Brno zažilo den plný technologií, přivezl je multifunkční kamion

Unikátní technologické centrum „na kolech“ bylo speciálně navrženo pro prezentaci špičkových produktových inovací a v rámci Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024 představilo nejnovější ICT produkty a řešení.

Evropská roadshow společnosti Huawei navštěvuje podobně jako v loňském roce významné evropské metropole. Kamion projede od března do září celkem 21 zeměmi a zastávku má naplánovanou v 54 městech. Prostřednictvím interaktivního evropského turné nabízí firma platformu všem evropským IT profesionálům, kteří se chtějí seznámit s novinkami od Huawei z první ruky a zároveň se obohatit o odborné postřehy předních osobností v odvětví.

Technologické centrum se letos nese v duchu propojení ekologického a digitálního přechodu na podporu udržitelného rozvoje evropského průmyslu. Společnost se zaměřila na prezentaci pokročilých ICT technologií s cílem zdvojnásobit digitální a inteligentní transformaci v klíčových průmyslových odvětvích.

Mezi představenými novinkami mohli návštěvníci roadshow najít například technologie pro datovou komunikaci, které společnosti Huawei vynesly jmenování lídrem v kvadrantu Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pro podnikovou síťovou a bezdrátovou infrastrukturu LAN.

Dále bylo k vidění portfolio datových úložišť OceanStor All Flash for All Scenarios – podle hodnocení Gartner® Peer Insights™ Voice of Customer je Huawei volbou zákazníků pro primární úložiště v roce 2024. Kromě toho se návštěvníci mohli seznámit s optickými produkty, produkty pro ISP a MSP a dalšími řešeními, jako je vysoce kvalitní 10 Gb/s CloudCampus, ultraodolná síť datových center, řešení pro virtualizaci datových center (DCS), zařízení OceanProtect, řešení FTTH a FTTR a Huawei eKit.