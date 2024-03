Hra o život se zvráceným vrahem nemá žádná pravidla

Jedná se o osmý případ detektiva Josie Quinnové, kterou milují čtenáři po celém světě i v Česku. Že jste o Lise Reganové ani o Josii Quinnové ještě neslyšeli? Tak to pojďme rychle napravit.

Lisa Reganová si celosvětovou pozornost získala právě prvním dílem ze série s vyšetřovatelkou Josií Quinnovou s názvem Mizející dívky, v němž se Josie musela vypořádat se sériovým vrahem a únoscem, který v okolí řádil celá léta. Na jeho úspěch navázala dalším příběhem Dívka beze jména, kde musela přijít na to, zda je neznámá žena svědkyně, pachatelka, nebo budoucí oběť. Ve třetím díle Matčin hrob pak Lisa Reganová připravila své hrdince případ, který ji donutil vrátit se do její bolestné minulosti. Ve čtvrtém případu Nečekané přiznání pak předložila detektivům zapeklitou otázku, jak dobře znají lidi okolo sebe a jestli budou stát za svými přáteli, i kdyby vše naznačovalo, že zabili. Pátý díl ze série s názvem Pohřbené kosti opět vrátil do středu dění Josii. První oběť, která rozpoutala doslova vražedné šílenství po celém okrese, totiž byla Colette Fraleyová – maminka přítele a kolegy Noaha. V šestém případě Tichý pláč zaměstnával tým z Dentonu únos sedmileté holčičky, jejíž nalezení komplikoval fakt, že její rodiče neříkají detektivům celou pravdu... Sedmý díl s názvem Vražedná temnota opět přinesl Josii zapeklitý případ, který začal nálezem mrtvých těl manželů, a Josie musí porazit nejen svoje démony. I novinka, osmý díl ze série s názvem Závod s časem, představuje pro detektiva další osobní výzvu.

Josie Quinnová totiž o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před třemi týdny po hádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího.

Při ohledávání místa činu si ale Josie všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání jí otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po neprofesionálním přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil její novinářskou kariéru, a zdá se, že se pokoušela navázat kontakt s nebezpečným sériovým vrahem.

Čas na nalezení Trinity se krátí. Může Josiin tým věřit jejím instinktům v případu, který je tak osobní? Dokáže Josie vyhrát závod s časem o Trinitin život?

Jako všechny předchozí případy přináší i novinka Závod s časem to, co od Lisy Reganové a dobré detektivky čekáme: vývoj postav a dynamiku mezi nimi, záhadu, napětí, drama, bleskurychlé tempo a množství akce a dějových zvratů. Pokud máte rádi napínavé detektivní thrillery, rozhodně byste se měli s Josií Quinnovou a jejími případy seznámit!

Podobně jako u předchozích dílů nepřijdou zkrátka ani posluchači audioknih. V podání oblíbené herečky a dabérky Jitky Ježkové si budou moci poslechnout i případ Závod s časem. Případy detektiva Josie Quinnové nenechají vydechnout miliony čtenářů po celém světě. Přidejte se k nim i vy!

Josie opatrně našlapovala a dávala pozor, aby neporušila hromádku dokonale bílých kostí položených v trávě u jejích nohou. Její hlas byl jen o málo hlasitější než šepot. „Ne! Moje sestra ne...“