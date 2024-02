Fotovoltaika od společnosti BLAUKOM snižuje náklady na elektriku

Díky svým dlouholetým zkušenostem je firma aktivní i v oblasti fotovoltaiky, jež se u nás nebývale rozvíjí.

Klíčovým výrobním programem firmy jsou rozváděče pro průmyslovou automatizaci a robotizaci, což lze považovat za královskou disciplínu v této oblasti elektrotechniky. Je až neuvěřitelné, že firma z tak malého města dokáže svojí technickou kvalitou a precizností konkurovat mnohem větším gigantům. Rozváděče z Jevíčka tak řídí výrobní linky v mnoha průmyslových odvětvích od potravinářství až po světové automobilky. Kromě toho samotné průmyslové elektroinstalace provedené montážními týmy BLAUKOMu dokázaly oživit již desítky výrobních hal nejen v Evropě. Společným jmenovatelem tohoto úspěchu je jednoznačně kvalita odvedené práce. „Bez dodané kvality nemáme šanci, i kdybychom byli sebelevnější“, říká Martina Havlíčková, jednatelka firmy. A zároveň dodává: „zákazníci se k nám vracejí, což je to největší ocenění naší práce“.

I přesto, že je na pracovním trhu všeobecný nedostatek kvalifikované pracovní síly, dobré renomé firmy dokáže i nadále lákat schopné elektromontéry z regionu, kteří mohou ve firmě dále profesně růst. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni nejen v odborných znalostech a dovednostech, ale i v oblasti bezpečnosti práce, která je pro BLAUKOM prioritou. Naprostou samozřejmostí je i to, že elektromontéři jsou vybaveni tím nejlepším nářadím a vybavením, které je na trhu dostupné. Vedení společnosti si dobře vyhodnotilo, kde nemá smysl šetřit. Jejich rozváděče a elektroinstalace ovládají technologické celky v hodnotě mnoha milionů eur, takže je preciznost konečného provedení zcela zásadní. Pracovníky firmy tak můžete v různých částech Evropy i světa potkat vybaveny nářadím značky HILTI, Knipex, Wera apod.

Ačkoli nemá BLAUKOM ani v době ekonomického útlumu o zakázky nouzi, aktivně se podílí i na rozvoji obnovitelných zdrojů energie, především pak fotovoltaických elektráren. Škála realizací v oblasti fotovoltaiky je opravdu široká. Začíná u malých instalací pro fotovoltaický ohřev vody, menších elektráren na střechách rodinných domů, stodol a garáží a na ně navázaných dobíjecích stanic pro elektromobily, až po větší fotovoltaické elektrárny v průmyslových firmách. U oblíbeného fotovoltaického ohřevu užitkové vody, který umožňuje nemalou úsporu nákladů na elektrickou energii, je možné využít dotaci Nová zelená úsporám Light, která je určena pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. V tomto případě často lze celou instalaci, a to i včetně nového bojleru, získat za cenu dotace, případně za menší doplatek. Úspory na elektřině jsou takto naprosto nezpochybnitelné a nevyžadují žádnou složitou kalkulaci. Návratnost celého systému je prakticky okamžitá. I standardní fotovoltaickou elektrárnu na rodinném domě o nejčastější velikosti do 10kWp lze pomoci dotace Nová zelená úsporám pořídit zhruba za polovinu pořizovací ceny. A nakonec i pro průmyslové firmy nabízí řešení, které jim umožní významně ponížit faktury za elektrickou energii. Firmy mohou též využít bateriová úložiště a technologie automatického nákupu/prodeje za spotové ceny.

Ukázka jedné z realizací fotovoltaické elektrárny na střeše průmyslového areálu | foto: BLAUKOM CZ s.r.o.

Proč si vybrat společnost BLAUKOM CZ s.r.o. jako dodavatele Vaší nové budoucí fotovoltaické elektrárny?

Kromě již výše zmíněné kvalifikace získané na těch nejnáročnějších projektech, je to jednoznačně důraz na kvalitu. A to jak řemeslného provedení, tak i používanými komponenty. Společnost BLAUKOM dodává pouze fotovoltaické panely renomovaných výrobců s vysokou účinností a dlouhou životností v kombinaci s technologiemi například značky SOLAX, jež jsou osvědčeny tisíci instalacemi nejen v České republice. Na rozdíl od firem založených pouze a jen za účelem realizace fotovoltaik, nucených „sekat“ jednu elektrárnu za druhou, aby uživily nejen montážní pracovníky, ale i celý administrativní aparát, BLAUKOM jde jinou cestou. Cestou maximálního zákaznického řešení, pečlivé předmontážní přípravy a detailní dokumentace s velkým důrazem na bezpečnost provozu. Výsledkem je tak robustní řešení, které bude sloužit dvacet a více let. Cena za toto nadstandardní provedení vás zcela jistě příjemně překvapí. Kromě toho firma vyřídí veškeré administrativní záležitosti, žádost o dotaci, komunikaci s vaším distributorem elektrické energie případně s dalšími úřady, takže se nemusíte o nic starat. Dalším nezanedbatelným benefitem je dosažitelná technická podpora a servis, který je vám stále nablízku.