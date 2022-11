Rozmanitost a nadílka aktivit. Objev neprobádanou Saúdskou Arábii

Otevření Saúdské Arábie turistům je součástí sociálních a ekonomických reforem, které zemi v posledních letech formovaly prostřednictvím Vize 2030, jejímž cílem je diverzifikovat ekonomiku. Turismus bude hrát důležitou roli v propojení Saúdské Arábie a její kultury se zbytkem světa.

Kromě odvážných vizí země se může pochlubit nespočet historických památek a bohatou kulturu. Nachází se zde totiž více než 11 tisíc archeologických nalezišť a rovněž šest památek zapsaných na seznamu UNESCO. Zároveň je atraktivní i pro milovníky plážových radovánek, neboť z jedné strany ji omývá Rudé moře a z druhé Perský záliv.

Do karet hrají také dostupné letenky do Saúdské Arábie a vízové podmínky. Aerolinky Wizz Air již nyní létají z Vídně do Dammámu a v prosinci rozšíří nabídku o Rijád a Džiddu. Následně tato tři města propojí i s Budapeští. Co se týče víz, tak cestujícím ze 49 zemí včetně Evropy, USA a Spojeného království stačí o vstup do země požádat online, případně až po příjezdu.

Pro cestovatele, kteří chtějí během krátkého času poznat ze Saúdské Arábie co nejvíce, je možností poznávací zájezd s průvodcem.

AKČNÍ LETENKY DO SAÚDSKÉ ARÁBIE



Rijád aneb místo, kde se minulost snoubí s budoucností

Hlavní město Rijád je centrem vizionářské představy země. Obraz moderních budov zpestřuje starověká architektura, místní trhy či muzea. Konkrétně Národní muzeum, v němž se nachází více než 3 700 exponátů odkazujících na bohatou historii Saúdské Arábie, nesmíte při návštěvě vynechat. Podobné je to s Souq Al Zal, který je trhem a centrem zábavy. Ideální místo na nákup tradičních arabských suvenýrů.

Rijád aneb místo, kde se minulost snoubí s budoucností

Vydejte se až na kraj světa

Jen kousek od Rijádu se můžete přesvědčit o rozmanitosti Saúdské Arábie. Přírodou vytvořené útesy v poušti Jebel Fihrayn, kterým se běžně neřekne jinak než Edge of the World, tedy okraj světa, nabízí úchvatný výhled na horizont. Současně můžete nahlédnout do 300 metrů hlubokého dna, dnes již starobylého oceánu.

Vydejte se až na kraj světa

Džidda je městem kontrastů

Další povinnou zastávkou je historické a druhé největší město země, Džidda. Rozpoznatelné je díky starým domkům postavených z korálových kamenů. Srdce města tvoří čtvrť Al Balad zapsaná na seznamu UNESCO a typická úzkými uličkami, které se proplétají mezi starobylými domy kupců. Celkovou atmosféru pak dotváří kombinace bazarů a moderních staveb, jejichž cílem je zejména přilákání návštěvníků.

Džidda je městem kontrastů

Navštivte epicentrum historie

Dobrodruzi, kteří se do Saúdské Arábie vydávají objevit něco nové, nepoznané a impozantní, si na své přijdou v oblasti AlUla. Na jejím území se rozprostírají starověké hrobky a stavby, díky nimž nahlédnete do minulosti staré tisíce let.

Dominantou oblasti je část Hegra, kde se nachází hrobky Nabatejců. Mezi nejznámější patří hrobka Qasr Al Walad. Dále si zde můžete počíst v tzv. otevřené knihovně, jedná se o nápisy ve skalách na Jabal Ikmah. Za návštěvu stojí rovněž Staré město AlUla, Nabatejská oáza nebo Elephant Rock, tedy 52 metrů vysokou skálu ve tvaru slona.

Navštivte epicentrum historie

Posvátná města Mekka a Medina

Když se řekne Saúdská Arábie, asi většina z nás si vybaví město Mekka, rodiště proroka Mohameda a místo, ke kterému se muslimové pětkrát denně otáčí při svých pravidelných modlitbách.

Každý věřící, který je fyzicky schopen to zvládnout a může si to dovolit, musí alespoň jednou v životě navštívit svaté město Mekku. Město není otevřené pro nemuslimy.

V případě Mediny jsou vybraná místa omezena, ale je přístupná turistům, kteří chtějí navštívit město, kam se Prorok přestěhoval z Mekky a kde najdete Prorokovu mešitu, která je přístupná pouze muslimům.

Zažijte pouštní dobrodružství

Co by to bylo za návštěvu Saúdské Arábie, kdybyste se nevydali do pouště. Zejména milovníkům adrenalinu poskytuje největší souvislá písečná poušť světa, Rub al-Chálí, nejrůznější možnosti zábavných aktivit.

Nasedněte do čtyřkolových vozíků a projeďte se písečnými dunami. Případně zkuste sandboarding, pouštní ekvivalent snowboardingu. Klidnější povahy si mohou vybrat jízdu na velbloudech nebo kempování v poušti.

Zažijte pouštní dobrodružství

Odpočiňte si na zlatavých písečných plážích

Pro fanoušky plážového povalování má Saúdská Arábie v zásobě více než dva tisíce kilometrů dlouhé pobřeží Rudého moře. Pláže se zlatým pískem kontrastují s klidnou modrou hladinou, která poskytuje skvělé podmínky pro poznávání podmořského světa i vodní sporty.

Za zmínku stojí Projekt Rudého moře, který je součástí saúdskoarabské ambice stát se udržitelným turistickým lákadlem. Plánem je přetavit pobřeží do špičkové turistické destinace, která bude následovat nejnovější standardy turismu a udržitelnosti.

O luxusní resorty nabízející výlety za okolními krásami nebude v nejbližší době nouze.