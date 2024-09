Nastartujte kariéru ve smysluplném oboru

V Teleflexu jsou studenti v centru dění a dostávají stejnou péči, zázemí a podporu jako všichni ostatní kolegové a kolegyně. Během studia už si tak se spoustou věcí bez problému poradí, získají cenné zkušenosti, a navíc si i vydělají.

Adéla z HR marketingu si vyzkouší třeba redesign firemního časopisu

V Teleflexu jsem od dubna tohoto roku. Když jsem nastupovala, věděla jsem, že moje náplň práce bude různorodá, ale to, kolik jsem toho v Teleflexu za tak krátkou dobu zažila a měla možnost si vyzkoušet, jsem si absolutně nepředstavovala. Tak například už samotná podpora během příprav dne otevřených dveří, možnost být u návštěvy globálního HR týmu ze Spojených států,, účast na různých školeních a třeba také možnost vést vlastní projekt, kterým je kompletní redesign našeho firemního časopisu. Tímto výčtem moje náplň práce rozhodně nekončí a já jsem moc ráda, že můžu prozkoumat všechny oblasti, které mě zajímají, baví a můžu se díky tomu rozhodnout, která z nich bude do budoucna ta moje. Na spolupráci s Teleflexem si nejvíc cením toho, že tu jako stážistka nejsem brána jako někdo do počtu, jako někdo na papírování nebo vaření kávy. Počítá se se mnou na všech aktivitách a já tak můžu nahlédnout do pracovního života se vším všudy.

Kluci z engineeringu staví stroj a s Teleflexem spolupracují i na svých diplomových pracích

Kuba: Na Teleflexu jsem začínal se zaváděním aplikace pro elektronický sběr dat a opravoval jsem stroje ve výrobě. Nyní společně s Petrem stavíme jednoúčelový stroj a obecně se věnuji všemu, co s programováním souvisí a moc mě to baví. Odnáším si především cenné zkušenosti ze zdravotnického průmyslu a fungování korporátu. Teleflex bych doporučil těm studentům, kteří mají chuť učit se novým věcem v podporujícím kolektivu a chtějí rozvíjet svůj potenciál. S Teleflexem spolupracuji i na své diplomové práci, která mě čeká příští rok. Spolupráce je skvělá. Firma mě plně podporuje a stojí za mnou. Já se to snažím firmě i skvělým kolegům vracet a být co největším přínosem.

Petr: K brigádě v Teleflexu jsem se dostal při studiu bakalářského programu, když jsem hledal praxi a uplatnění pro můj obor. Pracoval jsem na engineeringu, jako podpora při validacích nových strojů pro výrobu a při mapování stávající výroby. Odnáším si hlavně zkušenosti s moderní sériovou výrobou, cennou praxi a nejvíc si vážím toho, jak firma dbá na rozvoj svých zaměstnanců. I já jsem spolupracoval s firmou na své diplomové práci. Podpora od firmy byla velká, a navíc byl i můj přímý nadřízený vedoucím mé diplomové práce. Díky tomu se mi dostávalo cenných rad a poznatků.

Petr už má obhajobu diplomové práce úspěšně za sebou a je z něj inženýr. Společně s Milanem, který taky patří mezi naše inženýry, jsou prvními studenty, kterým Teleflex s diplomovou prací pomáhal a oba ji zvládli obhájit za A.

Monika jako hvězda chemické laboratoře

Na začátku se mi líbilo zaměření společnosti, a tak jsem zjišťovala, zda nabízí také spolupráci se studenty. V průběhu minulého roku jsem pracovala jako brigádnice na oddělení engineeringu, kde jsem vypomáhala především s validacemi a tvorbou TWI postupů. V rámci studia jsem také absolvovala několikatýdenní stáž v chemické laboratoři. Z brigády i stáže jsem si odnesla spoustu zkušeností, které se mi budou určitě hodit v mé profesní kariéře. Doporučila bych studentům práci v Teleflexu zvážit, protože práce na obou odděleních byla velmi rozmanitá a zajímavá. Firma pro studenty nabízí ideální podmínky, které umožňují skloubit studium s prací. Zároveň firma také vyniká svou kulturou a přístupem k moderním technologiím.

To byly příběhy našich studentů. Přidejte se i vy a začněte psát svůj kariérní příběh právě v Teleflexu. Protože kde jinde než ve firmě, kde na lidech záleží.

Aktuální nabídku pro studenty najdete na Studenti | Práce v Teleflexu.