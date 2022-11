Dva lyžaři, jeden velký sen - úspěch běžeckých holí HAAKON

HAAKON je nová, dynamická značka běžeckých holí, založená v Jizerských horách mladým manželským párem Pavlou a Michalem Francke. Dnes může HAAKON působit jako úspěšná franšíza nebo korporát, ve skutečnosti se ale za touto značkou skrývá poctivá česká práce, tvrdá dřina do nočních hodin a přátelské rodinné zázemí.

Koho jen tak napadne založit si vlastní výrobní firmu bez jakýchkoliv předchozích zkušeností a zázemí? Michal je zarytý sportovec, bývalý reprezentant v olympijském triatlonu a vedle své ženy se zamiloval i do běžeckého lyžování. Jeho kuráž a drive se promítly i do podnikání. Jeho partnerkou v podnikání se hned od samého počátku stala Pavla, která pochází z rodiny olympioniků v běhu na lyžích. Do projektu vložila svůj cit, strukturu a dala mu tvář. Dohromady se perfektně doplňují a tvoří silný pár.

Narodil se HAAKON

Lidé se často ptají, proč zrovna hůlky a proč HAAKON? Máte pravdu, HAAKON nezní úplně hezky česky. Pojí se ale se silným norským příběhem, kdy byl středověký nástupce norské koruny Haakon Haakonson jako dvouleté dítě v ohrožení života v průběhu občanské války. Proto byl převezen stovky kilometrů norskou krajinou na běžkách, aby se mohl stát nejúspěšnějším vladařem norské historie. Je to silný příběh, na který se dnes vzpomíná při dálkovém běžkařském závodě Birkebeinerennet v Norsku. Jméno HAAKON se tedy nepojí přímo s českou tradicí, ale s tradicí běžeckého lyžování jako takového.

A proč hůlky? Michal s Pavlou nerozuměli astronomickým cenám karbonových holí a řekl si: „Vždyť je to jen tyčka, to přece musí jít jinak.“ Ponořili se do toho, začali zkoumat možnosti výroby a hledat kvalitní dodavatele materiálů, ze kterých by hole poskládali. Záhy zjistili, že to není jen tyčka a že to bude komplikovanější. O to víc je to hnalo dopředu.

Oba projezdili mnoho kilometrů po ČR, protože chtěli hole opřít o české dodavatele a poctivou práci. Největší výzva ale byla vyvinout a vyrobit vlastní technologii rukojeti. Zásadním zlomem ve vývoji holí HAAKON bylo navázání spolupráce s Technickou Univerzitou v Liberci (TUL), jejíž odborníci dodnes vyrábějí veškeré plastové komponenty pro hole.

Není vše tak růžové, jak se zdá

Pavlu a Michala na cestě při budování značky HAAKON potkalo mnoho krušných chvil.

První zlom nastal, když obdrželi návrh ceny pro vývoj a výrobu vlastních komponentů pro hole. Vzhledem k tomu, že vše financovali z vlastního rodinného rozpočtu, museli se rozhodnout: Buď teď, nebo nikdy. Už nechtěli couvnout, byli už moc daleko. Přeskupili rodinné finance tak, aby byli schopni pokrýt vysoké počáteční náklady, a šli do toho naplno. Z původního nápadu postavit si hůlky pro sebe a kamarády začala vznikat značka, o jejímž rychlém vzestupu ještě neměli tušení.

Pavla vzpomíná: „Pamatuji si na září 2020, kdy jsme šli poprvé s kůží na trh. Bylo těsně před spuštěním a první předváděcí akcí pro lyžaře. Já osobně jsem měla velký strach, aby to nebyl propadák. Ale takové nadšení od lyžařů, fandění české značce a nám dvěma jsme nečekali! Právě tohle nás žene dopředu. Vidíme, že to má smysl a že lidem děláme radost skutečně kvalitním vybavením pro jejich milovaný sport.“

Domácnost u Michala a Pavly vypadala často tak, že se jim vedle dětských hraček a nočníků povalovaly různé druhy prototypů, 3D tisků a grafických návrhů. Budování firmy jistě zasáhlo do rodinného života. Práce probíhala převážně po večerech po uspání dětí a síly i morálka se mnohdy dostávaly na hranu. Stále ale svému snu věřili. Věřili, že se jim toto úsilí vrátí.

Dnes už nejsou sami

A vrátilo. Dnes už na to nejsou sami. Mají malý tým lidí podobného smýšlení a nadšení. Spolupracují s mnoha prodejnami se sportovním vybavením po celé ČR, s holemi jezdí jedni z nejlepších českých laufařů, jako je Karolína Grohová, Martin Jakš, Adéla Boudíková, část juniorské reprezentace ČR a zájem roste i ze zahraničí.

Specialitou, kterou Pavla s Michalem nabízejí, je tzv. Garance výměny tubusu při zlomení. Tuto službu s humorem a nadsázkou nazývají jako „pojistku proti blbosti“. S holemi HAAKON si současně pořídíte službu Garance výměny tubusu, náhodou si zlomíte hůlku a v průběhu dvou let automaticky dostáváte náhradní tubus. S touto revoluční myšlenkou chtěli vyjít vstříc hlavně hobby závodníkům, kteří si chtějí pořídit spolehlivé vybavení a mít jistotu, že vydrží. Vypůjčili si tedy mechanismus zákaznické péče využívané běžně v elektroservisu, přenesli ji do segmentu sportovního vybavení a udělali tím profesionální kvalitu holí dostupnou pro všechny.

Karbonové hole HAAKON jsou výjimečné především poměrem cena vs. výkon. Za vynaložené peníze na nákup holí běžkaři dostanou špičkovou kvalitu, srovnatelnou a často i vyšší než u konkurenčních světových značek. Dále vynikají svým nadčasovým designem, kvalitními poutky šitými českými švadlenami na Broumovsku, možností pořídit si samostatný tubus za zvýhodněnou cenu i volbou vlastního týmového designu.

Zkrátka, Michalovi a Pavle se podařilo vytvořit něco výjimečného a běžkaři v Čechách to vítají.

Všechny běžecké hole HAAKON si můžete prohlédnout na www.haakonsport.cz