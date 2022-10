Pokud chcete vítězit, musíte do toho dát všechno

Stal se tak prvním bojovníkem, kterému se podařilo být šampionem ve dvou různých váhových kategoriích současně, a zařadil se mezi nejúspěšnější sportovce všech dob.

Úspěchy ale McGregor slaví i mimo oktagon, a to především ve světě byznysu. Bývalý dvojitý šampion UFC se neustále a s velkým zápalem pouští do dalších projektů. Založil nejrychleji rostoucí značku whisky na trhu, investoval do řady příležitostí v oblasti sportu, pořídil si vlastní restauraci, a dokonce se stal hlavní tváří populární online hry. Nyní Conor McGregor navázal partnerství s investiční společností XTB, a stal se tak globálním ambasadorem její značky. V rozhovoru mluví o myšlení, sebevědomí a vášni, které ho z tělocvičny na předměstí Dublinu dovedly k titulům v UFC a celosvětové slávě. Jeho zkušenosti jsou přitom relevantní nejen pro sport, ale mohou být cenné i v každodenním životě.

Z tělocvičen v irském Crumlinu až k titulu šampiona UFC vedla dlouhá cestu. K jejímu překonání muselo být potřeba silné odhodlání. Kde se bere tvá vnitřní motivace?

Conor McGregor: Už od dětství jsem chtěl být nejlepší. Přál jsem si dopřát skvělý život sobě i své rodině. A když si něco zamanu, nic mě nezastaví. Dřel jsem, riskoval a výsledky se dostavily.

Co je pro tebe ve sportu nejdůležitější? Existují nějaké zkušenosti nebo lekce, které se dají přenést i do života?

Sport člověka naučí, že když spadne, zase se postaví na nohy. Tohle mě konkrétně naučil boj. Dostávám tvrdé rány a jsem zmlácený, stejně jako v životě. Záleží pouze na mě, jak se s tím vypořádám. Pokud dokážeš rány ustát a pokračovat v boji, úspěch se dostaví ve sportu i v životě.

Při pohledu na tvou kariéru to vypadá, že jsi mnoho svých soubojů vyhrál díky psychice dřív, než vůbec začalo první kolo. Souhlasíš s tím, že pro úspěch je rozhodující způsob myšlení?

Jde o kombinaci fyzické a psychické přípravy. Člověk s nezlomnou vůlí a jasnou vizí se nenechá odradit ani rozptýlit. Je určitě potřeba být stoprocentně mentálně a emocionálně připravený a soustředit se jen na cíl.

Lidé často nedokážou naplnit svůj potenciál. Máš nějakou radu, jak překonat vlastní limity?

Neexistují žádné skutečné hranice toho, co člověk může dokázat. Vytváříme si je my sami nebo společnost. Ve skutečnosti nic není nemožné, pokud se k tomu člověk upne celou svou myslí i srdcem.

Pokud chcete vítězit, musíte do toho dát všechno



Bojová umění jsou velmi náročná jak fyzicky, tak psychicky. Každý zápas vyžaduje nejen těžký dril, ale i plán. Jak dojít k vítězné strategii?

Jde o to znát svého soupeře zevnitř i zvenčí a připravit se do takové míry, abych byl psychicky i fyzicky připravený na všechno. Sun Tzu řekl: „Pokud znáš nepřítele a znáš sám sebe, nemusíš se bát výsledku sta bitev.“

Pro bojovníka je důležité rozumět i stresové reakci a tomu, jak funguje. Jak se vyrovnáváš se stresem ve vypjatých situacích?

Upírají se na mě zraky celého světa, před tím neuteču. Ale já si ten tlak užívám. Motivuje mě a přenáší mě na jiné místo. Zaměřuje mou mysl na přítomný okamžik, zvyšuje mou vnímavost. Připomíná mi vše, čeho jsem dosáhl, i to, co teprve musím dokázat.

Daří se ti ve sportu i v podnikání. Loni jsi byl vyhlášen nejlépe placeným sportovcem. Ukázal jsi obchodní talent a podniky, do kterých jsi investoval, přinesly zisky. Co bylo v tvých podnikatelských úspěších rozhodující?

Mnoho sportovců své peníze prostě investuje a nechá své každodenní finanční záležitosti řídit „odborníky“. Já ale ne. Nejde o to investovat jen peníze. Je potřeba investovat také svůj čas a vášeň a přijmout osobní odpovědnost. V každém svém podniku chci mít aktivní roli. Dohlížím na to, abychom přivedli správné lidi, dosáhli u všech procesů špičkové kvality a aby naše cíle byly vždy dostatečně ambiciózní.

Existuje něco, co mají byznys a sport společného?

Pokud chceš vyhrát, musíš do toho dát všechno. Musíš se připravit a dobře znát své soupeře nebo konkurenci. Musíš rozumět svým silným a slabým stránkám. A musíš poctivě makat.

Sport i byznys může být nepředvídatelný. Jak se vyrovnat se situacemi, kdy věci nejdou podle plánu?

Samozřejmě jsem zažil i neúspěchy. To se prostě stává. Mám ale za to, že právě z proher se můžeme nejvíc naučit. Říct si, kde se stala chyba, a brát to jako motivaci. Ano, neúspěchy jsou kruté. Každá prohra, kterou jsem zažil, mě ale motivovala k tomu, abych se zlepšil.

Mnoha lidem je nepříjemné mluvit o penězích. Ty mluvíš o svých příjmech či investicích otevřeně. Měli by lidé obecně o financích víc mluvit?

Mluvím o svých penězích, aby si lidé uvědomili, že mohou pocházet z jakéhokoli prostředí a být v podnikání úspěšní. Není to jen pro chlápky z Wall Street. Až někdo uvidí mluvit o byznysu mě, profesionálního bojovníka, který nikdy nechodil na vysokou, může si říct: „Když to zvládne on, tak já taky!“