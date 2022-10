Derby pražských „S“: Další zmar Slavie?

Kdo se bude radovat a získá klíč od hlavního města? Založte si účet u Tipsportu, získejte 300 Kč zdarma na své první sázky sledujte první ligu v přímých přenosech na TV Tipsport a bavte se v live sázkách!

Naposledy si to Slavia se Spartou rozdala v závěru loňské sezony. Ze tří bodů se tehdy radovali fotbalisté v rudých dresech po výsledku 2:1. Naneštěstí jim to nebylo nic platné, protože už před zápasem bylo jasné, že si Sparta, stejně jako Slavia, nemůže v tabulce polepšit. Letenští tak opět potvrdili, že se jim na červenobílé začalo po dlouhém období konečně dařit. Z předešlých čtyř soubojů uspěli hned třikrát, přičemž ve dvou případech se jim to povedlo s čistým kontem.

Podobně bodů, rozdílné příběhy

Do letošního ročníku vstoupily oba kluby rozdílně. Fotbalisté z levého břehu Vltavy měli pomalejší rozjezd, když mimo jiné zapsali pět nerozhodných výsledků v řadě. V posledních týdnech ale zabrali a skolili Hradec Králové (2:1), Brno (4:0) a Pardubice (5:2).

To sešívaní v minulých čtyřech kolech dvakrát rupli. Po fiasku 0:3 v Plzni sice porazili Liberec, ale mezi dvě šokující porážky v Evropské konferenční lize s Kluží (0:1 a 0:2) vměstnali krach v Olomouci (0:2). Náladu si alespoň trochu spravili před týdnem, když i v oslabení skolili Mladou Boleslav 2:1.

Balazmarekk věří, že tento souboj neskončí nerozhodně v kurzu 1,31. „V předešlých pěti vzájemných bitvách se body nedělily ani jednou, což nám dává skvělou výchozí pozici. Aktuální forma obou týmů je podobná. Zmínit je třeba i fakt, že červenobílí v letošním ligovém ročníku jen jednou remizovali,“ uvádí v analýze.

