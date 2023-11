Jaké jsou evoluční výhody života na okraji své komfortní zóny?

Mnoho lidí trpí depresemi, úzkostmi, izolací a nezdravou nadváhou. Čím to je? Novinář a profesor na univerzitě UNLV Michael Easter si myslí, že jsme prostě příliš zpohodlněli.

Easter se vydává do hor, dělá rozhovory se sportovními odborníky a zároveň píše o zdraví pro časopisy jako Men’s Health, Outside, Vice, Cosmopolitan a Scientific American. „Cokoli, co zlepšuje zdraví, je obvykle spojeno s určitou formou nepohodlí,“ říká Easter.

Problém podle něj spočívá v tom, že se technologie vyvíjejí rychleji, než s nimi naše geny dokáží držet krok, což vytváří jakýsi evoluční nesoulad. „Jsme nastaveni tak, abychom se vyhýbali aktivitě, abychom jedli více, než potřebujeme a abychom se vyhýbali riziku.“

Je to poněkud paradoxní jev, který Easter zkoumá ve své nové knize Za hranice komfortu.

Přijměte nepohodlí a najděte své divoké, šťastné a zdravé já. V knize se střídají vědecké poznatky o cvičení, stravování, fyzické a duševní odolnosti, kreativitě, vyhoření a úzkosti s dobrodružným cestopisem, v němž Easter praktikuje to, co hlásá, když například měsíc pěšky loví soby v aljašské divočině.

V knize píše: Jsem soby fascinován, ukotven v tady a teď. Slyšíme, jak oddechují, cítíme jejich vůni a prohlížíme si detaily jejich členitého paroží. Jeden z nich si nás všimne a poskočí. Skupina prudce zatočí vlevo a zem se třese, zatímco vybíhají nahoru do vrchu až k obzoru a jejich parohy jsou černé na pozadí zlatého západu slunce. Donnie a já mlčíme. Podívám se na něj. „Neuvěřitelné. Prostě neuvěřitelné,“ říká. „Pro tyhle chvíle sem jezdím. Takové zážitky můžeš mít jen tady.“ Také si myslím, že je neuvěřitelné, že nás stádo nezadupalo do země. Ti karibu nerozvibrovali jen zem pod našima nohama, ale i mou duši. Bylo to transcendentální. Divoký a spirituální zážitek.

Objevte evoluční výhody života na okraji své komfortní zóny. | foto: wirestock na Freepik.com

Jedním z poznatků a doporučení v knize Za hranice komfortu je, že jednou za rok bychom všichni měli podstoupit fyzickou výzvu, ideálně v přírodě. Výkon inspirovaný japonským rituálem misogi by měl být natolik těžký, aby šance na úspěch byly přinejlepším vyrovnané. Easterovo misogi je lov na Aljašce. Ten váš může být jakýkoli, pokud je to výzva.

V knize dále zkoumá problémy, které s sebou přináší „pohodlnost“. „V podstatě jsme z našich životů vymýtili nudu,“ říká Easter. Předtím, než se objevily „dudlíky se skleněnou obrazovkou“ – chytré telefony, tablety atd. –, nás nepohodlí z nudy vedlo k tomu, abychom se věnovali uspokojivějším činnostem. Kniha je návodem, jak využít sílu diskomfortu, který zásadně přispěje ke zlepšení našeho zdraví a štěstí a možná nám dokonce pomůže pochopit, co to znamená být člověkem. Je zároveň výzvou k tomu, abychom vystoupili ze svého pohodlí a prozkoumali divočinu v sobě samých.

Pokud ještě nejste připraveni na putování divočinou, můžete začít přečtením knihy. Můžete se ovšem vydat i opačným směrem a následovat příkladu Easterovy ženy: „Je to zábavné,“ říká Easter. „Zatímco já jsem byl na Aljašce, mrznul jsem, hladověl jsem a vynaložil jsem tolik úsilí, moje žena a moje máma se vydaly na plavbu po řeckých ostrovech.“