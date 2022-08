Podpořte svůj imunitní systém – připravte ho na zimu už teď

Na tyto a další otázky nám odpovídal Bohuslav Větrovský, odborný poradce na bylinky a houby spolupracující se společností NATURAMEDICIN SE.

Uplynulé dva roky nám tvrdě ukázaly, jak je důležité dbát o svůj imunitní systém. Je třeba ho podporovat i v letních měsících, nebo jen s příchodem podzimních plískanic?

Letní měsíce jsou dobou odpočinku, radostí a nabírání sil na zimní období. O své tělo se musíme starat v průběhu celého svého života. Čím více se o své tělo staráte, tím déle jste aktivní jak v práci, tak ve svém soukromém životě. My používáme v našich doplňcích stravy adaptogeny. Jedná se o bylinky a houby, které mají zásadní význam pro regeneraci našeho organismu. Přírodní medicína nefunguje tak, že si člověk něco vezme a hned mu to podpoří lymfatický a tím i imunitní systém. Bylinky a houby účinkují pozvolna a mají dlouhodobý efekt. Náš produkt EQINIL je jedinečný a společně s produktem pro ženy, který se jmenuje SHAYA, nebo pro muže DELWEX jsou jedinečnou kombinací, která významným způsobem podpoří váš lymfatický a tím i imunitní systém.

Jak tedy na zdravý životní styl? Je zapotřebí doplňovat nějaké vitamíny, minerály…?

Zdravý životní styl zahrnuje stravu, omezení alkoholu a drog, pravidelný pohyb, spánek. V rámci stravy bychom měli přijímat dostatek potřebných vitamínů a minerálů, ano. Některé je těžké dnešní stravou získat v množství, které potřebujeme – například hořčík nebo pro kancelářské pracovníky v zimě škálu vitamínů K, B a D. V dohledné době bude NATURAMEDICIN SE tyto skvělé produkty dávat do výroby a dodávat na světový trh.

Vyplatí se investovat do doplňků stravy?

Jak do kterých. Doporučujeme všem uživatelům doplňků stravy si vždy důkladně přečíst složení výrobků, které užíváte. My složení výrobků zveřejňujeme pro každý náš doplněk stravy, ingredience také popisujeme v různých článcích na našem webu www.naturamedicin.com/cs. Naše doplňky stravy již pomohly mnohým lidem. Dlouhodobá investice do zdraví je vždy tou nejlepší. Lidé si uvědomí, že mají zdraví jen jedno, tehdy, až se objeví zdravotní problém. V dnešní době významným způsobem stoupají onkologické choroby, alergie, neplodnost a další závažné choroby. Důležité pro náš život jsou preventivní lékařské prohlídky a používání kvalitních doplňků stravy.

Dnes má málokdo čas se opravdu plně věnovat svému zdraví a mnoho z nás vůbec netuší, co nám v těle konkrétně chybí. Jak vybrat vhodný doplněk stravy? Nebo můžeme užívat doplňky stravy, které nám dodají komplexní spektrum všech potřebných látek?

Základním předpokladem pro naše zdraví je kvalitní pestrá strava, která je bohužel v současném uspěchaném světě často plná nezdravých pokrmů a různých polotovarů. Vyváženost pestré stravy doplňujeme právě pomocí užívání doplňků stravy, které nám dodávají do těla vitamíny a různé minerály. Jednou ze základních povinností v péči o naše tělo jsou pravidelné preventivní prohlídky u lékaře. Auto také dáváme na pravidelnou technickou prohlídku a nedělá nám to žádné problémy, protože se jedná o bezpečnost nás i našich blízkých. Nejsou univerzální doplňky stravy pro všechny a na všechno. Rádi vám poradíme, jak naše doplňky stravy užívat. Účinky našich produktů naleznete ve všech našich materiálech (např. INETHAN je pro detoxikaci těla), a pro složitější situace vám vždy rádi poradíme na club@naturamedicin.com. O zkušenostech s užíváním naší řady doplňků stravy STROM ŽIVOTA si můžete přečíst na našem webu (viz reference na našem webu).

Čím jsou vaše produkty jedinečné?

Jsou zcela přírodní, jedná se o jedinečnou směs kvalitních bylin a hub, které se navzájem podporují. Naše řada doplňků stravy je systém, který jsme nazvali STROM ŽIVOTA. V těle člověka neustále probíhají změny jak fyzikální povahy, tak i chemické procesy, které ovlivňují kvalitu života a tím i našeho zdraví. Cílem doplňků stravy STROM ŽIVOTA je neustále navozovat v našem těle rovnovážný stav, kterému se říká homeostáza a tím zásadně zkvalitnit náš život. Nesmíme zapomenout na již zmiňované adaptogeny, obsažené v naších výrobcích, které jsou také důležité pro náš život. Aby tyto pečlivě vybírané bylinky a houby měly co největší vliv na lidské tělo, vždy se jedná o tříměsíční regenerační kúru. Filozofie naší společnosti vychází z tradiční české bylinkářské školy, tradiční čínské medicíny a nejnovějších vědeckých poznatků o jednotlivých bylinkách a houbách, které naši předci používali ke zlepšení svého zdraví. Více informací o unikátnosti produktů od NATURAMEDICIN SE najdete v tomto článku.

Jak se ve vašich produktech zorientovat? Je zapotřebí začít jedním doplňkem stravy a následně pokračovat dalším? Pokud ano, proč?

Máte-li konkrétní problém, který chcete řešit – chcete-li např. posílit imunitu – tak vyberte konkrétní produkt nebo kombinaci produktů, které jsou uvedeny na našich webových stránkách, nebo napíšete na náš email club@naturamedicin.com a my vám rádi poradíme.

Chcete-li brát celou regenerační kúru STROM ŽIVOTA, berte produkty v následujícím pořadí:

Krok 1: INETHAN pro detoxikaci těla (1. – 3. měsíc)

Krok 2: EQINIL pro imunitní systém (3. – 5. měsíc)

Krok 3a: SHAYA pro ženy (5. – 7. měsíc)

Krok 3b: DELWEX pro muže (5. – 7. měsíc)

Krok 4: FUBAMEX pro hubnutí (7. – 9. měsíc)

Krok 5: INYANGA pro psychickou pohodu (9. – 11. měsíc)

Ano, doplňky se vždy překrývají a tím dochází k potřebným kvalitativním změnám v našem organismu. STROM ŽIVOTA se skládá ze šesti samostatných doplňků stravy, které vám napomohou významným způsobem zregenerovat vaše tělo a vrátí do vašeho života pohodu a energii pro další práci a rodinnou pohodu.

Více informací najdete na našem webu www.naturamedicin.com.