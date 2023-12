Oslava 25. narozenin Radia Čas roztančila vyprodanou Ostravar Arénu

Přinesl nezapomenutelnou show plnou novinek ze zákulisí nejposlouchanějšího moravského a slezského rádia, řadu vystoupení předních hvězd české hudební scény a spoustu nečekaných překvapení.

Jako první se na pódiu objevila šumperská kapela O5 a Radeček, která svým nejnovějším a nově navíc i Slavíkem oceněným singlem Hory hned na úvod zvedla návštěvníky ze sedaček. Následoval písničkář Tomáš Klus. Tomu bylo i obří pódium v Ostravar Aréně malé. Část svého vystoupení totiž absolvoval v hledišti přímo mezi svými fanoušky. Rapper Kapitán Demo pak svou show definitivně zvedl i poslední návštěvníky Megakoncertu ze židlí. Úsměv na tvářích vykouzlila divákům stálice české hudební scény v čele s energickým Jiřím Macháčkem, kapela Mig 21. Závěr patřil čerstvé absolutní české slavici Ewě Farne, která do Ostravy dovezla spektakulární show na úrovni srovnatelné se svým nedávným oceňovaným vystoupením v pražské O 2 Aréně.

V rámci oslav 25. výročí Radia Čas bylo pro všechny zúčastněné připraveno hned několik překvapení, mezi nimiž dominovalo vystoupení hudebního projektu July Morning jednoho ze spolumajitelů Radia Čas – Radima Pařízka ml. Skladba s názvem „Probudí“ měla svou oficiální živou premiéru přímo na Megakoncertě. Návštěvníci ji slyšeli v doprovodu ostravského smyčcového kvarteta Señoritas.

Všechny přítomné diváky potěšilo i neohlášené vystoupení stoupající hvězdy, zpěváka a skladatele Voxela. Ten, ač úplně sám na velkém pódiu, vyplnil halu hřejivou atmosférou plynoucí z písně, kterou složil Radiu Čas přímo pro tento jedinečný slavnostní večer.

Dalším překvapením bylo představení redesignu vizuální identity Radia Čas, která byla veřejnosti odhalena vůbec poprvé. Nové logo, které hravým způsobem ztvárňuje každodenní emoce, začne rádio ve všech svých podobách používat už začátkem následujícího roku 2024.

Hlavní organizátorka Megakoncertu a členka vedení Radia Čas Lucie Roubíčková vyjádřila své nadšení z průběhu celé akce těmito slovy: „Jsme nesmírně potěšeni, že se nám podařilo vrátit k této hudební tradici v takovém rozsahu. Vidět tisíce fanoušků a fanynek našeho rádia na jednom místě byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Neskutečně to celý tým rádia namotivovalo k usilovné práci na našem společném cíli, a to přinášet dobrou náladu k co nejvíce lidem na Moravě a ve Slezsku.“

Celý večer byl navíc doprovázen profesionální audiovizuální a světelnou megashow, která umocnila atmosféru velkolepé narozeninové oslavy. Akce se dle oficiálních údajů zúčastnilo přes 10 000 návštěvníků z Česka, Polska, ale například i z Německa. Ihned po skončení akce oznámilo Radio Čas ve vysílání i na ostatních komunikačních kanálech záměr uspořádat Megakoncert i v roce 2024. A jak už bylo řečeno, tentokrát ve zcela novém trendy kabátku.