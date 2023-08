Vázne byznys s pneumatikami? Rozjeďte ho chytře s minimálními náklady!

Leží vám na skladě v servisu hromady pneumatik, děláte psí kusy, abyste je prodali a stále nic? Potřebujete do své dílny přitáhnout zákazníky, ale oni vás stále míjí a jste pro ně neviditelným? Změňte to – třeba jako pan Píchl, kterého si zahrál Petr Čtvrtníček. Ten na to šel chytře. Stačil jeden billboard a na dvoře má vymeteno!