Prahou ani Brnem to nekončí. Proč létat do světa z Letiště Ostrava?

Kromě nízkonákladových linek či domácí společnosti Smartwings z něj létají také polské aerolinky LOT. Ty leteckému provozu v Ostravě dominují a jako bonus přidávají parkování a občerstvení zdarma.

Transformace Letiště Ostrava začala před 30 lety, kdy na něm byla uzavřena jeho vojenská část a přešlo pod správu nové společnosti. Novodobá historie ovšem sahá až do roku 1959, kdy na něm 16. října poprvé přistál letoun TU-104A, čímž byl oficiálně zahájen civilní letový provoz.

Dnes si letiště dává za cíl být moderním a bezpečným mezinárodním letištěm, které všem cestovatelům poskytuje služby na té nejvyšší úrovni. Letiště tvoří jeden malý, avšak mimořádně příjemný terminál – je přehledný a odbavení zavazadel zabere cestujícím jen chvíli.

V areálu je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení, ale také výběr obchodů, kaváren či bistro ve spojovacím koridoru. Samozřejmostí je rovněž Business salonek, v němž najdou cestovatelé bohatou nabídku teplých a studených nápojů či občerstvení, stejně jako služby balení zavazadel, VIP odbavení, dětský koutek nebo speciální místnosti pro rodiče s dětmi. V čem však vyniká oproti ostatním letištím?

Letenky z Ostravy

Jak na bezplatný parking?

Letiště Leoše Janáčka v Ostravě je jediným letištěm v Česku, ale i na Slovensku, které je přímo spojeno železniční dopravou. Cesta z hlavního nádraží na něj trvá jen přibližně půl hodiny a za lístek zaplatíte zhruba 50 Kč. Vystoupíte na stanici „Mošnov, Ostrava Airport.“

Možností je i doprava autobusem – zastávky se nacházejí přímo před odletovou halou a cena lístku může být v tomto případě ještě nižší. Cestu si snadno naplánujete přímo na webové stránce letiště.

A jak na cestu autem? V rámci letiště v Ostravě je tato forma dopravy ještě jednodušší. Prvních 15 minut je tradičně zdarma, k dispozici je také parkoviště s cenami od 70 do 300 Kč na den. Možností je však i bezplatné parkování – cestující s aerolinkami LOT Polish Airlines mají na letišti v Ostravě nárok na bezplatný parking.

Do Ostravy a ještě dál

Paleta destinací, do kterých se cestovatelé z Letiště Leoše Janáčka dostanou, je opravdu pestrá. Mezi pravidelnými linkami je například ta směřující do Londýna na křídlech irských aerolinek Ryanair – letenky začínají na cenovce 1000 Kč. Samozřejmostí je rovněž nabídka charterových letů, s nimiž je možné si zaletět i během zimy do teplejších krajin.

Dominantními jsou na letišti polské aerolinky LOT, se kterými se cestovatelé dostanou jak po Evropě, tak do celého světa. Spojení mezi Ostravou a Varšavou je provozováno pětkrát týdně – následně na cestovatele čeká krátký a pohodlný přestup na další linky. Na výběr je Amsterdam, Paříž, Milán a všechny oblíbené metropole.

Evropou to ovšem nekončí – díky jednomu přestupu je možné se z Ostravy dostat třeba také do New Yorku, Chicaga, Toronta, Miami, Los Angeles či do indického města Dillí, korejského Soulu nebo do Dubaje. S letenkou LOT navíc na letišti parkujete zdarma, stejně tak si vychutnáte i bezplatné občerstvení.