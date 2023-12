Chytré a moderní investování? S novou platformou BWM je to možné

Češi a spoření je nerozlučná dvojka, zatímco Češi a investování k sobě stále hledají cestu. Velkou část úspor má mnoho z nás stále na běžných bankovních účtech nebo uložených v konzervativních spořicích produktech či stavebním spoření. S investováním totiž máme obecně malé zkušenosti. Další komplikací je také nedostatek kvalitních informací a obavy z možných rizik a podvodných investic. Na druhou stranu se Češi nebojí vložit své prostředky do často velmi rizikových nebo rovnou podvodných schémat.

„Jen za poslední dva roky klienti v medializovaných a odhalených kauzách přišli o prostředky v hodnotě okolo 30 miliard korun. Základem dlouhodobého a úspěšného zhodnocování majetku a investování je diverzifikace a používání selského rozumu. U investic funguje tzv. investiční trojúhelník, který má na vrcholech dobu, za jakou mohu očekávat výnos, rizikovost dané investice a očekávaný výnos. Pokud někdo nabízí vysoký výnos s malým rizikem nebo rizika vůbec nezmiňuje či se zaštiťuje například schválením ČNB a peníze jsou na počkání, je na této „příležitosti“ něco minimálně podezřelého,“ říká hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Mít finance pod palcem

Dobré dispozice k investování do dlouhodobých cílů přitom Češi jednoznačně mají. To ukázal průzkum společnosti Broker Consulting. 62 procent respondentů uvedlo, že v rámci domácnosti mají finanční prostředky, díky kterým by mohli investovat do své budoucnosti. Aktuálně do oblasti investic silně proniká trend digitalizace, který otevírá dveře k investování širšímu spektru klientů. Důkazem toho je zcela nová digitální investiční platforma Broker Wealth Management z dílny MONECO investiční společnosti a společnosti Broker Consulting.

„BWM otevíráme doslova nový investiční svět. Ten umožní klientům efektivní a bezpečné investování, a to i díky tomu, že je design platformy postaven na důležité roli finančního konzultanta, na kterého se klient může kdykoli obrátit a řešit s ním své investiční kroky,“ říká Jiří Šindelář, generální ředitel a předseda představenstva MONECO investiční společnosti.

Jiří Šindelář dodává, že zejména mladší generace investorů ocení, že při vývoji BWM byl kladen důraz na unikátní mobilní aplikaci nabízející možnosti, které rozhodně u obdobných investičních platforem nejsou běžné. Díky mobilní aplikaci budou moct lidé své investice sledovat a ovládat odkudkoli a kdykoli – z domova, z dovolené, ráno nebo večer.

Investovat může každý

Platforma BWM je určena pro všechny kategorie investorů. „Investovat lze jak jednorázově, tak pravidelně. Minimální měsíční vklad je tisíc korun. Menší a pravidelné úložky v rámci budování renty nebo spoření pro děti tak nejsou žádný problém, a to ani pro ty, kteří s investicemi nemají žádné zkušenosti. Stejně tak ale BWM dokáže uspokojit i velké investory s portfoliem přesně na míru,“ popisuje Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady společnosti Broker Consulting.

Zkušenosti a přístup k riziku u každého z investorů odhalí v prvním kroku při registraci nového klienta investiční dotazník. Na základě toho pak klient uvidí možnosti, které pro své investování bude mít. V dalším kroku je pro klienty připravena zmíněná podpora finančního konzultanta, lidé tak nemusí mít obavu z neznáma či špatných investičních kroků.

K dalším výhodám, které BWM nabízí, patří možnost založit si v podstatě neomezené množství portfolií a strategií, pohodlné zadání vkladu i výběru peněžních prostředků, snadné ovládání a přehlednost. To vše navíc s podporou v českém jazyce.

Nový pohled na rodinný rozpočet

Češi se v posledních letech začínají více zajímat o své finanční zdraví a zabezpečení. I přes tento pozitivní trend si ale mnoho z nás myslí, že na investování nemá, protože je potřeba větší obnos peněz, aby to mělo smysl. Tak to ale není. Investování je pro každého a dá se měsíčně realizovat i s relativně malým množstvím peněz.

Finance na určené dlouhodobé cíle lze naspořit i cestou menších částek. Začít se dá i tak, že člověk „odloží bokem“ jedno procento ze svého měsíčního platu. Pokud rodina začne s plánováním včas, může si postupně, a to i s průměrným příjmem, vybudovat dostatečný finanční polštář, ale také uspořit peníze pro zajištění dětí, vlastní nezávislost a větší stabilitu ve stáří.

Po správném nastavení finančního plánu, který s sebou mimo jiné nese optimalizaci výdajů, získají většinou rodinné finance nový rozměr. I se stejnými příjmy mohou najednou zbývat volné prostředky k investování a rodinné finance tak mohou dlouhodobě růst. Naspořit si na rentu, na vzdělání dětí nebo na to, aby mohl člověk přestat pracovat ještě dřív, než půjde do státního důchodu, tak najednou není vůbec nemožné.

Mít správně nastavený finanční plán a jasně dané cíle a horizonty jejich naplnění je jedna věc. Aby se ale těchto cílů skutečně podařilo dosáhnout, je dobré se po celou dobu držet ověřených pravidel, která k optimálnímu hospodaření s penězi vedou. Těchto sedm zlatých pravidel finančního plánování je souborem základních doporučení, jak se k rodinným penězům chovat, aby majetek rodiny nejen rostl, ale byl také zabezpečen proti jakýmkoli budoucím karambolům.

Sedm zlatých pravidel finančního plánování Zbavte se drahých dluhů Vytvořte si provozní rezervu Dobře a levně pojistěte rodinu a majetek Vyřešte si vlastní bydlení Pravidelně investujte do výnosových strategií a nespekulujte Nedržte volné prostředky na běžných účtech a termínovaných vkladech Optimalizujte drahé produkty