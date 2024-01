Top 10 destinací. Tyto letenky do exotiky začínají na částce 4 000 Kč

V chladném počasí jsou myšlenky na tropickou dovolenou stále častější, nyní se však mohou stát realitou. Top exotickou destinací českých rekreantů je i v roce 2024 thajský Bangkok, následuje tropický Mauricius či spojení pláže a poznávačky ve Vietnamu a na Srí Lance. Právě rok 2024 by měl přát akčním letenkám do oblíbené exotiky – ty momentálně začínají na cenovce 4 000 Kč. Toto je výběr top 10 destinací, do kterých nyní letíme o něco levněji.

Bangkok, Thajsko

Top zimní exotiku českých rekreantů není třeba představovat – hlavní město Thajska je pulzující metropolí, která je rovněž vstupní branou při cestách na tropické ostrovy. Bangkok může na první pohled působit chaoticky, nakonec však jeho kouzlu jistě podlehnete. Nevynechejte návštěvu místních chrámů – mezi nejznámější patří Wat Pho, Wat Arun či Wat Phra Kaew.

Nasávejte autentickou atmosféru města na místních trzích – ochutnejte ty nejlepší street food speciality, navštivte slavné plovoucí trhy či si vychutnejte bohatý noční život. Zpáteční letenky do Bangkoku s odletem z vídeňského letiště začínají na cenovce 10 000 Kč.

Mauricius

Ostrovní destinace, která je mnohem víc než jen dovolenou na pláži. Mauricius nabízí ohromné přírodní divadlo – najdete na něm mohutné vodopády, útesy a nádherné národní parky či hory. Ve vnitrozemí se rozprostírá národní park Black River Gorges, který je známý turistickými trasami a nádhernými výhledy. Vydejte se také na výlet na ostrůvek Ile aux Cerfs, na kterém najdete nádherné bílé pláže.

Vychutnejte si bohatou nabídku vodních sportů – jedinečným zážitkem je jízda v podvodním skútru, díky němuž si podvodní dobrodružství užijí i rekreanti bez potápěčských zkušeností. Akční letenky na Mauricius s odletem z pražského letiště začínají na cenovce 18 490 Kč.

Hanoj, Vietnam

I když není největším městem Vietnamu, je jednoznačně nejživějším. Prolíná se v něm mnoho lidí, chutí a vůní, ale také komunistická současnost s neveselou historií. Cestovatelé si Hanoj často vybírají jako vstupní bránu pro poznávání severní části země. Nejvyhledávanějšími místy jsou Ha Long Bay či oblast Ning Bihn.

Právě Hanoj a celkově Vietnam je v poslední době jednou z top exotických voleb českých rekreantů. Akční letenky do Hanoje začínají na cenovce 18 990 Kč, a to s odletem z frankfurtského letiště.

Srí Lanka

Ideální destinace na poznávání, ale i relax na pláži nebo na slavných ajurvédských pobytech? Srí Lanka patří mezi žádané exotické destinace – spojuje se s jógou, meditací, uzdravováním mysli a odpočinkem od každodenních povinností. Země ovšem láká také na krásnou přírodu – národní parky se slony a jinými zvířaty. Netřeba vynechat ani historii a kulturu – navštivte starověké město Sigiriya či významná buddhistická města.

Neopomeňte nekonečné pláže a moře, které celoročně láká surfaře z celého světa. Samostatnou zastávkou jsou rovněž slavné čajové plantáže – právě čaj je totiž nejdůležitějším vývozním artiklem. Zpáteční letenky na Srí Lanku s odletem z vídeňského letiště začínají na cenovce 18 790 Kč.

Bali, Indonésie

Ráj na čtyři? Když se řekne Bali, většině se vybaví obraz exotického ráje s bohatou a rozmanitou kulturou. Procházejte se po rýžových terasách, vykoupejte se v kouzelných vodopádech, vychutnejte si relax na pláži nebo surfování na vlnách oceánu. Nevynechejte město Ubud – kulturní středisko obklopené dechberoucí přírodní atmosférou.

Bali se tak stává i po pandemii jednou z nejvyhledávanějších exotických destinací českých rekreantů. Zpáteční letenky na Bali s odletem z letiště v Budapešti aktuálně začínají na cenovce 18 490 Kč.

Ho Či Minovo Město, Vietnam

Město, které vás pohltí. Ho Či Minovo Město je hlučné, levné a velmi oblíbené. Je to destinace, která vás překvapí svým chaosem – právě zde se pojí minulost s těmi nejmodernějšími stavbami. Zaskočí vás aleje s obrovskými stromy lemujícími každou ulici. Hlavním pozitivem jsou však domácí, kteří vás dostanou svojí laskavostí.

Ho Či Minovo Město je hlavním obchodním centrem Vietnamu, které láká na svoji bohatou historii. Vydejte se do jeho ulic, ochutnávejte místní dobroty v restauracích a zejména nasávejte jedinečnou atmosféru. Zpáteční letenky do Ho Či Minova Města s odletem z mnichovského letiště nyní začínají na cenovce 12 490 Kč.

Manila, Filipíny

Země, která se skládá z více než 7 100 ostrovů roztroušených v Tichém oceánu. Filipíny jsou oblíbenou exotikou, která láká na azurové moře, pláže s bílým pískem a korálové útesy s bohatým podmořským světem. Ještě než se přesunete na exotické ostrovy, prohlédněte si hlavní město Manila – navštivte obrovské oceanárium nebo 25metrový skleněný chodník v Manila Ocean Park.

Uprostřed města zase narazíte na zábavní park Star City, který je jedním z nejnavštěvovanějších míst na celých Filipínách – naleznete zde ruské kolo, které má 60 metrů. Zpáteční letenky do Manily s odletem z Mnichova začínají na cenovce 12 490 Kč.

Phuket, Thajsko

Kam dál z Bangkoku? Druhou nejoblíbenější thajskou destinací je ostrovní Phuket, jehož lákadlem jsou hlavně pláže. Nejznámější je pláž Patong, která je top turistickou destinací ostrova. Nevynechejte ani pláže Freedom, Paradise, Kata či Karon a Rawai.

Samozřejmostí jsou buddhistické chrámy, kterých se na Phuketu nachází až 29 – mezi nimi Wat Doi Thep Nimit. Ten patří mezi ty nejautentičtější. Ani na Phuketu si neodpusťte jednu z největších atrakcí Thajska – místní street food trhy. Zpáteční letenky na thajský Phuket začínají na cenovce 15 790 Kč, a to s odletem z vídeňského letiště.

Spojené arabské emiráty

Hledáte místo s celoročně teplým počasím, nekonečným počtem aktivit, teplým mořem a úžasnými službami? Netřeba letět daleko – do Emirátů se dostanete za zhruba šest hodin. Ať si vyberete Dubaj, nebo Abú Dhabí, nudit se nebudete – v obou destinacích najdete bohatý výběr aktivit, ale i světových rekordů.

Zvolte si z bohaté nabídky hotelů – na pláži, ale také přímo ve městě. Emiráty jsou destinací, do níž se vyplatí vracet každý rok. Zpáteční letenky do Emirátů s odletem z budapešťského letiště aktuálně začínají na cenovce necelých 4 000 Kč.

Maledivy

Maledivy jsou bezkonkurenčním dovolenkovým rájem – palmy, bílé pláže, křišťálově čisté moře a nekonečný luxus za dostupnou cenu. Pokud hledáte destinaci s dokonalým soukromím, Maledivy jsou pro vás tím pravým. S konceptem jeden ostrov – jeden resort budete mít pocit, jako byste v tomto tropickém ráji byli jen vy. Díky tomu jsou Maledivy ideální volbou pro zamilované páry, ale také rodiny s dětmi.

Maledivy nabízejí rovněž širokou paletu aktivit – ať už si vyberete jakýkoli resort, můžete se těšit na šnorchlování či potápění a spoustu vodních sportů. Akční letenky na Maledivy začínají momentálně na cenovce 18 490 Kč, a to v případě odletu z vídeňského letiště.