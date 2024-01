Bez podpory mužů domácí násilí a násilí ve vztazích nevymizí

Ke změně společenského klimatu a zastavení tolerance násilí na ženách je potřeba, aby muži vykročili z komfortní zóny neutrálního postoje a mlčení, vymezili se proti násilí na ženách a stali se tak součástí řešení.

Násilí na ženách se týká nás všech. Proto ROSA - centrum pro ženy, která se zaměřuje na pomoc ženám obětem domácího násilí, připravila preventivní osvětovou kampaň zaměřenou tak trochu netradičně – na muže. Pomocí výrazných mužských osobností veřejného života chceme apelovat na muže, aby nezůstávali stranou. Náš projekt má motivovat muže, aby byli všímaví, aktivní a aby byli ostatním příkladem. Velmi si vážíme všech mužů, kteří měli odvahu vystoupit i všech, kteří se k naší výzvě: Buďte taky #mužiprotinásilí ještě připojí.

Proč muži? Je dobré, když na násilí na ženách upozorní muži a řeknou jasné NE jakémukoliv násilí ve vztazích. Pokud muži neřeknou NE domácímu násilí, jen těžko ze života českých rodin vymizí. Lidem, kteří přes všechna fakta a informace, stále zlehčují domácí násilí, podléhají mýtům, by mohlo ke změně jejich postojů napomoci to, že by si představili to, co se děje dnes a denně tisícům žen, co nakonec vyústí ve zbytečnou smrt více než dvou desítek žen ročně.

Muži hrají zásadní roli v zastavení násilí na ženách. Rozhodným činem mohou muži jít příkladem a inspirovat ostatní muže kolem sebe, aby se připojili k prevenci a potírání jakéhokoli násilí ve vztazích.

Jen na ROSA - centrum pro ženy se ročně obrací s žádostí o pomoc v poradně na tři stovky nových žen obětí domácího násilí a přes 4 tisíce volajících na krizovou linku, přes dvacítku žen a 30 dětí projde za rok azylovým domem ROSA a stejný počet žen i dětí pobytem na krizové pomoci. Zkušenost s násilím má přitom více jak třetina žen v ČR. Stále připomínat nepřípustnost násilí je proto potřebné. I proto ROSA – centrum pro ženy přichází s kampaní #mužiprotinásilí podpořené Norskými granty, kde veřejně známé osobnosti vyjadřují svůj postoj k násilí ve vztazích. https://www.stopnasili.cz/kampan/muzi-proti-nasili/

Vyzýváme poslance, muže, politiky, osobnosti sportu i kultury, širokou veřejnost ke sdílení hashtagu v příbězích na sítích. Buďte také #mužiprotinásilí.

Jak se ještě mohou muži zapojit proti domácímu násilí a násilí ve vztazích?

Naučte své děti, že „NE“ znamená „NE“ a že „STOP“ znamená „STOP“. Zeptejte se, jak můžete pomoci, pokud máte podezření na zneužívání nebo napadení. Nevěřte tomu a nešiřte dál argument, že sexuální a domácí násilí je způsobeno duševní nemocí, nedostatečnou schopností zvládat hněv, závislostmi, stresem nebo jinými výmluvami. Buďte dobrým dospělým mužským vzorem. Naučte kluky svými slovy a činy, že být mužem znamená respektovat ženy. Buďte otevření a učte se dobrým věcem jeden od druhého. Ozvěte se, promluvte. Mlčení, netečnost, nevšímavost otevírá prostor sexuální a domácí násilí. Získejte informace, jak pomoci obětem domácího násilí. Opusťte komfortní zónu a udělejte krok k vytvoření kulturní změny spočívající v tom, že nebudete tolerovat nerespektování nebo ponižování žen. Podporujte ženské organizace a služby pro ně. A pokud jakkoli týráte druhé, přestaňte a okamžitě vyhledejte odbornou pomoc.

Co nám řekli známí muži pro kampaň #mužiprotinásil?

„Domácí násilí nestačí jen odsoudit, správní chlapi s tím musejí skoncovat.“ Matt Field, britský velvyslanec

„Jsou lidská chování a určité přestupky o kterým můžeme diskutovat, ale násilí má pro mě nulovou toleranci a násilí k ženám? Absolutně nemožné!.“ Marian Jelínek, mentální kouč

„Já vlastně už nevím, co k tomu dodat: prostě násilí na ženách není oukej, to je snad úplně jasný!“ Filip Vlček, hudební producent

„Jako novináři přinášíme často informace o domácím násilí a obecně o násilí na ženách. Přijde mi, že příliš často, necháváme odpovědnost jen na obětech. Myslím si, že je na čase, abych převzali odpovědnost my, muži a to nejen v tom, že to násilí nepácháme, ale že jsme připraveni i pomoci.“ Erik Tabery, novinář

„Protože přicházím ze sportovního prostředí, kde je respekt důležitá hodnota, tak si myslím, že by to mělo fungovat i v partnerském životě. Proto říkám NE násilí na ženách.“ Filip Vacek, trenér ragby.

„Já se celý život živím tím, že pozoruji mezilidské vztahy. A to svoje pozorování srovnávám s tím, co o vztazích řekli ti nejlepší autoři, dramatici, scenáristé, spisovatelé. A vypozoroval jsem jednu věc. Ať už je to dramatická situace na jevišti nebo v reálném životě, vždycky poprvé zakřičí, nebo udeří ten, kdo nezvládá svoji vlastní emoci, svůj vlastní mindrák. Zároveň v každé dobré divadelní hře je jaksi přítomen archetyp hrdiny. Já si myslím, že to je něco hluboko v nás a každý z nás, chce pro ten svůj protějšek být tím hrdinou. Ale pozor, hrdina nikdy nevztáhne ruku na někoho, kdo je v tu chvíli slabší. To už není hrdina, ale slaboch, zbabělec, srab.“ Pavel Khek, umělecký šéf Klicperova divadla

