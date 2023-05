Stále mladá? Ano, s tím nejlepším kolagenem na pleť

V jakém věku začít užívat kolagen?

Kolagen všemi svými účinky pomáhá k celkovému zlepšení zdraví. Kdy je ten správný čas na dodávání kolagenu, naší nejdůležitější bílkoviny? Přibližně 30 % bílkovin v našem těle tvoří právě kolagen, typů máme celkem 11, klíčových je 5 a nejznámější pak 2. Kolagen typu I. je v našem těle nejrozšířenější, nachází se hlavně v kůži, vazivu a kostech. Typ II. najdeme primárně v chrupavkách. Nejhojnější typ I nás doslova drží pohromadě, protože je součástí všech pojivových tkání, také těch ve střevech, cévách nebo zubech. Kolagen si naše tělo samo tvoří do 25 let. S přibývajícím věkem dochází k jeho snížené produkci, k jeho přirozenému rozkladu a paradoxně k navýšení poptávky. Po dosažení 40. roku života už je jeho vlastní tvorba výrazně nedostatečná. Snížená tvorba kolagenu se už na první pohled projeví na kůži – známky únavy pleti doprovázejí první vrásky, pleť se ztenčuje, vysušuje a je celkově ochablejší. Dále to poznáme na kvalitě vlasů, které se lámou a nadměrně vypadávají. Nehty se tenčí, třepí a mění barvu. Kolagen regeneruje pokožku i při nenadálých situacích, jako je hojení různých poranění, popálenin, i těch od slunce, také redukuje drobné jizvičky, například po akné a významně pomáhá i s projevem celulitidy a strií. Nedostatek kolagenu je také poměrně často příčinou ztuhlosti a bolesti kloubů, po sportu nastává znatelnější svalová únava.

Krásná pleť s kolagenem – co kolagen ničí?

Mezi zabijáky kolagenu hlavně patří strava bohatá na cukry, která způsobuje tvorbu zánětu v těle a tím degradaci kolagenních vláken. Dále je to nadměrné opalování nechráněné pokožky, tedy zvýšená expozice UV záření bez dostatečné UV ochrany, a nakonec kouření a další oxidativní stres.

Typ, zdroj a forma kolagenu – záleží na tom?

Proč jsou některé kolageny na klouby a jiné kolageny na pleť? Kvůli všemožnému dělení kolagenů v nich panuje trochu zmatek. Kolagenová vlákna jsou hustá a provázaná jako chomáček vaty, zkusme to tedy rozmotat a udělat si jasno! V současné době se můžeme setkat s kolagenem ve třech podobách. První z nich je kolagen v přirozené podobě, nazývaný též nativní či živý kolagen, popisovaný jako přírodní, krystalický či lyofilizovaný. Ze všech typů se strukturou podobá nejhustšímu chomáčku vaty. Funkcí nativního kolagenu není chybějící kolagen do těla přímo dodávat, ale přes imunitní systém vyslat pokyn, aby kolagen, který v těle ještě máme, se tolik nerozkládal. K tomuto účinku stačí minimální dávky, proto se v přípravcích setkáváme i s obsahem v řádů mikrogramů. Druhý typ se naopak užívá ve větších dávkách, mluvíme o denaturovaném kolagenu neboli želatině. Získáváme ho varem, který přírodní kolagen mění na kolagen s třikrát menší hustotou, s čímž je spojena i jeho lepší biologická dostupnost. Želatina je typickým kolagenem na klouby.

Máme něco lepšího než želatinové medvídky?

Nejvstřebatelnější kolagen – ten hydrolyzovaný!

Studie, které se zabývaly právě nejvyšší možnou využitelností přijímaného kolagenu v těle, daly vzniknout tzv. hydrolyzovanému kolagenu, což je synonymum pro kolagenní peptidy, resp. hydrolyzovanou kolagenní bílkovinu. Hydrolyzovaný kolagen má prokázanou biologickou aktivitu a následně v tkáních pak nejvyšší možnou účinnost. Pro představu, hydrolyzovaný kolagen je na sto částí rozdělený původní chomáček vaty. Ke štěpení původního nativního kolagenu dochází pomocí specifických technologických postupů (enzymatická hydrolýza). Takto upravený kolagen přináší do tkání kromě stavebního materiálu také stimulační pokyn k tvorbě nových buněk a tím dalšího kolagenu. Vysokou dávku 5000 mg hydrolyzovaného kolagenu obsahuje přípravek CollaBELLE.

Někteří výrobci formu kolagenu ani nespecifikují, a to správné není.

Kolagen na pleť, vlasy a nehty – musí se dostat dovnitř!

Pochody v lidském těle, které stárnutí provázejí, zastavit samozřejmě nejde, ale můžeme se je pokusit už v počátcích výrazně omezit. Tělo si kolagen jako kompletní bílkovinu dále štěpí na její podjednotky – na aminokyseliny, hlavně na hydroxyprolin, prolin a glycin. Vrásky, ztrátu pevnosti a podporu hydratace pleti neřeší kvalitní vyhlazující krém, protože kolageny se nedokážou do vnitřní struktury kůže vstřebat a obohacovat tak pokožku o cenné aminokyseliny. Pleti se musí dostat pomoci zevnitř, a to nejlépe doplňkem stravy s obsahem hydrolyzovaného kolagenu. Takovými kolagenovými přípravky jsou např. CollaBELLE, Collalloc nebo Inca Collagen.

Odkud se kolagen získává a jaký je ten nejlepší?

Podle živočišného druhu se kolagen dělí na vepřový, hovězí, kuřecí a rybí. Studiemi se zjistilo, že nejvyšší biologickou dostupnost z uvedených druhů má rybí (mořský) kolagen, který se získává především z rybích kůží a šupin. Velmi rychle se absorbuje do krevního oběhu a dál do těla. Certifikovanou formou kolagenu je Naticol, který se řadí mezi špičkové rybí hydrolyzované kolageny. Naticol je obsažen v přípravku CollaBELLE.

Skleničku hned po ránu? Tu s kolagenem ano!

Kolagenní deficit už nahradit běžnou stravou nejde, i kdybyste jedli třikrát denně rybu a popíjeli vývar z kostí. Řešením jsou doplňky stravy. Už víme, že právě hydrolyzovaný kolagen naše tělo nejlépe využije, a už víme, že přípravky s obsahem rybího kolagenu jsou ještě o něco lepší – řeč je o bioaktivních kolagenech, které obsahují kombinaci kolagenů typu I., II. a III. To, že lepší vstřebatelnost mají tekuté formy, rovněž není žádným tajemstvím. Oproti kapslím nebo tabletám kolagenu, které je nutné polykat ve velkém počtu, je nejlepší volbou kolagenový nápoj připravený v čas potřeby. Výhodou rozpustného prášku bez příchuti je možnost jeho kombinování, které se neomezuje jen na vodu. Kvalitní kolagen není maskovaný žádnými sladidly ani dochucovadly a neobsahuje tím pádem laktózu ani žádné jiné cukry, které by skrytě navyšovaly nutriční hodnotu. Přípravek CollaBELLE je vhodný nejen pro diabetiky, ale také pro celiaky, protože neobsahuje lepek. Praktická forma v podobě jednotlivých sáčků se snadno dávkuje, nemusíme sahat na odměrku a vracet ji zpět mezi prášek. Snadno rozpustný prášek bez rybího zápachu můžeme zamíchat třeba do ovocné šťávy, džusu nebo čaje. Kolagen můžeme popíjet i jako součást kávy. Přidávat ho lze samozřejmě také do smoothie a dalších jídel, do kaší, pudinků, jogurtů a třeba omáček. Pokud chcete experimentovat, přípravu různých nápojů vám usnadní shaker. CollaBELLE je možné pít ráno i večer.

Kombinujte kolagen s takovými nápoji a jídly, které vám chutnají.

Obohacený kolagenový nápoj je cesta ke krásné zdravé pokožce

Zdravá pokožka je elastická, hydratovaná, rychleji se regeneruje a pomaleji stárne. Kolagen jako stěžejní stavební jednotka kůže v kombinaci s elastinem a dostatečným pitným režimem sehrává při udržení zdravé pleti klíčovou roli. Speciální kolagenové přípravky na pleť obsahují i další látky, které účinek kolagenu zintenzivní. V přípravku CollaBELLE je kolagen obohacen o kyselinu hyaluronovou, tělu vlastní látku, která na sebe váže vodu a tím hydrataci pokožky ještě zvyšuje. Také napomáhá k obnově kolagenních a elastických vláken. Antioxidační působení, které je pro pleť důležité, zajišťuje přidaný vitamín C, zinek, niacin (vitamin B7) a mangan. Vzhledem k provázanosti účinků vitaminu C s produkcí kolagenu v těle je vzájemná kombinace velmi důležitá. K udržení normálního stavu pokožky, vlasů a nehtů je také velmi prospěšný biotin a vitamín A.

S jakou dávkou kolagenu zpomalit stárnutí?

Doporučená denní dávka kolagenu zatím nebyla sjednocena. Je to dáno mj. tím, že mezi faktory, které posuzujeme, patří věk, konkrétní potíže a jejich závažnost, na jakou cílovou tkáň se zaměřujeme, k jak velkému kolagennímu deficitu už došlo, také životní styl, případně další chronická onemocnění a užívání léků. Množství kolagenu ale důležité je. S malými dávkami bychom se k žádoucím efektům kolagenu vůbec nemuseli dopracovat. Hydrolyzovaný kolagen se podává v denních dávkách zpravidla od 3 do 10 gramů, důležitá je hlavně pravidelnost a dlouhodobé doplňování kolagenu než vysoké dávky krátkou dobu. CollaBELLE s bioaktivním mořským kolagenem obsahuje nejvyšší množství hydrolyzovaného kolagenu, a to 5000 mg kolagenu (5 gramů). CollaBELLE proto stačí užívat jednou denně. Přípravek Collalloc obsahuje základní dávku 3300 mg hydrolyzovaného kolagenu z ryb a Inca Collagen mořský kolagen v síle 3000 mg. Collalloc a Inca Collagen neobsahují žádné další pokožce prospěšné látky.

Užívejte kolagen a zpomalte stárnutí!