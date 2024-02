Stěrky v domácnosti: RD Strašnice

Co vás přimělo k rozhodnutí pořídit si na podlahy epoxidovou stěrku Betonepox®?

Hledali jsme s manželkou nějaký povrch, který by vypadal betonově a neměl spáry. Také jsme chtěli něco, co dobře vede teplo kvůli elektrickému podlahovému topení, které máme v celém domě. Dlažbu jsme nechtěli, a tak volba padla na stěrku. Pak už jen rychlé hledání na Googlu, návštěva showroomu a bylo jasno.

Jaké jste měli v domě původní podlahy?

Jednalo se o kompletní rekonstrukci a museli jsme se zbavit plovoucích podlah, dlaždiček a sytě barevných koberců.

Jak jste byli spokojeni s procesem instalace stěrek a komunikací s firmou Němec?

Spokojenost z naší strany byla. Po telefonu jsem si objednal schůzku, na showroomu nás provedla milá slečna a veškeré technické detaily jsem následně dořešil s jejím kolegou. Ještě ten stejný týden k nám dorazil technik na zaměření a nabídku jsem měl do 2 dnů. Po objednání jsme na samotnou realizaci čekali cca 5 týdnů.

Stěrky na podlaze máte doma již třetím rokem. Jak jste spokojeni s odolností Betonepoxu® vůči poškození, skvrnám nebo opotřebení po třech letech používání?

Máme dvě malé děti, takže stěrka dostávala od začátku pěkně zabrat – ať už se jednalo o oranžovou Tatru, která vozila děti tam a zpět, či šoupání stolu, židlí, rostoucí věže atd. Do toho někdy nějaký ten krém na zdi, pastelky či vodovky. Tempery a rozlité víno už jsme také čistili.

Zde musím Betonepox® opravdu vyzdvihnout. Dobře se čistí a jediné, s čím byl problém, jsou dětské fixy z IKEI. Nakonec jsme museli zavolat technika od firmy Němec, kterému se to podařilo odstranit. Krom toho se jinak Betonepox® čistí dobře.

Co se tepla týče, Betonepox® ho dobře propouští. Takže jakmile se sepne topení, rozdíl je znát během 10 minut. Bál jsem se, že to po první topné sezoně může v ploše prasknout, nicméně k mé radosti se to nestalo. Další sezony byly také bez problémů.

Jak se epoxidové stěrky chovají vzhledem k dětem a jejich hraní? Jsou odolné vůči pádům hraček a jiným nárazům?

Největší riziko je případný pád dětí, a to se u nás několikrát stalo. Je to opravdu tvrdá stěrka a zadunění hlavy o zem nás nejednou zvedlo ze židle. To však není chyba stěrky. Pády hraček, hrnců, talířů či příborů stěrce nic neudělají.

Jak jsme již zmínili, ve vašem domě nemáte stěrky pouze na podlahách. Na jaká další místa jste je zvolili?

Bylo toho více. Krom veškerých podlah jsme se rozhodli také pro Betonepox® do sprchového koutu a do celé koupelny. Fasádu máme pak v imitaci betonu Junior a pár stěn v dětském pokoji zdobí stěrka Perlata. Krásným doplňkem, který sice není stěrka, ale dělá taky velkou parádu, je mechová stěna za televizí. Z toho jsme doslova nadšení – všichni hosté se ptají, zdali se jedná o opravdový mech.

Je něco, co byste chtěli vzkázat dalším majitelům rodinných domů, kteří zvažují stěrky pro svou domácnost?

Za nás můžeme jedině doporučit. Stěrka nestárne, vypadá dobře, nadčasově a moc hezky se kombinuje se dřevem. Z praktického hlediska se dobře čistí a celkově je na ní málo vidět špína. Také dobře propouští teplo.

Jaký je váš celkový dojem z této investice do stěrek? Bylo to pro vás hodnotné a splnilo to vaše očekávání?

Neměnili bychom. Nejedná se o levnou investici a nebyl to ani záměr. Chtěli jsme kvalitu za dobrou cenu, a to se splnilo. Pokud bychom znovu rekonstruovali, určitě bychom opět zvolili stěrky a firmu Němec.

