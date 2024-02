Jak vybrat květiny na sváteční stůl

Květiny mají velkou moc

Taková kytice uvázaná z pestrobarevných voňavých květin dokáže i nudný interiér povznést o něco víc, byt provoní a prozáří barvami. I tak málo někdy stačí k tomu, abyste doma vytvořili slavnostní atmosféru.

Záleží na příležitosti

Ať už slavíte narozeniny člena rodiny, významné výročí nebo třeba Vánoce, květiny by na stole neměly v žádném případě chybět, důležité ale je, aby ladily s vaším interiérem a dalšími dekoračními prvky, které v něm máte.

Když například malá princezna slaví narozeniny a vy jí místnost vyzdobíte růžovými balónky a dostane růžový dort, i kytička, která ozdobí stůl, by v takovém případě měla být dorůžova nebo dobíla. Výběr použitých květin pak přizpůsobte věku oslavenkyně, dejte přednost droboučkým jemným kvítkům, jaké mají frézie nebo například eustoma či alstromerie.

Chystáte oslavu muži? Pak se nebojte ani veselejších barev, kytici klidně proložte nějakými slanými pochutinami a uzeninami, které oslavenec preferuje.

A co Vánoce?

Štědrovečerní večeří všechno začíná i končí. Uklizeno i napečeno máme, dárky jsou zabalené, stromeček ozdobený, jídlo nachystané, teď už zbývá jen prostřít slavnostně stůl, navečeřet se a vychutnat si překvapení těch, které jsme obdarovali. Večeře je tou nejslavnostnější částí celého dne, proto bychom stůl měli i náležitě ozdobit.

Patří na něj vánoční ubrus, prostírání, svíčky i slavnostní porcelán, aby byl ale výsledek dokonalý a ucelený, pak nesmí chybět ani živé květiny. Dodají stolu sváteční vzhled, navíc, když je darujete hospodyňce, jistě ji potěšíte.

Víte, že výběr slavnostní vánoční kytice má svá pravidla? Na stole totiž musí zůstat dostatek místa na všechny mísy, talíře, skleničky apod., zároveň by žádná větvička ani stonek neměly překážet.

A jaké květiny do sváteční kytice patří? To záleží na tom, komu kytici věnujete. Jaké květiny má rád? Jaké naopak nesnáší? Řiďte se tím a nezapomeňte samotné kvítí doplnit o zeleň a přírodní ozdoby. Ideální jsou větvičky jehličnanů, eukalyptus, břečťan a ruscus, to vše doplňte o bobule, šišky, žaludy a jiné lesní plody. Kytici dodají na zajímavosti, když přidáte i nějaké to pozlátko, bude ještě zajímavější.

Náš tip na závěr: Nevíte si s výběrem kytice rady, raději byste to svěřili profesionálům? Pak si kytici můžete objednat přes rozvoz květin. Vyzkoušejte například kvetinyonline.cz, kytici doručí po celé ČR.