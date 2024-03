Víc než jen cesta domů z party. Discocrash na silnicích končívá fatálně

Termín „Discocrash“ popisuje specifický druh dopravních nehod, které způsobují mladí lidé vracející se z večerních zábav (diskoték, klubů). Často unavení, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, se tito mladí řidiči vydávají na cestu domů autem. Tyto dopravní nehody často končí nejen nárazem auta to stromu nebo svodidel, ale také si často vyžádají mnohá zranění i úmrtí. Hlavními příčinami nehod je kombinace nedostatku řidičských zkušeností, řízení ve vysoké rychlosti, únavy nebo vlivu psychoaktivních látek.

Alarmující je fakt, že věk řidičů, kteří tento typ nehod způsobují, je mezi 18-31 lety. Někdy dokonce i méně. Ze všech dopravních nehod způsobených řízením pod vlivem návykových látek právě tito řidiči způsobí až 53 % z nich. „Z našich statistik i osobních zkušeností policistů z provozu na silnicích víme, že řízení pod vlivem alkoholu nebo drog je častější u mladších řidičů. Čtvrtina z těch, kteří zavinili dopravní nehodu z tohoto důvodu, je ve věku do 24 let a přibližně každý druhý je ve věku do 30 let,“ potvrzuje plk. Jiří Zlý, ředitel ředitelství Služby dopravní policie. Kromě řidičů jsou navíc ve většině případů v autě také spolujezdci, kteří jsou mnohdy ještě mladší nebo neplnoletí. I pro ně může taková jízda končit smrtí.

K největší nehodovosti a výskytu discocrashů dochází z hlediska statistiky o víkendech v letních měsících, kdy se mladí o prázdninách vrací z diskoték a večírků. Nejvíce nehodovým dnem je sobota mezi 22.00 a 01.00 hodinou, což odpovídá době návratu z víkendových party domů.

Prevence a edukace jsou klíčové. Doporučují se informovaná a zodpovědná rozhodnutí například ve formě předem zajištěného odvozu z party domů nebo určení jednoho kamaráda ze skupiny, který nebude pít a ostatní odveze.

Na problém užívání alkoholu nebo drog u mladých upozorňuje preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Zkratky. Ve spolupráci s Českou televizí vznikly v rámci kampaně mimo jiné také animované edukativní minipořady Drogy ve zkratce. Jeden z dílů se zabývá právě tématem Discocrash.

Cílem kampaně Zkratky je skrze diskuzi a edukaci zintenzivnit prevenci a zvyšovat povědomí o problematice užívání drog. V rámci kreativních komunikačních formátů, které v kampani vznikly, je například seriál Adikts od Adama Sedláka nebo dokumentární série Česko na drogách od režiséra Ivo Bystřičana.