Vyhlášený rodinný hotel hledejte pod nejdelší sjezdovkou v Česku

Vašim dětem se nebude chtít domů

Pokud s rodinným hotelem dosud nemáte zkušenost, budete velmi mile překvapeni. Nejen že se tu dětem animátoři naplno věnují od samého rána až po přečtení pohádky na dobrou noc, ale také vám děti s radostí pohlídají ve chvíli, kdy vás popadne chuť si dopřát wellness jen ve dvou nebo si zalyžovat chvíli po svém. Vyhlášené animační programy připraví pro děti až 12 hodin hodnotné zábavy každý den a nezapomínají ani na teenagery. Pozornost věnovaná dětem je tady ale vidět na každém kroku.

Ve Wellness hotelu Vista se animátoři dětem věnují až 12 hodin denně.

Nejlepší rodinný hotel v Česku

Doporučujeme vsadit na jistotu a vyrazit do nejlepšího rodinného hotelu v Česku. Wellness hotel Vista na Dolní Moravě umístěný přímo na sjezdovce dokonale splní vaši představu o perfektní rodinné dovolené na českých horách, a to bez nutnosti dlouhého cestování s dětmi do zahraničí. Hotel má pohodlnou dojezdovou vzdálenost 2 - 3 hodiny z hlavních krajských měst. V ceně ubytování jsou již vždy zahrnuty animační programy, herny pro děti, snídaně se samostatným dětským bufetem, i wellness s bazénem a saunami, a to každý den bez limitu.

Nejlepší rodinný hotel v Česku najdete v srdci Horského resortu Dolní Morava.

Lyžařský ráj pro celou rodinu

Horský resort Dolní Morava předčí svou nabídkou mnohá střediska v Česku i zahraničí. Zalyžujete si tu na nejdelší sjezdovce v Česku s délkou 3,7 km. Na 10 kilometrech upravených svahů si ale svou oblíbenou sjezdovku najde opravdu každý. Příjemně vás překvapí nová rodinná sjezdovka s komfortní šířkou i sympatickým sklonem, kde se nemusíte o své malé lyžaře bát. Na dojezdu hlavní sjezdovky děti potěší skvěle vybavená nová dětská herna KIDS FUN CLUB, kde se o vaše děti postarají i během vaší nepřítomnosti. A nakonec tu nechybí ani profesionální lyžařská škola, kde to s dětmi skvěle umí.

O děti se hravě postarají v profesionální lyžařské škole.

Každý den jiné zážitky

Jen pár desítek výškových metrů nad hotelem se mezi dvěma horskými hřebeny pohupuje nejdelší visutý most na světě. A o kousek dál vykukuje jedinečná konstrukce Stezky v oblacích, která vás provede až do výšky 55 metrů nad zemí. Po setmění s dětmi určitě vyzkoušejte večerní sáňkařskou dráhu. A nezapomeňte, že tu mají také dvě bobové dráhy a moderní půjčovny, které vás vybaví od hlavy až k patě na lyže i snowboard, skialpy, sněžnice nebo běžky. Na závěr dne už se jen naložíte do vyhřátého hotelového wellness, kde můžete příjemně unavení vstřebávat všechny zážitky skvěle vydařeného dne.

Jen kousek od hotelu můžete navštívit nejdelší visutý most na světě.

Vaše nejlepší zimní rodinná dovolená v Česku začíná na www.hotel-dolnimorava.cz.