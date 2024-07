Dobrocukrárna. S chutí pro dobrou věc

Společnost Teleflex je nadnárodní dodavatel zdravotnických prostředků, které lidem pomáhají ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. Portfolio výrobků je velmi různorodé a obsahuje řešení pro oblasti cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, urologie, pohotovostní medicíny a respirační péče. Dnes společnost zaměstnává v České republice 1400 lidí, a to ve dvou strategických závodech – Hradec Králové a Žďár nad Sázavou.

Součást regionu

Jako významný zaměstnavatel v našem regionu společnost pořádá pro své zaměstnance širokou škálu akcí, od firemních eventů, akcí zaměřených na zdravý životní styl, až po CSR aktivity, které jsou zaměřené na dobročinnost a dobrovolnictví.

Za rok 2022 uspořádal Teleflex (myšleno oba závody) celkem 23 charitativních akcí. Společnost má také unikátní program JOIN Act with Purpose, což je podpora zaměstnaneckých iniciativ a projektů. Jedním z nich je právě Dobrocukrárna.

A co to Dobrocukrárna je?

Je to především inspirativní charitativní projekt. Počáteční myšlenka se zrodila v žďárském oddělení Labellingu a spočívá v tom, že si skupina zaměstnanců připraví několik domácích dezertů a slaných pochutin a prodává je ostatním zaměstnancům, kteří si je můžou v průběhu celého dne koupit a přispět tak na dobrou věc. „Přestože se myšlenka Dobrocukrárny zrodila v oddělení Labellingu, bez velké podpory ostatních oddělení by to nebylo možné,“ říká jedna z organizátorek Nela Večeřová.

Úsměvy se v tento den nešetří a je možné je spatřit jak na spokojených tvářích cukrářek a cukrářů, ale také těch, kteří si pro něco sladkého i slaného k zakousnutí přijdou a mohou si tak zpříjemnit svůj běžný pracovní den.

Kde Dobrocukrárna pomáhá?

V minulosti jsme s Dobrocukrárnou podpořili seniory a nízkoprahová centra pro děti a mládež. Díky té letošní získala Oblastní charita Žďár nad Sázavou příspěvek na služby podpory duševního zdraví.

Letos se inspirovali i v Hradci

Ani v Hradci na sebe Dobrocukrárna nenechala příliš dlouho čekat a hradečtí kolegové si tak poprvé mohli také užít tuto charitativní akci s nepřenositelnou atmosférou. První ročník Dobrocukrárny v Hradci byl úspěšný a výtěžek věnujeme Oblastní charitě v Hradci Králové jako příspěvek na sondu k přenosnému ultrazvuku pro Domácí hospicovou péči. Sonda umožňuje stanovit správnou péči o klienty v domácím prostředí, díky které je možné klientům lépe ulevit od bolestí, se kterými se v závěru života potýkají.

Na příští rok už se podle organizátorů hlásí další dobrovolníci, kteří chtějí být součástí této krásné akce. Velké díky patří všem, kteří se na plánování akce podíleli i těm, kteří si přišli nakoupit a mlsali pro dobrou věc.