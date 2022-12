Prodej svůj starý telefon a získej štědrý bonus na nový Samsung

Výkup se přitom netýká pouze telefonů značky Samsung. Odprodat můžete různě opotřebené telefony různých značek nebo i chytré hodinky (přesný výčet naleznete na www.novysamsung.cz). Samsung vaše zařízení nacení a podle jeho stavu vám nabídne finální výkupní cenu. Pokud si rovnou zakoupíte telefon Samsung Galaxy Z Flip4, získáte navíc bonus v hodnotě 3500 Kč, v případě koupě Galaxy Z Fold4 činí bonus 5000 Kč. V případě, že si chcete pořídit chytré hodinky Samsung Galaxy Watch5 či Watch5 Pro, můžete k výkupní ceně získat bonus ve výši až 3000 Kč. Pro starý telefon si Samsung sám přijede, stačí si přes zmíněné internetové stránky objednat jeho přepravu.

Jak to celé funguje?

Nejprve se musíte registrovat na webu www.novysamsung.cz přes odkaz „Registrace“, kde uvedete potřebné údaje pro realizaci výkupu. Vyberete typ vašeho použitého zařízení a podle jednotlivých otázek provedete diagnostiku jeho stavu a nacenění, Poté se vám zobrazí finální výkupní cena. Pokud si objednáte přepravu prodávaného zařízení, Samsung si ho vyzvedne u vás doma.

Mezitím si zakoupíte nový telefon Samsung a do online formuláře na www.novysamsung.cz vyplníte model a vložíte IMEI číslo tohoto telefonu. Dále přiložíte čitelnou fotografii nebo kopii účtenky či faktury za tento nový telefon. Aby vám mohl být přiznán případný bonus, registraci nového telefonu musíte provést nejpozději 14 dní po jeho nákupu. Akce platí do 31. prosince 2022 nebo do vyprodání zásob, nové telefony je tak nutné registrovat nejpozději do 14. ledna 2023.

Koupíte, prodáte, prodáte, splácíte

Víte, že dva roku budete chtít nový telefon? Využijte služby na mp.cz/revoluce, kde si můžete koupit nové zařízení od něhož se odečte výkupní cena vašeho starého telefonu a také hodnota nového telefonu za dva roky. K tomu můžete získat další bonus a finální částku pak splácíte v měsíčních splátkách.

Příklady kolik můžete odprodejem a následným nákupem nového zařízení Samsung ušetřit

Například za funkční běžně opotřebený Galaxy S21 FE ve verzi 128 GB Samsung nabízí výkupní cenu ve výši až 7000 Kč. V případě, že včas pořídíte nový Samsung Galaxy Flip4 128 GB, získáte navíc bonus ve výši 3500 Kč a celkem tak ušetříte 10 500 Kč.

Za běžně opotřebené hodinky Galaxy Watch Active2 40 mm vám Samsung může nabídnout až 500 Kč. V případě koupě Galaxy Watch5 Pro 45 mm LTE získáte bonus 3000 Kč. Dohromady ušetříte 3500 Kč.