performance measurement purposes, the SSD may be restored to FOB state using the secure erase command. System variations will affect measured results.

2) Some of the storage capacity is used for formatting and other purposes and is not available for data storage. 1GB equals 1 billion bytes.

3) Speed comparison are between Crucial P3 Plus published top speeds of 5000MB/s and the fastest published Gen3 speeds for NVMe SSDs, at 3500MB/s.

4) Warranty valid for 5 years from the original date of purchase or before writing the maximum total bytes written (TBW) as published in the product datasheet and as measured in the product’s SMART data, whichever comes first.

5) SSD speed comparison between Crucial P3 Plus NVMe SSD read speeds of 5000MB/s and Crucial MX500 SATA SSD read speeds of 560MB/s.