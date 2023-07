Nenechte si ujít letošní MS superbiků na Autodromu v Mostě

Letošní mistrovství světa motocyklů kategorie superbike WorldSBK Acerbis Czech Round ovládne Autodrom Most poslední červencový víkend, tedy od pátku 28. do neděle 30. 7. 2023. Víkend bude našlapaný závody kategorií WorldSSP300, WorldSSP a královské třídy WorldSBK. Závody jsou v sobotu i v neděli a samozřejmě je připraven také bohatý doprovodný program.

„Letos se pojedou superbiky v Mostě potřetí a věříme, že se nám podaří přilákat opět ještě více návštěvníků. Snažíme se divákům vycházet maximálně vstříc, neustále pracujeme na zlepšování našich služeb, abychom dokázali nabídnout zajímavý víkend fanouškům i celým rodinám,“ prozradil Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

Letošní velkolepou novinkou je Bike Parade – spanilá jízda po dráze, které se můžete zúčastnit i vy! Jak na to? Pořiďte si parkování pro motorku v areálu Autodromu a automaticky získáte možnost se připojit ke společné jízdě, která se bude konat v sobotu i v neděli. Počet motorek na dráze je ale limitován, nezapomeňte si zajistit své místo včas!

Hravě se dostanete do bezprostřední blízkosti celého dění – diváci mohou i do paddocku a z bezprostřední blízkosti tak nahlédnout do zázemí týmů. Nebudou chybět autogramiády, setkání s jezdci, pódiové show a další akce pro fanoušky, jaké jsou pro šampionát světových superbiků už tradicí. Například na konci každého závodu WorldSBK projíždějí vítězné motocykly doslova mezi fanoušky. Můžete si tak s jezdci potřást rukou.

Přijďte fandit českým jezdcům

Ve třídě SSP300 aspiruje na mistra světa Petr Svoboda, který je v šampionátu aktuálně na druhém místě (jen o jediný bod). Pokud se mu podaří zlato, bude to úspěch, který český motosport už řadu let nezažil.

V královské třídě WorldSBK bude nejmladším jezdcem startovního pole Oliver König, který je zároveň v této třídě jediný Čech a jistě bude chtít potěšit fanoušky nejlepším výkonem.

Další Češi budou v závodech startovat na divokou kartu, jejich jména budou známá až před samotným závodem.

Pořiďte si zvýhodněné vstupenky online

Letos si můžete pořídit základní jednodenní vstupenku už za 750 Kč, tedy o polovinu méně než v minulých letech. Pro fanoušky, kteří si chtějí užít atmosféru z bezprostřední blízkosti přímo v závodním paddocku, je určena vstupenka v ceně 1 500 Kč. Stejně tak stojí základní víkendová vstupenka zahrnující i páteční program. V rozšířené variantě se vstupem do paddocku je to 2 890 Kč. V prodeji jsou také VIP vstupenky za 5 990 Kč, které zahrnují vstup do paddocku, parkovné, VIP hospitality přímo nad boxy, paddock tour, pit walk a další.

Kompletní ceník a další informace o akci najdete na stránkách www.superbike-most.cz.