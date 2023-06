Jak se zbavit bradavic? Věříte radám na internetu?

Ale pozor, internet je sice úžasný zdroj informací, v podstatě zde najdeme odpověď na cokoliv. To však neznamená, že všechny informace jsou správné a ověřené. Zejména, co se témat zdraví týče, měli bychom být obezřetní a přistupovat k nim minimálně se selským rozumem. V nejedné internetové diskuzi se setkáte s „ověřenými radami“, které se mohou na první pohled jevit jako velmi zajímavé, ve finále však mohou způsobit více škody než užitku. Pojďme se na bradavice a možnosti jejich léčby podívat raději očima odborníků.

Bradavice – vznik a přenos

Bradavice jsou nezhoubné výrůstky virového původu způsobené lidskými papilomaviry HPV. Objevují se na kůži i sliznici, nejčastěji se vyskytují na chodidlech, rukou, prstech či tváři. Mohou se vytvořit samostatně nebo ve shlucích. Nejnáchylnější skupinou jsou malé děti (častěji dívky) nebo lidé s oslabenou imunitou. Děti jsou k nákaze náchylnější, protože jejich imunitní systém není ještě plně vyvinutý. Taky mají obvykle více oděrek než dospělí.

Virus se do těla dostává rankami na kůži a po několika měsících propukne ve formě bradavic. Ne každý, kdo přijde do styku s virem, musí mít bradavice. Vzhledem k dlouhé inkubační době (obvykle 2-6 měsíců) bývá obtížné určit, kde jste k bradavicím přišli. Často bývají zdrojem nákazy podlahy ve společných prostorách bazénů, saun, šaten.

Volně dostupné přípravky na bradavice – účinkují, nebo jsou to vyhozené peníze?

Spousta lékárníků a dermatologů se setkává s názorem pacientů, že přípravky na odstraňování bradavic prostě nefungují. Problém je však většinou ukrytý jinde. Většinu bradavic těmito prostředky opravdu odstranit lze. Ale je pravda, že se dají pořídit i výrobky pochybné kvality, které vás místo bradavic zbaví jen několika stovek v peněžence. Odborníci zastávají názor, že při odstraňování bradavic pomocí samoléčby je nejdůležitější důsledně dodržovat správný postup, co se způsobu i četnosti aplikace týče. Léčba bradavic může být běh na dlouhou trať, někdy může trvat i několik týdnů, nebo dokonce měsíců. Délka léčby závisí na typu, stáří a velikosti bradavice, na jejím umístění, ovlivňuje ji také stav imunitního systému postiženého a samozřejmě kvalita používaného přípravku. Trpělivost a důslednost jsou dvě vlastnosti, kterými se v případě odstraňování bradavic musíme vyzbrojit.

Roztok, pero nebo náplast?

Bez lékařského předpisu se prodávají pro léčbu bradavic v lékárnách roztoky na potírání, náplasti či aplikační pera. Posledně jmenovaná představují vizuálně modernější (víc trendy) způsob aplikace. Použití aplikačních per ale vyžaduje určitou dávku zručnosti, a pokud odstraňujete bradavici dítěti, je nutná jeho spolupráce. Jestliže v okamžiku aplikace dítě uhne, dávka z pera vyteče a může skončit mimo bradavici ☹. Při výběru vhodné aplikační formy je tedy třeba zvážit všechny okolnosti.

Na jakém principu přípravky fungují?

Zjednodušeně řečeno, přípravky obsahují buď kyselinu, která bradavici vyleptá, nebo směs plynů, jenž by měla bradavici vymrazit:

nejčastěji se používají roztoky s kyselinou salicylovou (ideálně v kombinaci s kyselinou mléčnou), které šetrně rozrušují povrch bradavice. Ten je vhodný odstraňovat a pokračovat s další aplikací do doby, než se celá bradavice bezbolestně vyloupne. Tento způsob je lékaři považován za „metodu první volby“ v samoléčbě bradavic. Kyselina mravenčí nebo trichloroctová jsou méně preferovanou volbou mezi odborníky.

Vymrazovací pera jsou naplněna směsí plynu. Ten bradavici zmrazí na teplotu do -80 °C. Teplota při kryoterapii tekutým dusíkem v ordinacích lékařů dosahuje -196 °C.

Kolodium forte – 1. volba lékárníků pro odstraňování bradavic

Kožní roztok Kolodium forte od české značky Phyteneo se používá k bezbolestnému odstranění bradavic, kuřích ok a zrohovatělé kůže.

Kromě kyseliny salicylové a mléčné obsahuje Kolodium forte extrakt z vlaštovičníku, thuje a silici z borovicové pryskyřice. Tyto látky přírodního původu podporují působení přípravku a pomáhají k celkové regeneraci ošetřovaného místa.

Při důsledné aplikaci s následným přelepením postiženého místa náplastí dochází k lepšímu proniknutí přípravku do tkáně a efektivnější léčbě. (videonávod). Pokud se nejedná o rozsáhlou a zanedbanou bradavici (např. zašlapanou na plosce nohy), je výsledek léčby viditelný již za týden od zahájení léčby.

Hlavní výhody:

nebolestivá terapie dobře snášena i dětmi

rychlý efekt léčby

obsahuje léčivé látky s deklarovaným účinkem

s antivirotickým účinkem vlaštovičníku

nehrozí riziko vzniku jizev

šetrná koncentrace nedráždí okolní tkáň

Tradiční babské rady vs moderní tipy z internetu – co zkusit a čemu se vyhnout?

O účincích vlaštovičníku určitě slyšel každý, kdo se o odstraňování bradavic alespoň okrajově zajímal.

Kromě této byliny se v souvislosti s léčbou bradavic nejčastěji skloňuje použití cibule, česneku, octu, tea tree oleje, aloe vera nebo včelího medu. Aplikace těchto přírodních metod určitě neublíží a většina působí v určité míře opravdu antiviroticky. Úspěch léčby pomocí „babských rad“ však závisí na spoustě dalších faktorů – důležitá je třeba metoda zpracování, koncentrace látky, druh nebo odrůda rostliny, metoda aplikace atd. Co však rozhodně nezkoušejte, je například leptání bradavice pomocí Sava, které se také objevuje v internetových diskusích jako zaručený tip. Savo je dezinfekční prostředek určený pro neživé povrchy, ale na kůži určitě nepatří. Bradavici sice možná zničí, ale s ní i všechno kolem. Ne nadarmo jsou etikety dezinfekčních prostředků opatřeny výstrahou, že by se neměly dostat do kontaktu s pokožkou.