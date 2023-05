Objevte poklady v srdci Kolína

Historie kolínské židovské komunity

Kolínský židovský klenot, Jeruzalém na Labi, představuje ojedinělý soubor židovských památek, bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. Kolínská synagoga je jedna z nejstarších v Čechách, kromě stálé expozice „Žili tu s námi“ je připravena nová letošní výstava Sny a ideály / Pavel, Anna, Otokar a Josef Fischerovi. Synagoga stojí ve vnitrobloku ulice Na Hradbách a je přístupná celoročně skrze Městské informační centrum. Pokud navíc přijedete na elektrokole, můžete si jej na nádvoří synagogy zdarma dobít. Kromě synagogy můžete navštívit bývalé židovské ghetto nebo unikátní starý židovský hřbitov. Procházka po místech, kudy kráčela krutá historie, patří k silným zážitkům pro každého návštěvníka.

Jeruzalém na Labi / synagoga a starý židovský hřbitov / patří mezi nejstarší židovské památky v Čechách. | foto: Hanka Krejbichová Jeruzalém na Labi / synagoga a starý židovský hřbitov patří mezi nejstarší židovské památky v Čechách. | foto: Hanka Krejbichová

Poklad v srdci Kolína

Na Bartolomějském návrší na vás dýchne poetická nálada historického zákoutí města. Bohatě zdobenou kostnici v duchu „memento mori“, zelené parkány i zvonici s výhledem a chrámovým pokladem, to vše najdete při procházce tímto ojedinělým areálem.

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně spěje ke zdárnému dokončení oprav a postupně se zaplňuje restaurovaným mobiliářem, zpět je např. Křížová cesta od Františka Bílka a další vybavení chrámu. Kompletní rekonstrukce se dočkají také varhany, vznikne v Čechách jedinečný nástroj francouzského typu. Podpořit tuto realizaci lze adopcí jednotlivých píšťal, sbírka probíhá na stránkách Donio.cz pod názvem Darujte tón a vy máte možnost stvořit kousek historie – podpořit stavbu unikátních varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. | foto: Mííra Lachec (noční pohled)

A co památky technické?

Milovníci výhledů i technických památek by neměli zapomenout na rozhlednu Vodárna, unikátní technickou a architektonickou památku meziválečné architektury.

Z rozhledny Vodárna dohlédnete při dobrém počasí až do Krkonoš. | foto: Mííra Lachec

Myslíme i na děti

Zejména pro děti, ale bavit bude jistě i dospělé, je připravena expozice ve staré farní škole na Bartolomějském návrší. Moderní interaktivní výstava je věnovaná událostem z historie města a slavným osobnostem Kolína. Františka Kmocha zná téměř každý, víte ale, že z Kolína pocházel i slavný pierot a zakladatel moderní pantomimy Jean-Gaspard Deburau, miláček Paříže? Do této staré farní školy chodil jako její žák třeba i ďábelský rybníkář Jakub Krčín, pomocí videomappingu se přenesete k jihočeským rybníkům. A Josef Sudek vás naopak pozve do svého ateliéru. Neváhejte a přijměte pozvání.

Novinkou je pátrací hra v rozšířené realitě s názvem Maskaron, která vás provede venkovním areálem a jeho zajímavostmi. Pomůžete získat strážci Bartolomějského návrší zpět jeho korunu?

Vydejte se také pozdravit medvědy od Kolína do lesoparku Borky, kde najdete i novou naučnou stezku, labské břehy lákají k procházkám, otestování bosé stezky nebo k projížďkám na kolečkových bruslích. Oblíbená cyklotrasa vede kolem Kolínské řepařské drážky, která pořádá od jara vyhlídkové jízdy vlaky taženými parní nebo dieselovou lokomotivou.

Díky videomapppingu se ve staré farní škole přenesete třeba i k jihočeským rybníkům. | foto: Roman Šulc

Poznejte Kolín

Pro všechny, kdo by rádi navštívili a poznali všechny kolínské památky v klidu a za zvýhodněnou cenu, je připravena společná vstupenka do devíti kolínských objektů. Do vstupenky jsou zapojeny všechny objekty Bartolomějského návrší i Regionálního muzea v Kolíně, synagoga a rozhledny Vodárna i věž Práchovna, která bude opět otevřena v letní sezoně.

Kolín i celé Kolínsko se pyšní velkým množstvím památek se strhujícími příběhy. Nezbývá, než je začít objevovat.