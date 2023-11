Vydejte se po stopách nejslavnější vánoční koledy Tichá noc

Melancholická vánoční píseň Tichá noc je přeložena do řady jazyků, svou verzi máme i my v České republice. Zpívají si ji tak lidé v různých koutech světa, a to už neuvěřitelných 205 let! Odkud tato oblíbená koleda pochází a jaká historie inspirovala k jejímu vzniku?