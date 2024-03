Hit letošní sezony! Představujeme Kitl Syrob Maracuja

Maracuja je ovoce původem z Jižní Ameriky. Je plodem rostliny mučenka, která byla kvůli svému typickému vzhledu považována za symbol Kristova utrpení, protože její květ připomíná trnovou korunu. Její plody, tedy maracujové ovoce známé také jako passion fruit, mají kulatý tvar s hladkou, lesklou, temně nachovou slupkou. Uvnitř skrývají chutnou šťavnatou žlutooranžovou dužninu plnou malých tvrdých semínek.

Díky pečlivému přístupu ve výrobě se může Kitl pochlubit unikátním sirupem s vysokým podílem ovocné složky s výraznou sladkokyselou chutí. Skvěle se hodí pro přípravu originálních alkoholických i nealkoholických koktejlů a domácích limonád. Je to snadné – stačí do vysoké sklenice nasypat několik kostek ledu, zalít je panákem Kitl Syrob Maracuja, doplnit perlivou vodou, zakápnout limetkovou šťávou a promíchat. Za pár okamžiků máte před sebou osvěžující maracujovou limonádu, kterou si můžete dát v podstatě kdykoli. Výborně ale pasuje k teplému počasí a dlouhým slunečným dnům. Další inspiraci najdete zde.

Maracuju zařadil Kitl do své široké řady Syrobů poprvé v květnu minulého roku jako limitovanou edici pro letní měsíce. Zákazníci si ji ihned oblíbili pro její netradiční originální chuť. Poptávka po ní ale neustala ani v zimním období, kdy už byla vyprodaná. Během února spustil Kitl hlasování na sociálních sítích o navrácení sirupu do nabídky a několik set hlasů jednoznačně rozhodlo o návratu Maracuji na prodejní pulty. Přání bylo vyslyšeno a Kitl Syrob Maracuja byl pro svou chuť, originalitu a popularitu znovu zařazen do nabídky, tentokrát už nastálo.