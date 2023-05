Společnost LEGO® vyslala 1 000 minifigurek do vesmíru

Společnost LEGO chce dětem ukázat, že jejich kreativita nezná hranic a pokud chtějí, mohou mít kousek vesmíru i u sebe v pokojíčku. Většina dětí někdy snila o dobrodružné výpravě do vesmíru a poznání všech pozoruhodných objektů, které se v kosmu nacházejí. Taková cesta do vesmíru nemusí být jen nesplnitelným dětským přáním – v budoucnu se totiž může stát realitou. To se dětem rozhodla dokázat společnost LEGO a s cílem popularizovat téma vědy a vesmíru se spojila s česko-slovenským týmem vesmírných odborníků, aby ve spolupráci s nimi vyslala do stratosféry 1 000 minifigurek LEGO®. Na detaily z cesty se mohou fanoušci podívat v rámci komentovaného on-line streamu a o vesmírné astronauty budou moci i soutěžit.

Stavění z kostek LEGO otevírá dětem cestu ke kreativitě a fantazii bez omezení. Stavebnice probouzejí v dětech představivost a umožňují jim realizovat své sny prostřednictvím tvoření. Kostky LEGO tak dětem nabízejí neomezené možnosti, jak mohou hravou formou posunout svoji fantazii o kousek dál a své nápady přetvářet na skutečné objekty.

„Prostřednictvím letu chceme dětem ukázat, že jejich sny mohou sahat až za hranice vesmíru. Značka LEGO má za cíl inspirovat malé stavitele a stavitelky a podporovat je na jejich cestě k realizaci všeho, co je možné, pokud k tomu mají podněty, jako jsou třeba stavebnice LEGO,“ dodává ke kampani Iva Ambrožová, ředitelka marketingu společnosti LEGO v ČR a SR.

Každý malý stavitel si navíc najde přesně tu stavebnici, která nejvíce odpovídá jeho snům. Ať už se jedná o zvěčnění domu na stromě, nejrychlejšího auta na světě nebo vesmírného raketoplánu. Dětské sny a plány totiž nemusí zůstat jen v představách. Naopak – mohou vyzkoušet vše, co je napadne. Třeba letět do vesmíru, stejně jako minifigurky LEGO.

Speciální stratosférický let připravovala společnost LEGO s týmem odborníků na vesmír několik měsíců. Vesmírní architekti navrhli a z karbonu zkonstruovali tři speciální sondy pro 1 000 minifigurek LEGO, které stratosférický balón vynesl do stratosféry do výšky téměř 36 km. Aby si děti i dospělí mohli lépe představit, jak taková sonda vůbec vypadá, vytvořil pro ilustraci stavitel LEGO její zmenšeninu právě z kostek. Reálná sonda je dlouhá 147 cm.

Samotný let proběhl na konci května a sonda za dohledu týmu vesmírných odborníků úspěšně vzlétla ze slovenského letiště Malé Bielice. Během letu se raketa musela vypořádat s teplotami kolem -70 °C. Její součástí byla také sledovací jednotka s elektronikou, která během letu zabezpečovala sběr dat a vysílala polohu. Díky tomu mohl záchranný tým sledovat její lokaci a být připraven v místě dopadu. Sonda dopadla do křoví v obci Zubák v okrese Púchov.

Průběh samotného letu okomentoval vesmírný architekt Tomáš Rousek, který se podílel na konstrukci sondy: „Sonda s minifigurkami LEGO stoupala nahoru díky heliu ve stratosférickém balónu. Ve výšce 35 300 km balón praskl, otevřel se záchranný padák a sonda směřovala volným pádem k Zemi rychlostí 70 m/s. Na základě přesné předpovědi směru větru jsme spočítali, kudy sonda s posádkou LEGO poletí. Díky informacím, které vysílala sonda, jsme mohli sledovat nejen její aktuální polohu, ale také okolní teplotu po celou dobu letu.“

Minifigurky zvládly let bez jakýchkoliv úprav. V sondě byly pevně usazeny tak, aby odolaly silám, které na ně během letu působily. Sonda zároveň byla zcela bez krytu a každá z nich nesla přes 300 minifigurek, z nichž každá váží zhruba 3 gramy. Všech 1 000 minifigurek se z vesmíru vrátilo zpátky na zem a následně poputují ke svým novým majitelům – dětem a fanouškům LEGO. Minifigurky astronautů jsou zároveň součástí stavebnice LEGO® ICONS Průzkumný raketoplán (10497).

KUP SI STAVEBNICI LEGO A VYHRAJ 1 Z 1 000 FIGUREK, KTERÉ LETĚLY DO VESMÍRU

Mít doma minifigurku LEGO, která se dotkla vesmíru, je sen každého fanouška LEGO. Jednu z 1 000 minifigurek LEGO může vyhrát každý, kdo zakoupí jakoukoliv stavebnici LEGO a zaregistruje do 31. 7. 2023 svůj nákup na www.epickalegovyhra.cz. Společnost LEGO vylosuje tisíc šťastlivců, kteří ji dostanou včetně unikátního certifikátu s číslem. Každý den se navíc hraje o 5 stavebnic.

