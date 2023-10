Nejprogresivnější horské středisko v Česku se rozrůstá

Špičkové zasněžování zajistí skvělou připravenost sjezdovek

Nejmodernější zasněžovací systém, do kterého zde za poslední roky investovali 600 milionů Kč, je zárukou 100% garance sněhu i kompletně vysněžených sjezdovek v té nejvyšší kvalitě. V posledních letech se tu podařilo vybudovat špičkový systém zasněžování včetně koncových zařízení a dvě zasněžovací jezera s objemem 100 000 m3 vody, které společně s vyspělou technologií pro měření výšky sněhu přináší rychlou, efektivní a precizní přípravu tratí pro každodenní lyžařský požitek. Zahájení lyžařské sezóny je na Dolní Moravě plánováno na první prosincový víkend a skipasy se drží na cenách minulé sezony. Zalyžujete si tak na více než 10 kilometrech sjezdovek s pohodlným parkováním přímo u sjezdovek a nástupních stanic lanovek za skvělé ceny, které budou navíc i letos pohyblivé.

Nová rodinná sjezdovka i nejdelší sjezdovka v Česku s délkou 3,7 km

Letošní zimní sezóna bude ve znamení nové rodinné sjezdovky Vyhlídková s velkorysou šíří nejméně 25 metrů po celé své délce a současně nejdelší sjezdovky v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km na jedno rozjetí z nejvyššího bodu na vrcholu Slamník až do spodního areálu U Slona. Široká rodinná trať s nádhernými výhledy potěší všechny rodiny s dětmi, které chtějí lyžovat v nejvyšších polohách resortu a zároveň mít jistotu bezpečného pohybu na sjezdovkách. Ve spodním areálu U Slona si navíc malí lyžaři mohou zpestřit lyžování na zábavné trati Snow Fun Trail s hracími prvky, klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely v délce 8 a 12 metrů. Rodiny s dětmi jsou tu jednoznačně vítanými hosty, o čemž svědčí i další novinky.

Na Dolní Moravě si letos užijete nejdelší sjezdovku v Česku v délce 3,7 km.

Dětská herna přímo na sjezdovce

Přímo na dojezdu sjezdovky u nástupní stanice na čtyřsedačkovou lanovku tu nově objevíte dětskou hernu KIDS FUN CLUB, kde si mohou děti během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Zábava tu čeká na děti do 3 let i starší děti do 10 let. Své děti tu navíc můžete svěřit pečlivým animátorům a dopřát si tak chvíli lyžování po svém. Pro děti jsou tu připravené prolézačky, hrací stanoviště s klasickými i elektronickými hrami, odpočinkové místo s pohádkami nebo lego koutek, a to včetně šatny pro odložení lyžařského vybavení, toalet a kuchyňského koutku s občerstvením. Mamutíkův skipark s novými slalomovými a interaktivními prvky i profesionální lyžařská škola věnující se dětem již od 3 let je neopomenutelnou součástí komplexní vybavenosti střediska pro skvělou rodinnou dovolenou.

Novou hernu najdete přímo na dojezdu sjezdovky a nabídne také hlídání dětí.

Na Dolní Moravě vznikne špičkové horské wellness

Horský resort také zahájil výstavbu dosud nejmodernějšího horského terme parku. S myšlenkou přinést výjimečný prostor odpočinku a relaxace uprostřed hor vzniká nový prostor s bazény i jedinečným saunovým světem. Velkorysá bazénová část nabídne zážitkové i relaxační bazény ve vnitřní i venkovní části, tobogány a skluzavky i mnoho odpočinkových a gastro zón. Najdete tu také saunový svět, který naplní očekávání i těch nejnáročnějších milovníků wellness. Součástí bude venkovní jezero s přírodním severským srubem, panoramatickou saunou i párou nad jezerem, vnitřní saunový svět, beauty zóna s masérnami nebo dvě privátní wellness centra.

Nejmodernější horský terme park uspokojí i ty nejnáročnější vyznavače wellness.

Nejlepší rodinný hotel na horách

Čtyřhvězdičkový Wellness hotel Vista umístěný přímo na sjezdovce je vysněným místem každé rodiny, která touží po skvělém lyžování, pestrém vyžití i hodnotně stráveném času se svými dětmi. Do detailu promyšlené animační programy připraví pro děti až 12 hodin zábavy každý den. Wellness s originálními spa procedurami pro dospělé i děti potěší i zahřeje po dni stráveném na lyžích. Představu o té nejlepší zimní dovolené na českých horách umocňuje fakt, že kromě bezprostřední blízkosti sjezdovek je hotel doslova obklopený jedinečnými zimními zážitky, které jen tak někde nezažijete. Nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721, Stezka v oblacích, nejdelší bobová dráha v Česku, večerní sáňkování i výborná vybavenost od půjčoven až po restaurace a bary přímo na svahu vás přesvědčí o tom, že Dolní Morava je v zimě tou nejlepší volbou.

Vaše nejlepší zimní dovolená v Česku začíná na www.hotel-dolnimorava.cz.