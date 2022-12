Hubnete zdravě? Podpořte svou cestu za štíhlou postavou pomocí FUBAMEX

FUBAMEX napomáhá snižování a regulaci tělesné hmotnosti. Dokonce vám pak vysněnou postavu pomáhá udržet a vyhnout se jo-jo efektu. Najdete v něm například rostlinu aloe vera, která stimuluje metabolismus, přispívá ke správné funkci gastrointestinálního traktu a pravidelné střevní funkci. Tím vším příznivě ovlivňuje metabolismus inzulínu a hladinu cukru v krvi a významně tak napomáhá k odbourávání tuků v těle.

Každá surovina pochází z přírody

Další bylinkou je zelený čaj (Camellia sinensis), který je pro své účinky v boji s vyšší hmotností známý. Významně zvyšuje rychlost metabolismu a oxidaci tuků.

Dalším pomocníkem pro hubnutí je zázvor. Podporuje trávení, pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru a přispívá k tonizaci organismu.

Čtvrtou přísadou v přípravku FUBAMEX je paprika, protože obsahuje kapsaicin – rostlinný alkaloid, který přispívá k normálnímu metabolismu tuků, zvyšuje výdej kalorií a snižuje jejich příjem.

Doplněk stravy FUBAMEX obsahuje také extrakty z plodů Euterpe (acai berry) a Aristotelie (maqui berry). Obsahují cenné aktivní látky a mají silné antioxidační účinky.

Jak přípravek FUBAMEX užívat?

Nezapomeňte, že doplněk stravy FUBAMEX podporuje vaše hubnutí, ale nestačí jen „zobat“ pilulky a zajídat je smaženým jídlem s tím, že štíhlou postavu od přípravku dostanete pod stromeček bez toho, abyste se snažili. Základem je zdravá a vyvážená strava, dostatek čisté vody a zařadit do svého všedního dne více pohybu.

STROM ŽIVOTA

Přípravek FUBAMEX patří do rodiny STROM ŽIVOTA od společnosti NATURAMEDICIN SE. STROM ŽIVOTA obsahuje šest regeneračních doplňků stravy, které regenerují organismus a vrátí do vašeho života energii a duševní pohodu. Každý z nich je dostupný jako balení o 180 kapslích, které vycházejí přesně na 3 měsíce užívání, aby měly co největší vliv na lidské tělo.

Jedinečná směs kvalitních bylin a hub obsažená v produktech STROMU ŽIVOTA má za úkol v našem těle soustavně navozovat rovnovážný stav (homeostázu) a tím zásadně zkvalitňovat náš život. Výrobky také obsahují adaptogeny, které mají na náš organismus řadu blahodárných vlivů – například antioxidační účinek, podporují biosyntézu, posilují metabolismus, zpomalují stárnutí organismu, zlepšují kondici nervového i hormonálního systému…

„Filozofie naší společnosti vychází z tradiční české bylinkářské školy, tradiční čínské medicíny a nejnovějších vědeckých poznatků o jednotlivých bylinkách a houbách, které naši předci používali ke zlepšení svého zdraví,“ prozradil Bohuslav Větrovský, odborný poradce společnosti NATURAMEDICIN SE.

Více informací najdete na https://naturamedicin.com/cs.