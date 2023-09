Další z ikonických Coca-Cola soutěží je tu. Ve hře je i MINI Cooper

Jak na to? Nic složitého, stačí se zapojit do jedné z dalších oblíbených a ikonických soutěží, které Coca-Cola pro své zákazníky pravidelně připravuje. Britských MINI Cooperů na českých silnicích mnoho není, tak soutěžte o ten svůj!

Postup je velmi jednoduchý. V první řadě z obalu nápoje Coca-Cola Zero nebo Coca-Cola Zero Lime naskenujte QR kód, který vás přenese do kouzelného světa Coca-Cola aplikace. Pod každým víčkem láhve nebo uzávěrem plechovky najdete soutěžní kód. Ten pak zadáte do aplikace a můžete se tak zapojit do losování. A je opravdu na co se těšit! Luxusní elektrický MINI Cooper, jak jinak než v červené barvě, čeká na svého majitele.

Coca-Cola však přináší spoustu dalších cen, mezi kterými najdete například tablet Samsung, digitální zápisník, peněženku s Airtagem, pixel ledvinku s LED displejem. Nechybí ani Coca-Cola stylový merch, cestovní taška, batoh, ledvinka, ale i třeba Bluetooth reproduktor. Tak neváhejte, soutěž běží až do 1. listopadu 2023.