Zažijte aktivní léto s chytrými hodinkami z řady Huawei Watch 4

Řada Huawei Watch 4 podporuje více než 100 sportovních režimů, nabízí personalizované tréninkové plány a podporuje uživatele ve vylepšování svých výkonů. Tyto hodinky jsou vhodné pro všechny běžce, lezce a sportovní nadšence, ale i pro uživatele, kteří by rádi se sportem začali.

V hodinkách najdete i vylepšenou funkci Activity Rings, která uživatele ještě více podporuje a udržuje na správné cestě, aby dosáhli stanovených cvičebních cílů. S průběžnou zpětnou vazbou a upozorněními na pokroky během dne jsou neustále povzbuzováni, aby překonali své osobní cíle.

Na greenu se mezi profíky neztratíte

Na své si přijdou i milovníci perfektně zastřižených trávníků, kteří nevynechají ani jeden golfový turnaj. Hodinky z řady Huawei Watch 4 jim totiž budou dokonalou oporou. Co se týká zlepšení golfové zručnosti, je to jako kdybyste měli svého trenéra stále po ruce. Využít můžete třeba analýzu švihu a podívat se, jak jste na tom s rychlostí, tempem a dobou celého švihu. Režim Driving range vám pak nabízí názorné ukázky a tipy, které vám pomohou snížit váš handicap. Ať už jste na golfovém hřišti jako doma, nebo teprve začínáte, chytré hodinky se vám rozhodně hodí.

Prozkoumejte hlubiny moře

Jste při potápění jako ryba ve vodě? Pak rozhodně vyzkoušejte chytrého pomocníka, který si zachová svou plnou funkčnost při ponoru až do 30 metrů v režimu Free Diving. Série Huawei Watch 4 splňuje standard odolnosti 5 ATM s certifikací IP68. S těmito hodinkami vás ani nenapadne proležet celou dovolenou u moře na pláži.

Projeďte kus světa na kole

Milovníci cyklistiky mají přes léto žně. Ať už jezdíte na kratší výlety, nebo se rozhodnete projet celou Evropu, oceníte vylepšení, která nabízí řada Huawei Watch 4. Díky funkci e-sim můžete využívat svá data nebo třeba i komunikovat s blízkými po celou cestu. Huawei Watch 4 Pro vám vydrží nabité dokonce až 21 dní, při běžném používání 4,5 dne. Klasické hodinky pak 14 dní a při běžném používání 3 dny. Ať už sáhnete po jakékoli variantě, nemusíte se bát, že se vám během víkendu vybijí.

Vyrazte za dobrodružstvím do přírody

Velkou výdrž baterie ocení i outdooroví nadšenci. V přírodě není moc možností pro nabíjení, ale za to je důležité být v co největším bezpečí. Díky propracovanému navigačnímu systému GNSS se dobrodruzi nemusí bát vyrazit do neznáma, protože hodinky automaticky zaznamenávají trasu a dokážou je navádět i v přírodě. První nezávislé mapy pro chytré hodinky, které fungují i mimo dosah telefonu - Petal Maps - poskytují spolehlivou navigaci i v přírodě na procházce nebo na vyjížďce na kole.

Pořiďte si své hodinky z řady Huawei Watch 4

Ať už je pro vás prioritou přehled o zdraví, stylový design nebo zlepšení se v oblíbeném sportu, v Huawei Watch 4 si vždy najdete to svoje. Díky mnoha možnostem konfigurace si je přizpůsobíte na míru k jakékoli příležitosti. Množství pokročilých sportovních a zdravotních funkcí vám navíc umožní nezlenivět ani na dovolené a zůstat v kondici.

V sérii Watch 4 si můžete vybrat ze tří modelů hodinek. Huawei Watch 4 Pro Elite s titanovým páskem zakoupíte za 14 999 Kč. Watch 4 Pro Classic s koženým páskem za 12 999 Kč a za 9 999 Kč jsou k dostání Watch 4 Sport s černým páskem z fluoroelastomeru.