Objevte kouzlo vánočních tradic v Rožnově pod Radhoštěm

Když se řekne advent, většina z nás si vybaví hektické období před Vánoci –shánění dárků, úklid domácnosti a nákupy v přeplněných obchodních centrech. Zkuste to letos jinak! Za našich předků byl advent časem klidu a odpočinku – dobou rozjímání. Zastavte se a zavzpomínejte na vánoční zvyky a nalaďte se na pohodové Vánoce. V tomto roce bude advent speciální. A proč? Strávíte ho v malebném podhorském městečku Rožnov pod Radhoštěm, které je kolébkou valašských tradic. A to díky slavnému Valašskému muzeu v přírodě. Sníh vám zaručit nemůžeme, ale pravou atmosféru valašských lidových Vánoc ano.

V Rožnově pod Radhoštěm najdete ty nejlepší hotely s wellness, kde si odpočinete a dobijete baterky. Přitom je to jen kousek do přírody. Zajeďte na nedaleké Pustevny a dejte si grog v pohádkovém Libušíně. Nebo se vydejte na vrchol Soláň (860 m n. m.), kde na vás dýchne pohoda a klid. Ve Zvonici na Soláni najdete inspiraci místních umělců, kteří zde žili a tvořili. V prosinci jsou už hory pokryté sněhovou peřinou, tak se nezapomeňte pořádně přiobléknout a možná si pro jistotu sbalte i sáně. Srdcaři mohou vytáhnout lyže a začít mazat. Kouzlo prvního sněhu vás vrátí do bezstarostných dětských let.

Pustevny zima | foto: archiv města Rožnov p.R.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v pátek 1. prosince na Masarykově náměstí za hudebního doprovodu. Zahřejte se punčem nebo svařáčkem v rámci Vánočního jarmarku, který proběhne 1. a 2. prosince. Pokud napadne sníh, užijete si hromadu zábavy.

Zpěvačku Janu Kirschner netřeba představovat. Pojďte si její koncert poslechnout 15. prosince na Masarykovo náměstí od 16:00 hodin. Informace k akcím naleznete na webu kulturní agentury Téčko.

Masarykovo náměstí Vánoce | foto: archiv města Rožnov p.R.

V sobotu 2. prosince si můžete ve Valašském muzeu v přírodě poslechnout slavnostní předvánoční koncert v pořadu Večer při svíčkách. Vystoupí zde hudební skupiny, jejichž tvorba je inspirována lidovou hudbou. Adventní koncerty v kostele Všech svatých v centru města si můžete vyposlechnout 3. a 10. prosince a velký adventní koncert Beskydského orchestru v kostele proběhne 17. prosince.

Pokud máte malé děti, nenechte si ujít Mikulášský podvečer v úterý 5. prosince v areálu Valašské dědiny spojený s tradiční nadílkou. Co na vás čeká? Mikulášské družiny s nezbednými čerty, ale také vánočně zdobené interiéry jednotlivých chalup, které ožijí vánočními zvyky. Můžete se těšit na vánoční koledy a vůni tradičního pečiva. Děti (do 15 let) mají vstup zdarma a pokud zazpívají písničku nebo řeknou básničku, odejdou i s nadílkou.

Čerti Rožnov pod Radhoštěm | foto: archiv města Rožnov p.R.

Sváteční atmosféru můžete zažít 9. a 10. prosince 2023 ve Valašském muzeu v přírodě. V Dřevěném městečku bude v těchto dnech probíhat Vánoční jarmark a nabídne dárky z dílen lidových výrobců, koledování, vystoupení folklórních skupin, obchůzky Lucek a čertů a především oživené expozice chalup ve Valašské dědině. Zaposlouchejte se do vánočních koled, ochutnejte tradiční vánoční pokrmy nebo cukroví. A když vám pod nohama bude praskat čerstvý sníh, budete si připadat jako ve vánoční pohádce. To ví i filmaři, kteří jich zde několik natáčeli např. Největší dar nebo nejnovější filmovou verzi pohádky Dvanáct měsíčků.

Rožnov pod Radhoštěm | foto: archiv města Rožnov p.R.

V sobotu 16. a v neděli 17. prosince od 17 hodin uvidíte krásnou lidovou hru Živý betlém v amfiteátru Dřevěného městečka a nasajete nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Kompletní program najdete na webu vmvp.cz v sekci akce.

Náš TIP: Wellness na střeše anebo v lese? V Rožnově ano! Tento dokonalý relax si můžete dopřát v Rožnovském pivovaru.

Kdo Rožnov dobře zná, ale ještě nenavštívil UNIPAR, právě v době adventu by tuto chybu měl napravit. Najdete zde inspiraci na váš sváteční stůl či dekoraci do domácnosti. UNIPAR je rodinná firma, která se specializuje na manufakturní výrobu svíček a najdete ji v Rožnově pod Radhoštěm – v části Dolní Paseky. První adventní neděli se zde zapaluje první svíce na obrovském adventním věnci na akci – Slavnostní zapálení 1. adventní svíčky, která připadá na neděli 3. prosince 2023.

Slavnostní zapálení 1. adventní svíčky | foto: archiv města Rožnov p.R.

Pokochejte se pohledem na město a jeho okolí z Jurkovičovy rozhledny. V čase mezi Vánocemi a Silvestrem bývá Jurkovičova rozhledna otevřena od od středy 27. prosince 2023 do pondělí 1. ledna 2024 denně od 10 do 16 hodin. Otevírací dobu si ověřte v Turistickém informačním centru anebo na turistickém portále visitroznov.cz. K rozhledně vás zavede naučná stezka „Po stopách Dušana Samo Jurkoviče“. Nicméně rozhledna stojí za návštěvu, i když nebude zrovna otevřená.

Jurkovičova rozhledna Rožnov p. Radhoštěm | foto: archiv města Rožnov p.R.

Domů si dovezte ručně malované vánoční ozdoby a dekorace, jmelí, včelí produkty, nebo výrobky z vlny. V Rožnově pod Radhoštěm můžete pořídit kvalitní svíčky do adventních věnců, které jsou nedílnou součástí předvánoční výzdoby. Ručně malované ozdoby na vánoční stromeček seženete v rožnovském „íčku“ na náměstí anebo si vyrobte své vlastní na předvánočním workshopu. Můžete si tak odnést vzpomínku na příjemně strávené chvíle v Rožnově pod Radhoštěm, kde jeden den nestačí.