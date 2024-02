Vykouzlete dokonalý glow effect podle Karolíny Mališové

Klíčem k trendy zářivému líčení je Skin Food. Miss Karolína Mališová i make-up artistky z Make-Up Institute Prague doporučují Skin Food od Weledy. „Udělá parádu jako žádný jiný produkt v takové cenové relaci,“ chválí jej Karolína.

Současným trendem v líčení je čistá glowy pleť – tedy taková, která není zakrytá silnou vrstvou make-upu, ale spíše vypadá, jako byste se vůbec nenalíčila. Taková pleť působí sjednoceně, svěže a zářivě. Při tomto stylu líčení se nezdůrazňují kontury, nepoužívá se silná vrstva řasenky, ale jen se lehce zrůžoví líčka a zvýrazní se buď oči, nebo rty. Šikovným stínováním dokonce skryjete nedokonalosti a podtrhnete přednosti.

Zářivost pleti ještě více zvýrazní použití vhodné podkladové báze neboli primeru. Chcete tip od profesionálů? Použijte jako podkladovou bázi Skin Food značky Weleda, který 86 % make-up artistek z Make-Up Institute Prague (MUIP) považuje za must have do make-up kitu každé ženy.[1] Ze své zkušenosti potvrzují, že Skin Food pleť nejen sjednotí a udrží make-up déle svěží, ale také pleti dodá potřebnou výživu, hydrataci a přirozenou zářivost. Svěže a zdravě díky němu působí i pleť jinak suchá a unavená.

Jako primer si Skin Food oblíbila i modelka, česká Miss Earth 2015 a influencerka Karolína Mališová. „Ten krém miluji, je bohatší a hutnější, pleť skvěle vyživuje a chrání. Když chci dosáhnout Instashine vzhledu, nanáším jej na vyvýšené části obličeje – lícní kosti, špičku nosu a pod obočí, prostě na ty části, které chci zdůraznit. Pleť je pak krásně zářivá a působí svěže,“ prozradila Karolína svůj trik na dokonale prozářenou pleť.

Karolína Mališová je zastánce přirozeného líčení, full make-up, který zakryje veškeré rysy, u ní neboduje. „U mě je základem rozjasněná sjednocená pleť, tvářenka, trošku kontury a k tomu decentně nalíčené oči, kontura na rty a lesk, prostě zářivá pleť. V mé make-up taštičce jsou vlastně jen produkty na glow pleť, a tak tam Skin Food nemůže chybět. Nejen, že zachrání každé suché místo, ale udělá parádu jako žádný jiný produkt v takové cenové relaci,“ popisuje Karolína.

Univerzální přírodní krém Skin Food uvedla Weleda na trh už v roce 1926. Jeho základ tvoří kvalitní BIO složky: extrakty z heřmánku, měsíčku, rozmarýnu či violky trojbarevné a slunečnicový olej, který podporuje obnovu kožní bariéry.

Během let se řada Skin Food rozrostla i o další výrobky pro péči o pokožku: odlehčenou verzi původního krému Skin Food Light, balzám na rty, suchý olej, tělové mléko, tělové máslo a nejnověji pak o denní a noční krém a šetrný čisticí balzám.

Tip: Bohatá výživa pro pokožku i neocenitelný základ pro zářivé líčení

Nechte svou pleť zazářit. Make-up GLOW EFFECT balíček přináší trojici produktů, které se postarají o ochranu, hydrataci, ale také kouzelný lesk vaší pleti a rtů. Využijte je do své rutiny péče o pleť, ale i jako neocenitelné pomocníky při každodenním i slavnostním líčení.

Cena balíčku: 599 Kč | Dostupné na Weleda.cz zde.

Online průzkum realizovaný společností Weleda a Make-Up Institute Prague v období 12/2023. Účastnilo se 102 respondentů, kteří prošli make-up artist kurzy Make-Up Institutu Prague. Další informace naleznete na www.weleda.cz/vyzkumy

V balíčku najdete:

Skin Food Original, 75 ml

Nejdoporučovanější báze pod make-up Make-Up Institutem Prague.

Univerzální přírodní hydratační krém Skin Food nabízí bohatý silný základ z olejů a včelího vosku doplněný extrakty z violky trojbarevné, měsíčku lékařského a heřmánku, které zhýčkají vaši pleť a dodají jí zářivou živost. Už od roku 1926 je generacemi prověřeným tajemstvím pro krásu vaší pokožky. Dopřejte si jej jako krém, masku nebo výbornou podkladovou bázi pod make-up.

Skin Food Ultra Light Dry Oil, 100 ml

Lehký sprej, který vám okamžitě poskytne intenzivní hydrataci a výživu pro jemnou a zářivou pokožku. Dvousložkový suchý olej v sobě spojuje lehkost hydratační mlhy s výživou rostlinných olejů a extraktů z violky, organického měsíčku, rozmarýnu a heřmánku. To vše je doplněno o nezaměnitelnou vůni pomeranče, benzoe a levandule.

Skin Food Lip Butter,

8 ml

Bohatá textura s lanolinem dodá rtům kouzelný lesk a postará se i o první pomoc pro suché rty. Rostlinné extrakty, přírodní oleje a vosky o ně budou s láskou pečovat, dodají jim nutnou výživu, zklidní je a postarají se o to, aby vám z tváře nezmizel váš šťastný úsměv.