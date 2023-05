Galerie Harfa přináší zákazníkům vždy něco navíc

I v rámci obchodních prostor má Harfa co nového nabídnout, na své si přijdou milovníci módy i gurmáni.

Letní scéna na Harfě už podvanácté

V pondělí 5. června odstartuje divadelní přehlídka Letní scéna na Harfě už svou dvanáctou sezonu. Unikátní střešní prostor Teras Harfa nabízí divákům scénu pod širým nebem s autentickým prostředím a únikem z ruchu velkoměsta. Letos budou na pódiu Letní scény Harfa odehrány bezmála čtyři desítky představení, vesměs lehkých komedií, které se k prázdninové atmosféře hodí nejlépe. I letos se diváci mohou těšit na klasické komediální kusy jako Poslední ze žhavých milenců, Caveman, Normální debil nebo Drobečky z perníku.

„Letní scéna Harfa přiláká každoročně stovky kulturně naladěných návštěvníků. Jsme rádi, že můžeme poskytnout prostor této příjemné letní akci už podvanácté v řadě a nabídnout tak našim návštěvníkům nad rámec nákupů i zajímavé kulturní, sportovní nebo gastronomické zážitky. Kromě divadelní scény totiž letní Terasy otevírají své brány i milovníkům kvalitního street foodu, tanečním večerům nebo sledování sportovních klání na velkoplošné obrazovce. Pro děti jsou pak připravena tematická odpoledne, v letošním roce například i s Patem a Matem, nebo příměstské tábory,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa.

Terasy pod otevřeným nebem i DinoPark

Terasy Harfa, netradiční prostor na střeše obchodního centra, návštěvníkům každý rok zpříjemňuje letní měsíce kulturním, gastronomických nebo sportovním programem. Oblíbená street food zóna na Terasách bude letos lákat například na japonské palačinky, tradiční krymské masové chebureki, speciality balkánské kuchyně, vynikající hotdogy, pravé holandské hranolky, točené pivo a skvělé koktaily, lahodnou kávu a zmrzlinu, kterou si dokonce mohou zákazníci natočit do kornoutu sami.

Nové obchody pro milovníky módy i gurmány

Galerie Harfa průběžně přichází i s rozšířením nabídky obchodů. Čerstvou novinkou letošního jara je prodejna prémiové značky Gant. „Společně se stávající pestrou nabídkou si u nás přijdou na své jak milovníci vytříbeného vkusu a luxusních kousků, tak ti, kteří jen prostě potřebují doplnit šatník před blížícím se létem nebo obléknout děti do školy za rozumné peníze,“ uzavírá Tlustá. Podle ní jsou v rámci Harfy stále velkými lákadly i prodejny HalfPrice, která se svým off-price konceptem nabízí prémiovou módu a doplňky za outletové ceny, nebo Next Kids s kvalitní a oblíbenou módou pro děti.

Novou značkou v Harfě, kterou ocení milovníci kvalitního jídla a surovin, je obchod Rodinná farma v prvním patře obchodního domu. V pořadí sedmá prodejna tohoto úspěšného konceptu nabízí lahůdky od drobných farmářů, najdete zde řemeslně zpracované pečivo, poctivé uzeniny, sýry, paštiky, nakládanou zeleninu a řadu dalších dobrot.

Galerie Harfa má co nabídnout. Pravidelným návštěvníkům se proto určitě vyplatí stáhnout si do mobilu aplikaci Moje Harfa, kde získají nejen zajímavé slevy do řady obchodů, ale i dárky za věrnost a pravidelné nákupy nebo se zde dozvědí o plánovaných novinkách a akcích. Zákazníci mohou nasbírané body v aplikaci proměnit například i za parkování zdarma a užít si tak bezstarostné nákupy a zábavu.