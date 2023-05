Rozhovor s Monikou Bagárovou – jak se připravovala na roli maminky?

Moniko, připravovala jste se nějak na roli matky?

Ano, připravovala a zároveň jsem se moc těšila. Měla jsem tisíc otázek. Člověk si to nějak představuje, ale v reálu je to vše úplně jinak. Na některé věci se prostě připravit nedá.

Byla pro vás mateřská dovolená opravdu dovolená, nebo to bylo náročné?

No, já jsem asi ani mateřskou dovolenou neměla. Porodila jsem zrovna v období, kdy jsem byla součástí poroty v Superstar. V závěru soutěže, ve finále, jsem dokonce do poroty usedla z obývacího pokoje s malou Ruminkou. Jinak začátky jsou vždy náročné, ale kdyby to bylo snadné, tak by to potom nebylo to pravé mateřství. Mateřství je nádherné a náročné.

Písnička Vysněná, kde vystupuje i vaše dcera Ruminka, má velké ohlasy. Dalo by se říct, že Ruminka má vliv na vaši tvorbu a texty písní?

Já se snažím do svých skladeb dávat vždy to, co v životě právě prožívám, takže určitě Ruminka je mou inspirací pro tvorbu.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější aktivity, které děláte s Ruminkou?

Přiznám se, že s Ruminkou velmi rády trávíme čas i doma. Hrajeme si a užíváme si tu naši pohodu. Teď už však je hezké počasí, tak chodíme na procházky do přírody a trávíme čas venku.

Na Instagramu spolupracujete se značkou Linteo Baby. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Linteo Baby je s námi už od počátku. Kosmetika nám velmi vyhovuje a moc jsme si ji oblíbily. Nejvíce jsme si oblíbily jejich vlhčené ubrousky, které vždy balím na naše cesty, výlety nebo i když jdeme jen na procházku do parku.

Celá vaše rodina je hudebně založená. Myslíte, že Ruminka se v hudbě také najde?

Už teď Ruminka ráda zpívá a tancuje. Pamatuje si texty písniček, ráda mi říká básničky. Takže si myslím, že by se v tom mohla najít. Každopádně budu ráda za jakýkoliv koníček, který si Ruminka najde a bude ji bavit. Vždy ji v tom budu maximálně podporovat.

Máte velice krásné vztahy s rodinou. Jakou roli v životě pro vás hraje právě rodina?

Za vztahy s rodinou, které mám, jsem velice vděčná. Rodinu vždy stavím na první místo a vždy pro mě na prvním místě bude. Je to něco, bez čeho si nedokážu svůj život představit.

Jakou radu byste dala nastávajícím maminkám?

Rozhodně se nebát říct si o pomoc. Pokud máte své blízké nebo rodinu, řekněte si o pomoc. Mateřství je krásné, ale zároveň náročné a maminka nemusí vše zvládnout sama. Navíc rodina nebo blízcí vždy rádi pomohou.

Jaké jsou vaše hudební plány do budoucna, chystáte něco nového?

Mám v plánu na léto vydat novou písničku i s videoklipem, na které se už pracuje, a věřím, že je na co se těšit. Chystám nové věci, ale především chci být blíže všem svým fanouškům.