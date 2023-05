Léto nekonečných dobrodružství a nezapomenutelných pobřežních kouzel

Léto v Chorvatsku je kouzelný zážitek! Se svou ohromující krajinou, křišťálově čistou vodou a příjemnými teplotami je Chorvatsko skutečným rájem léta. Se svými stovkami pobřežních ostrovů a velkým počtem hodin slunečního svitu patří mezi nejkrásnější pobřežní krajiny Evropy. Ať už hledáte aktivní dobrodružství, romantický útěk nebo zábavnou rodinnou dovolenou, Chorvatsko má pro každého cestovatele něco.

Načerpejte energii v atmosféře regionu Zadar

Historická stará města dalmatského regionu zaujmou svým šarmem a živým ruchem – zejména Zadar. Dlážděné ulice, příjemná náměstí a promenády a různé kavárny, restaurace a obchody vás zvou k pobytu. Zadar se také prezentuje jako obrovské muzeum pod širým nebem, lemované zachovalými městskými hradbami a vybavené četnými památkami.

Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar

All-inclusive rodinný hotel v Zadaru!

Ponořte se do světa navrženého tak, aby dětem i dospělým poskytl nádherný čas. Falkensteiner Club Funimation Borik je místem okouzlující středomořské atmosféry, se širokou škálou aktivit, prostorným vodním světem a úžasným koupalištěm. Četné nabídky a programové položky pro děti všech věkových kategorií slibují skvělé zážitky a nezapomenutelnou dovolenou! Vyzkoušejte různé sporty, zúčastněte se workshopů a tematických víkendů, objevte obrovský krytý a venkovní bazén s tobogánem nebo se zúčastněte animace v barevné Falky Land.

Falkensteiner Premium Camping Zadar

Letní destinace v Chorvatsku na přání!

V bezprostřední blízkosti přístavního města Zadar se nachází jedinečný kemp, který se zdá být stejně rajský pro profesionály v kempování, kteří milují dobrodružství, jako pro nově příchozí, kteří jsou rozmazlováni pohodlím. Bez ohledu na to, zda se rozhodnou tábořit, nebo zůstat v útulných mobilních domech, mohou nyní zažít kempování v Zadaru na úrovni Falkensteiner Premium Camping Zadar. Zde se pocit svobody kempování snoubí s komfortními výhodami hotelové dovolené včetně prostorného lázeňského centra a fitness centra. Děti se mohou cákat v chladivém bazénu, co hrdlo ráčí, nebo se pobavit v dětském klubu Falky. Falkensteiner Premium Camping Zadar je hrdý na to, že byl uznán jako jeden z kempů v Chorvatsku s oceněními „Nejlepší kempy Chorvatska“, „Nejlepší kempy ADAC“ a „Cena ACSI“. Je to místo, kde můžete zažít skutečný půvab soužití s přírodou, které se nachází v centru Dalmácie.

Falkensteiner Resort Punta Skala

Jeden resort. Nekonečné možnosti.

Falkensteiner Resort Punta Skala je prémiové letovisko, které nabízí jedinečný zážitek pro ty, kteří hledají skutečný středomořský útěk. Přizpůsobená vašim osobním potřebám, vaše rozmanitá cesta na pobřeží Jaderského moře bude naplněna řadou rodinných aktivit, romantických úkrytů a prvotřídních kulinářských specialit. Od svých ohromujících soukromých pláží až po exkluzivní SPA, nejmodernější fitness a zábavní centra a zážitky šité na míru je Resort Punta Skala ideální destinací pro ty, kteří chtějí zažít prémiovou přitažlivost pobřežního života.

Nachází se na zabezpečeném dechberoucím poloostrově a obklopen mořem, Resort Punta Skala je zelená oáza klidu, která nabízí to nejlepší z chorvatského pobřeží Jaderského moře. Maximální relaxaci najdete ve stylovém Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, luxusním Falkensteiner Family Hotelu Diadora, prostorných rezidencích Falkensteiner Senia nebo Falkensteiner Luxury Villas Punta Skala.

Tento moderní a světlý plážový resort nabízí řadu prvotřídních restaurací včetně kuchyně TIAN, která získala jednu hvězdičku Michelin, stylové obchody, největší a nejkrásnější lázně v Dalmácii, moderní sportovní zařízení se 7 tenisovými kurty, celou škálu vodních sportů, nově otevřený Health Club a Fitness na 800 m2 v klubu Fortis.

Nechte se hýčkat na jadranském pobřeží Zadaru s křišťálově čistou vodou, příjemným středomořským klimatem a dechberoucím výhledem na ostrovy Kornati a impozantní pohoří Velebit. Atraktivní poloha, infrastruktura ani zařízení nejsou jedinými důvody, proč navštívit Resort Punta Skala, ale i rozmanitost aktivních a zábavných akcí po celý rok. Další podrobnosti najdete na: Falkensteiner Resort Punta Skala.

Falkensteiner Hotel Park Punat

Zlatá dovolená na zlatém ostrově!

Chorvatsko je světově proslulé tím, že má více než 1 000 ostrovů, takže neexistuje lepší způsob, jak zažít jeho skutečnou krásu a kouzlo, než zůstat na jednom! Pokud jedete na dovolenou na ostrov, musíte vědět, že hodiny zde běží o něco pomaleji. Obklopen svěží přírodou, voňavými bylinkami a výhledem na moře Falkensteiner Hotel Park Punat nabízí nádherné podmínky pro vaši aktivní nebo rodinnou dovolenou. Zde si můžete jednoduše dopřát sladkou zahálku autentického ostrovního života nebo mít vzrušující zážitek z dovolené v malebné krajině.

Od idylických výletů do přírody – na vodě i na souši – až po širokou škálu sportovních aktivit a poznávání historických starých měst. Ponořte se do autentického ostrovního života a pociťte středomořskou lehkost na svém vlastním těle. Hotelový sportovní concierge pro vás rád zorganizuje zážitky na míru. Půjčovna kol, kajaků a SUP je k dispozici přímo v hotelu.

Rezervujte si letní dovolenou Falkensteiner a ušetřete až 15 %

Snít o létě je nádherné. Rezervace vaší vysněné dovolené je ještě lepší! Těšte se na nádherné hodiny slunečního svitu u moře s až 15% slevou na rezervaci!

Více se dozvíte na: https://www.falkensteiner.com/en/destinations/holiday-dalmatia.